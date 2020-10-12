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Деталі знищення ЗРК С-300 і двох радарів ППО СТ-68У на території Вірменії. ВIДЕО

Як підтверджують поширені з азербайджанської сторони відеоматеріали, в ході нинішнього збройного конфлікту в Нагірному Карабасі збройним силам Азербайджану вдалося знищити елементи принаймні одного дивізіону зенітної ракетної системи С-300ПС збройних сил Вірменії. Датування відео невідоме.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеоматеріалах можна спостерігати ураження, імовірно баражуючими боєприпасами азербайджанської сторони, нерозвернутої пускової установки 5П85С вірменської ЗРС С-300ПС, а також двох радіолокаційних станцій виявлення типу СТ-68У/УМ (35Д6, 36Д6 або 19Ж6) – однієї, що працює, і однієї вимкненої. Одна з цих РЛС, мабуть, була надана дивізіону вірменської ЗРС С-300ПС. Відеозаписи характеризуються типовим і для інших азербайджанських відео застосування баражуючих боєприпасів (найімовірніше, ізраїльських IAI Harop) "обрізанням" трансляції за мить до ураження цілі.

Згідно з азербайджанськими публікаторами відео, атака елементів дивізіону вірменської С-300ПС (пускової установки 5П85С і однієї РЛС типу СТ-68У/УМ) була проведена в Губадли (на території "Нагірно-Карабаської Республіки" - НКР), однак більш точна геолокація, здійснена, зокрема, телеграм-каналом, свідчить про те, що фактично цей дивізіон був уражений у районі населеного пункту Кахнут на території власне Вірменії (біля самого кордону з НКР).

Ураження ще однієї РЛС типу СТ-68У/УМ, найімовірніше, має стосунок до оголошеного міністерством оборони Азербаджана знищення однієї вірменської станції цього типу в Ходжали на території НКР.

Відео ураження РЛС типу СТ-68У/УМ, що працює (мабуть, наданої дивізіону С-300ПС), збройних сил Вірменії в районі населеного пункту Кахнут на території Вірменії.

Відео ураження нерозвернутої пускової установки 5П85С дивізіону ЗРС С-300ПС збройних сил Вірменії в районі населеного пункту Кахнут на території Вірменії

Зведене відео з двома попередніми ураженнями, а також ураженням РЛС типу СТ-68У/УМ, що не працює (мабуть, окремого радіолокаційного посту), збройних формувань Вірменії - імовірно, в районі Ходжали

Деталі знищення ЗРК С-300 і двох радарів ППО СТ-68У на території Вірменії 01
Деталі знищення ЗРК С-300 і двох радарів ППО СТ-68У на території Вірменії 02
Геолокація місцерозташування ураженого дивізіону ЗРС С-300ПС збройних сил Вірменії в районі населеного пункту Кахнут на території Вірменії

Автор: 

Джерело:  bmpd.livejournal
Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+14
Ну, що... Ще трішки "льотної" погоди, і представники "Великої Айастан" пересядуть на ішаків і будуть воювать виключно АКМами...
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12.10.2020 10:33 Відповісти
+9
Не на "территории Армении", а на временно оккупированой армянами территории.
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12.10.2020 10:42 Відповісти
+8
Так ето же хорошо. Росийские пенсионеры будут свои последние пенсии отправлять на военную технику в Карабах вместо дамбаса, которая будет уничтожена Байрактарами. Тут уже будет война на истощение. Интересно сколько росийские пенсионэры смогут прожить без еды.
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12.10.2020 10:57 Відповісти
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Ну, що... Ще трішки "льотної" погоди, і представники "Великої Айастан" пересядуть на ішаків і будуть воювать виключно АКМами...
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12.10.2020 10:33 Відповісти
сильно сомневаюсь . Расеюшка своих холопов не бросает . даже в отсутствии общей границы оружие армянам идет контрабандой . грузины задерживают транзитные тиры где под мешками с цементом оружие . есть инфа что частные и правительственные бизнессджеты возят из России не богатых мудаков а ПЗРК и ПТРК . а шо там идет через Иран вообще одному аллаху известно

это так называемое перемирие замутили только для того что бы армянам оружия подкинуть и дать возможность перегруппироваться . потому его азера серьезно и не воспринимают
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12.10.2020 10:45 Відповісти
А я сумніваюсь в тому, що вони "навезуть" от так, вдосталь, усього... Війна - штука дорога і громіздка... Я, просто, "трішки", за своїм фахом, тямлю у військовій логістиці, і знаю, що таке "військові перевезення"...
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12.10.2020 10:56 Відповісти
безусловно . но везут самое сложное и частично боеприпасы . а на счет техники . там ведь есть москальская военная база . не удивлюсь если там не осталось ни одного даже поламаного БТРа . и в арсенале по три патрона на рыло . остальное уже у армян
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12.10.2020 11:19 Відповісти
Перемелють... Особливо засоби транспортування...
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12.10.2020 11:55 Відповісти
Карабах на азербайджанской территории, поэтому по воздуху туда не попасть, ни армянским транспортникам, ни российским.
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12.10.2020 13:10 Відповісти
у вас какие то не правильный карты . о том что армяне оккупируют не только Карабах но и часть исконно азербайжанской территории вы не знаете ?

и пожалуйста загуглите что такое бизнесс-джет и узнайте чем он отличается от собственно транспортного самолета
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12.10.2020 19:56 Відповісти
Отличаются они тем, что если транспортником можно доставить танк, БМП, Град, то красивым, удобным, с креслами красной кожи, с баром, сауной, тёлками и т.д. самолетом, можно привезти патронов к калашу, ну и аргентинской муки тоже можно
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12.10.2020 21:20 Відповісти
а кроме патронов туда вполне влезают ПТРК и ПЗРК а еще отличаются тем что транспортники Грузины естественно не пропускают а вот правительственные и частные бизнесс-джеты летают . чем армяне и пользуются
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12.10.2020 21:49 Відповісти
И да, про то у кого карты не правильные. Еще раз - Карабах, в любом случае на территории Азербайджана, плюс то, что это анклав ( на всякий случай -Анкла́в (фр. enclave от лат. inclavatus «заключенный, запертый») - часть территории государства, полностью окружённая территорией другого), поэтому по воздуху туда дороги нет ни кому, кого азербайджанцы не захотят видеть в своём воздушном пространстве. Что собственно вас смутило в "моих картах" и какое значение, в этом случае, имеет класс(категория, тип) воздушного судна?
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12.10.2020 21:31 Відповісти
смутило меня то что вы видать не в курсе что кроме Карабаха армяне захватили еще и часть территории Азербайжана . и имеют общую границу с Арменией . поэтому возить могут что угодно ни у кого не спрашивая . можете убедиться . красный это Карабах а коричневый захваченные армянами территория Азербайжана . ну и где тут анклав ?

Деталі знищення ЗРК С-300 і двох радарів ППО СТ-68У на території Вірменії - Цензор.НЕТ 6654
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12.10.2020 21:45 Відповісти
А открыть не примерный эскиз, а настоящую гугл или яндекс(ну или еще массу иных) карту, включить режим "Спутник" и посмотреть что там есть, не, не судьба?
Еще раз, БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ - ЭТО ТЕРРИТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА, и ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ВСЯ ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА "НКР" ГРАНИЧИЛА С АРМЕНИЕЙ, то сразу же после пересечения армяно-азербайджанской границы, любой летательный аппарат будет приземлен, равно как и любые наземные аппараты, от арбы до КамАЗов, после уничтожения ПВО(и главное пусковых установок) Армении, будут гораздо легче останавливаться азербайджанской АПС(авиапатрульной службой ) путем полной, или почти полной, аннигиляции оных
Там есть только 2 серьезные дороги, которые идут из Армении в Ханкенди/Степанокерт, одна с севера, другая с юга. И обе они, как понимаю, уже взяты под огневой контроль. А по козьим тропам, попробуй натаскать туда танков, Градов и других Ос и Тунгусок, ну и птронов к ним.
Деталі знищення ЗРК С-300 і двох радарів ППО СТ-68У на території Вірменії - Цензор.НЕТ 3423
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12.10.2020 22:23 Відповісти
"ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ВСЯ ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА "НКР" ГРАНИЧИЛА С АРМЕНИЕЙ" что значит если бы ? она как раз и граничит ВСЯ

вы мне что тут пытаетесь доказать ? что армянские войска в Карабахе изолированы от Армении ? точно ? вы уверены ? на 100% ?
да дороги две . но прочувствуйте разницу между "полностью перекрыты" и "взяты под огневой контроль" . это ни хера не одно и тоже
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12.10.2020 23:22 Відповісти
В Армению-то они пролетят. А дальше?
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12.10.2020 22:27 Відповісти
аааа . так все таки пролетят а вот постом выше вы доказывали что не пролетят . вы уж определитесь как нибудь . пролетят или не пролетят а то сложно отвечать
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12.10.2020 23:25 Відповісти
Так ето же хорошо. Росийские пенсионеры будут свои последние пенсии отправлять на военную технику в Карабах вместо дамбаса, которая будет уничтожена Байрактарами. Тут уже будет война на истощение. Интересно сколько росийские пенсионэры смогут прожить без еды.
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12.10.2020 10:57 Відповісти
как показывает опыт прожить могут долго . если телек будут исправно смотреть . а если Дума еще и желуди разрешит собирать
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12.10.2020 11:21 Відповісти
А они жили с едой?
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12.10.2020 18:34 Відповісти
ПЗРК и ПТРК, калаши и РПГ, это конечно хорошо, но БМП, танки, 5П85С и С-300ПС, ни под мешками с цементом, ни бизнесджетами не привезешь.
Это один момент, второе - там только 2 дороги в Ханкенди/Степанакерт, по которым можно быстро доставить грузы. Все остальные, это так себе дороги. Ну а если падёт столица, то падёт и республика. Для Баку важно не трогать территорию Армении и тогда ОДКБ (читай РФ) не сможет открыто включится в драку.
Так что, если сейчас азербайджанцы по максимуму зачистят Карабах от ПВО, как минимум от пусковых установок, то Байрактары смогут вообще свободно патрулировать территорию и в последствии все "гумконвои" из Армении, смогут крошить при углублении их на свою территорию километров на 5-10, хоть по большим дорогам, хоть по козьим тропам.
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12.10.2020 13:05 Відповісти
станций обнаружения типа СТ-68У/УМ (35Д6, 36Д6 или 19Ж6),Источник: https://censor.net/ru/p3224300
35Д6, 36Д6 или 19Ж6 - это названия радиоламп, на которых лаптеногие мостырят свое анало говнет оружие?
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12.10.2020 10:35 Відповісти
"Эта война выгадна барыге он на своих чоколадных фабриках делоет эти эрэлэс и безпелотники"
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12.10.2020 10:36 Відповісти
"Эта война выгадна барыге он на своих чоколадных фабриках делоет эти эрэлэс и безпелотники"

Кто заспамил - накинь очочки и увидь кавычки
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12.10.2020 13:15 Відповісти
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12.10.2020 15:12 Відповісти
Кто проводил геолокацию?
А, телеграм-каналом!
Так они ошиблись.
Азербайджан уже бомбит пригороды Москвы.
Это район Зеленограда, во как!
Путин, введи войска!
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12.10.2020 10:37 Відповісти
клизьму путин себе введет
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12.10.2020 10:45 Відповісти
О, интеллектуал образовался!
Из 73%, к гадалке не ходи.
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12.10.2020 11:04 Відповісти
а вот это уже серьезно. Сейчас рашисткие пропага-ны заведут пластинку про азербайджанскую хунту и геноцид христиан
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12.10.2020 10:42 Відповісти
Не на "территории Армении", а на временно оккупированой армянами территории.
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12.10.2020 10:42 Відповісти
Нет, там их, международно признанная, территория. Это западнее линии армяно-азербайджанской границы.
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12.10.2020 13:18 Відповісти
Особенностью этого БПЛА является то, что при обнаружении цели аппарат «превращается» в самонаводящийся https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 самолёт-снаряд .
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12.10.2020 10:47 Відповісти
Цензор смысл 3 видоса ..У вас 1 и 2 видео раздельно идут а 3 видео 1и 2 вместе что за бредятина ?
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12.10.2020 10:54 Відповісти
Ну то, что Харопы залезли аж на территорию Армении свидетельство того, что планируется вероятно подавить любые средства ПВО. Для чего? Чтобы полномасштабно применить авиацию для полного доминирования в воздухе. Прогноз - более серьезные разрушения среди объектов гражданской инфраструктуры и значительные потери в живой силе.
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12.10.2020 11:31 Відповісти
Азербайджан напал на военные объекты Армении.
Кацапы ввяжутся в бой на стороне члена ОДКБ?
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12.10.2020 12:30 Відповісти
Ну, козе понятно за кого топит этот телеграм-канал.
Удивительно, что Пашинян ещё не ухватился за эту мульку.
Говорят, пуйло ему сказал забыть его номер телефона.
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12.10.2020 12:35 Відповісти
К сожалению, радость по поводу кривизны Земли и аналоговнет несколько омрачает то обстоятельство, что у Украины действительно нет других аналогов состоящим на вооружении ВСУ таким-же С-300 и локаторам.
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12.10.2020 14:27 Відповісти
 
 