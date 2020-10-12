Деталі знищення ЗРК С-300 і двох радарів ППО СТ-68У на території Вірменії. ВIДЕО

Як підтверджують поширені з азербайджанської сторони відеоматеріали, в ході нинішнього збройного конфлікту в Нагірному Карабасі збройним силам Азербайджану вдалося знищити елементи принаймні одного дивізіону зенітної ракетної системи С-300ПС збройних сил Вірменії. Датування відео невідоме.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеоматеріалах можна спостерігати ураження, імовірно баражуючими боєприпасами азербайджанської сторони, нерозвернутої пускової установки 5П85С вірменської ЗРС С-300ПС, а також двох радіолокаційних станцій виявлення типу СТ-68У/УМ (35Д6, 36Д6 або 19Ж6) – однієї, що працює, і однієї вимкненої. Одна з цих РЛС, мабуть, була надана дивізіону вірменської ЗРС С-300ПС. Відеозаписи характеризуються типовим і для інших азербайджанських відео застосування баражуючих боєприпасів (найімовірніше, ізраїльських IAI Harop) "обрізанням" трансляції за мить до ураження цілі.

Згідно з азербайджанськими публікаторами відео, атака елементів дивізіону вірменської С-300ПС (пускової установки 5П85С і однієї РЛС типу СТ-68У/УМ) була проведена в Губадли (на території "Нагірно-Карабаської Республіки" - НКР), однак більш точна геолокація, здійснена, зокрема, телеграм-каналом, свідчить про те, що фактично цей дивізіон був уражений у районі населеного пункту Кахнут на території власне Вірменії (біля самого кордону з НКР).

Ураження ще однієї РЛС типу СТ-68У/УМ, найімовірніше, має стосунок до оголошеного міністерством оборони Азербаджана знищення однієї вірменської станції цього типу в Ходжали на території НКР.

Відео ураження РЛС типу СТ-68У/УМ, що працює (мабуть, наданої дивізіону С-300ПС), збройних сил Вірменії в районі населеного пункту Кахнут на території Вірменії.

Відео ураження нерозвернутої пускової установки 5П85С дивізіону ЗРС С-300ПС збройних сил Вірменії в районі населеного пункту Кахнут на території Вірменії

Зведене відео з двома попередніми ураженнями, а також ураженням РЛС типу СТ-68У/УМ, що не працює (мабуть, окремого радіолокаційного посту), збройних формувань Вірменії - імовірно, в районі Ходжали





Геолокація місцерозташування ураженого дивізіону ЗРС С-300ПС збройних сил Вірменії в районі населеного пункту Кахнут на території Вірменії