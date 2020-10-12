Деталі знищення ЗРК С-300 і двох радарів ППО СТ-68У на території Вірменії. ВIДЕО
Як підтверджують поширені з азербайджанської сторони відеоматеріали, в ході нинішнього збройного конфлікту в Нагірному Карабасі збройним силам Азербайджану вдалося знищити елементи принаймні одного дивізіону зенітної ракетної системи С-300ПС збройних сил Вірменії. Датування відео невідоме.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеоматеріалах можна спостерігати ураження, імовірно баражуючими боєприпасами азербайджанської сторони, нерозвернутої пускової установки 5П85С вірменської ЗРС С-300ПС, а також двох радіолокаційних станцій виявлення типу СТ-68У/УМ (35Д6, 36Д6 або 19Ж6) – однієї, що працює, і однієї вимкненої. Одна з цих РЛС, мабуть, була надана дивізіону вірменської ЗРС С-300ПС. Відеозаписи характеризуються типовим і для інших азербайджанських відео застосування баражуючих боєприпасів (найімовірніше, ізраїльських IAI Harop) "обрізанням" трансляції за мить до ураження цілі.
Згідно з азербайджанськими публікаторами відео, атака елементів дивізіону вірменської С-300ПС (пускової установки 5П85С і однієї РЛС типу СТ-68У/УМ) була проведена в Губадли (на території "Нагірно-Карабаської Республіки" - НКР), однак більш точна геолокація, здійснена, зокрема, телеграм-каналом, свідчить про те, що фактично цей дивізіон був уражений у районі населеного пункту Кахнут на території власне Вірменії (біля самого кордону з НКР).
Ураження ще однієї РЛС типу СТ-68У/УМ, найімовірніше, має стосунок до оголошеного міністерством оборони Азербаджана знищення однієї вірменської станції цього типу в Ходжали на території НКР.
Відео ураження РЛС типу СТ-68У/УМ, що працює (мабуть, наданої дивізіону С-300ПС), збройних сил Вірменії в районі населеного пункту Кахнут на території Вірменії.
Відео ураження нерозвернутої пускової установки 5П85С дивізіону ЗРС С-300ПС збройних сил Вірменії в районі населеного пункту Кахнут на території Вірменії
Зведене відео з двома попередніми ураженнями, а також ураженням РЛС типу СТ-68У/УМ, що не працює (мабуть, окремого радіолокаційного посту), збройних формувань Вірменії - імовірно, в районі Ходжали
Геолокація місцерозташування ураженого дивізіону ЗРС С-300ПС збройних сил Вірменії в районі населеного пункту Кахнут на території Вірменії
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это так называемое перемирие замутили только для того что бы армянам оружия подкинуть и дать возможность перегруппироваться . потому его азера серьезно и не воспринимают
и пожалуйста загуглите что такое бизнесс-джет и узнайте чем он отличается от собственно транспортного самолета
Еще раз, БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ - ЭТО ТЕРРИТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА, и ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ВСЯ ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА "НКР" ГРАНИЧИЛА С АРМЕНИЕЙ, то сразу же после пересечения армяно-азербайджанской границы, любой летательный аппарат будет приземлен, равно как и любые наземные аппараты, от арбы до КамАЗов, после уничтожения ПВО(и главное пусковых установок) Армении, будут гораздо легче останавливаться азербайджанской АПС(авиапатрульной службой ) путем полной, или почти полной, аннигиляции оных
Там есть только 2 серьезные дороги, которые идут из Армении в Ханкенди/Степанокерт, одна с севера, другая с юга. И обе они, как понимаю, уже взяты под огневой контроль. А по козьим тропам, попробуй натаскать туда танков, Градов и других Ос и Тунгусок, ну и птронов к ним.
вы мне что тут пытаетесь доказать ? что армянские войска в Карабахе изолированы от Армении ? точно ? вы уверены ? на 100% ?
да дороги две . но прочувствуйте разницу между "полностью перекрыты" и "взяты под огневой контроль" . это ни хера не одно и тоже
Это один момент, второе - там только 2 дороги в Ханкенди/Степанакерт, по которым можно быстро доставить грузы. Все остальные, это так себе дороги. Ну а если падёт столица, то падёт и республика. Для Баку важно не трогать территорию Армении и тогда ОДКБ (читай РФ) не сможет открыто включится в драку.
Так что, если сейчас азербайджанцы по максимуму зачистят Карабах от ПВО, как минимум от пусковых установок, то Байрактары смогут вообще свободно патрулировать территорию и в последствии все "гумконвои" из Армении, смогут крошить при углублении их на свою территорию километров на 5-10, хоть по большим дорогам, хоть по козьим тропам.
35Д6, 36Д6 или 19Ж6 - это названия радиоламп, на которых лаптеногие мостырят свое анало говнет оружие?
Кто заспамил - накинь очочки и увидь кавычки
А, телеграм-каналом!
Так они ошиблись.
Азербайджан уже бомбит пригороды Москвы.
Это район Зеленограда, во как!
Путин, введи войска!
Из 73%, к гадалке не ходи.
Кацапы ввяжутся в бой на стороне члена ОДКБ?
Удивительно, что Пашинян ещё не ухватился за эту мульку.
Говорят, пуйло ему сказал забыть его номер телефона.