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300 євро за "громадянство" ЄС: Контррозвідка СБУ припинила діяльність виробників фальшивих документів. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність міжрегіональної групи, учасники якої підробляли і збували паспорти громадян країн Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, до групи входили мешканець Рівного та двоє жителів Львівської області. Діяли зловмисники під прикриттям агенції із підбору персоналу для роботи в європейських країнах. Для бажаючих працевлаштуватися за кордоном ділки виготовляли "липові" ID-картки резидентів країн Східної Європи та видавали їх за офіційні документи.

Для виготовлення фальшивок вони облаштували 5 підпільних "типографій" у приватних помешканнях у Львові, Дрогобичі та кількох населених пунктах Рівненщини. Вартість комплекту підроблених документів становила від 300 євро.

300 євро за громадянство ЄС: Контррозвідка СБУ припинила діяльність виробників фальшивих документів 01

За результатами проведення обшуків за адресами проживання та реєстрації учасників групи виявлено чорнову документацію, банківські картки та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також оргтехніку, яку використовували для виготовлення фальшивок.

Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

300 євро за громадянство ЄС: Контррозвідка СБУ припинила діяльність виробників фальшивих документів 02

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно з ГУ НП у Рівненській області під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури.

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300 євро за громадянство ЄС: Контррозвідка СБУ припинила діяльність виробників фальшивих документів 03
300 євро за громадянство ЄС: Контррозвідка СБУ припинила діяльність виробників фальшивих документів 04
Фото: сайт СБУ

Автор: 

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Мне вот что интересно кто у них клиенты были?За такую цену нужно понимать что это подделка!!!!
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12.10.2020 10:58 Відповісти
73%
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12.10.2020 11:05 Відповісти
В точку.Я под столом!!!!
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12.10.2020 11:12 Відповісти
 
 