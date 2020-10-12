Правоохоронці викрили злочинне угруповання, що займалося контрабандою та збутом наркотиків в Україні й сусідніх країнах. ФОТО

Столична поліція спільно з СБУ викрили транснаціональну організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на контрабанді та збуті наркотиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної поліції.

"Свою "продукцію" спільники реалізовували на території України, а також у суміжних країнах з використанням інтернет-сайтів та чат-ботів у месенджері Телеграм. Тривають слідчі дії з викриття та затримання усіх учасників наркобізнесу", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели дев'ять санкціонованих обшуків на території Києва та Київської області. У результаті виявлено лабораторію з виготовлення психотропної речовини PVP, склади зберігання готової продукції, а також колл-центри, які приймали та обробляли замовлення з продажу психотропних речовин.

"Також працівники поліції вилучили понад 50 кг психотропної речовини PVP, майже 10 кг психотропної речовини амфетамін, понад 500 літрів прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків, 5 одиниць вогнепальної зброї, понад 150 набоїв до них та документи. Усе вилучене направлено на експертні дослідження", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали "двох фігурантів, причетних до функціонування зазначеної лабораторії з виготовлення PVP". Зазначається, що вони є громадянами України 1970 і 1976 року народження. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри в скоєнні злочину.

Крім того, триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зусилля правоохоронців спрямовані на викриття інших фігурантів, це - понад 100 осіб – операторів кол-центрів.





Також дивіться: СБУ блокувала на Київщині роботу "філії" міжнародного наркосиндикату "Хімпром": вилучено речовин на 30 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж