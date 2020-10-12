Поліція Павлограда затримала двох п'яних чоловіків, які пошкодили палатку однієї з партій і підпалили агітаційні газети. ФОТО

У Павлограді Дніпропетровської області правоохоронці затримали двох чоловіків, які в стані алкогольного сп'яніння агресивно перешкоджали процесу агітації.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

11 жовтня приблизно о 12:00 до поліції надійшла заява, що на вул. Героїв України міста Павлограда двоє осіб перешкоджають проведенню передвиборчої агітації. Попередньо, чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння, але пройти медичне обстеження відмовилися. Зловмисників затримали та доставили до Павлоградського відділу поліції. Ними виявилися місцеві мешканці 33-х та 36 років. Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

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