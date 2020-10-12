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Поліція Павлограда затримала двох п'яних чоловіків, які пошкодили палатку однієї з партій і підпалили агітаційні газети. ФОТО

У Павлограді Дніпропетровської області правоохоронці затримали двох чоловіків, які в стані алкогольного сп'яніння агресивно перешкоджали процесу агітації.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

11 жовтня приблизно о 12:00 до поліції надійшла заява, що на вул. Героїв України міста Павлограда двоє осіб перешкоджають проведенню передвиборчої агітації. Попередньо, чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння, але пройти медичне обстеження відмовилися. Зловмисників затримали та доставили до Павлоградського відділу поліції. Ними виявилися місцеві мешканці 33-х та 36 років. Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція Павлограда затримала двох пяних чоловіків, які пошкодили палатку однієї з партій і підпалили агітаційні газети 01

Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

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Автор: 

агітація (203) місцеві вибори (1366) Нацполіція (15325) хуліганство (237) Дніпропетровська область (3941)


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Топ коментарі
+28
Боже, ну за що нам усе це?

Полиция Павлограда задержала двух пьяных мужчин, которые повредили палатку одной из партий и подожгли агитационные газеты - Цензор.НЕТ 7731
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12.10.2020 12:55 Відповісти
+13
З жопоблочними і шарійними наметами тільки так і можно робити. Та й з цирковими також)
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12.10.2020 12:57 Відповісти
+13
Клоуна -наркома "Слуга урода" Видно ведь!
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12.10.2020 12:57 Відповісти
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А ведь эти палатки на каждом шагу и агитаторы уже реально достали .
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12.10.2020 12:53 Відповісти
Одна из партий, это какая?
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12.10.2020 12:54 Відповісти
Клоуна -наркома "Слуга урода" Видно ведь!
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12.10.2020 12:57 Відповісти
больше похоже на "За майбутнє" ....
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12.10.2020 13:06 Відповісти
тот случай когда действительно "какая разница"!
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12.10.2020 13:09 Відповісти
зайдите на сайт СН и все понятно
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12.10.2020 12:58 Відповісти
Боже, ну за що нам усе це?

Полиция Павлограда задержала двух пьяных мужчин, которые повредили палатку одной из партий и подожгли агитационные газеты - Цензор.НЕТ 7731
показати весь коментар
12.10.2020 12:55 Відповісти
Полиция Павлограда задержала двух пьяных мужчин, которые повредили палатку одной из партий и подожгли агитационные газеты - Цензор.НЕТ 8435

...
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12.10.2020 13:02 Відповісти
за то шо взрастили это.....
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12.10.2020 13:06 Відповісти
З жопоблочними і шарійними наметами тільки так і можно робити. Та й з цирковими також)
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12.10.2020 12:57 Відповісти
ой, а якої партейки ЗЕлененьке з синеньким
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12.10.2020 12:57 Відповісти
"за майбутнє", новий проект від Бені для зебілів
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12.10.2020 13:06 Відповісти
Какой ухоженный город ...
Кто там правит десятилетиями, крепкие хозяйственники-рыгоналы?
Но горожане, наверное, не собираются отступать и сдаваться, выберут их снова.
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12.10.2020 12:59 Відповісти
воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя. Так в чём подвох? Убогие в палатках являются членами избирательной комиссии или официальные наблюдатели, или осуществляли избирательные действия??? Никуя такого нет.
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12.10.2020 13:05 Відповісти
что на ул. Героев Украины города Павлограда Источник: https://censor.net/ru/p3224344\\\\\\\\\\\

Или на проспекте Нельсона города Кастилья.
Ну как-то так.
Хотя вернее было бы - на улице Непобедимой Армады города Глазго.

Декоммунизация? - не, не слыхал то в кои веки.

ну бред же?, ан, нет.
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12.10.2020 13:10 Відповісти
Поліція Павлограда затримала двох п'яних чоловіків, які пошкодили палатку однієї з партій і підпалили агітаційні газети - Цензор.НЕТ 7621
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12.10.2020 13:10 Відповісти
"Наш край" можна зрозуміти як "Наш кінець", а прізвище Дупа каже за все.
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12.10.2020 14:34 Відповісти
Прізвище начебто українське, а морда схожа на московіта
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12.10.2020 15:52 Відповісти
Павлоград - це місто Ахметки , тобто ОПЗЖ ( риги)
За тризуб рубали руки, за стрічку дітей вбивали,за прапор животи пороли, а ви за них голосуєте???
ОПЗЖ за вбивства українців!
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12.10.2020 13:12 Відповісти
Поліція Павлограда затримала двох п'яних чоловіків, які пошкодили палатку однієї з партій і підпалили агітаційні газети - Цензор.НЕТ 8681
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12.10.2020 13:36 Відповісти
а от это тема..!!!)))
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12.10.2020 15:37 Відповісти
шо то цвета знакомые. скоро по всей Украине. увидел зе-агитатора, дал в хлебало. в 18-00 уже темно. нефиг им после шести стоять
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12.10.2020 14:24 Відповісти
 
 