Поліція Павлограда затримала двох п'яних чоловіків, які пошкодили палатку однієї з партій і підпалили агітаційні газети. ФОТО
У Павлограді Дніпропетровської області правоохоронці затримали двох чоловіків, які в стані алкогольного сп'яніння агресивно перешкоджали процесу агітації.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.
11 жовтня приблизно о 12:00 до поліції надійшла заява, що на вул. Героїв України міста Павлограда двоє осіб перешкоджають проведенню передвиборчої агітації. Попередньо, чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння, але пройти медичне обстеження відмовилися. Зловмисників затримали та доставили до Павлоградського відділу поліції. Ними виявилися місцеві мешканці 33-х та 36 років. Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.
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Кто там правит десятилетиями, крепкие хозяйственники-рыгоналы?
Но горожане, наверное, не собираются отступать и сдаваться, выберут их снова.
Или на проспекте Нельсона города Кастилья.
Ну как-то так.
Хотя вернее было бы - на улице Непобедимой Армады города Глазго.
Декоммунизация? - не, не слыхал то в кои веки.
ну бред же?, ан, нет.
За тризуб рубали руки, за стрічку дітей вбивали,за прапор животи пороли, а ви за них голосуєте???
ОПЗЖ за вбивства українців!