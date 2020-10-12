Новий вид підкупу виборців зафіксовано на Харківщині - кандидат пропонує безкоштовні тести на коронавірус, - ОПОРА. ФОТО

Кандидат на посаду Дергачівського міського голови Костянтин Жидков організував проведення безкоштовних ІФА-тестів на коронавірус. Представники громадських організацій вбачають у цьому ознаки непрямого підкупу виборців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в Фейсбуці громадянська мережа ОПОРА.

Так, на сторінці в Фейсбуці директор Дергачівської центральної районної лікарні, кандидат у депутати Дергачівської міськради від партії "Слуги народу" Дмитро Дончак розмістив оголошення: "З ініціативи та за підтримки кандидата на посаду Дергачівського міського голови Жидкова Костянтина Сергійовича ви можете швидко, якісно і безкоштовно зробити ІФА-тест на коронавірус".

В оголошеннях написано, що тести проводитимуть у місті Дергачі, селищах Цупівка, Прудянка і Слатине.

У мережі представники ОПОРИ знайшли фото людей, які здають кров для проведення ІФА-тестів на коронавірус у спеціально обладнаному мініавтобусі, на якому розміщено наклейки з написом "Слуга народу".

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Також знайшли фотографії Костянтина Жидкова на тлі агітаційного напису "Об'єднана громада - єдина команда. За Жидкова" на автобусі, в якому брали кров на аналіз.

Жидков у своєму коментарі до повідомлення голови Дергачівської РДА Володимира Усова заявив, що оплачує тести зі своїх заощаджень, та опублікував квитанцію. Коментувати цю ситуацію представникам ОПОРИ він відмовився.

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Користувачі Фейсбуку опублікували фото події.





