На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота. ФОТОрепортаж

У Донецькій області особовий склад 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського відпрацьовує стрибки з парашутом із вертольота.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Морські піхотинці десантувалисяя з багатоцільового вертольота Мі-8 з висоти 600 метрів і 800 метрів зі штатною зброєю та спорядженням.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділ ППО 36-ї бригади морської піхоти провів навчання з бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж





Напередодні стрибків, військовослужбовці відпрацювали елементи наземної підготовки на тренажерах переносного повітряно-десантного комплексу і самостійно уклали свої парашути.









"Серед досвідчених морських піхотинців також чимало тих, хто вперше у своєму житті зробив стрибок із парашутом", - наголошується в повідомленні.



