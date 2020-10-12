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На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота. ФОТОрепортаж

У Донецькій області особовий склад 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського відпрацьовує стрибки з парашутом із вертольота.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота 01

Морські піхотинці десантувалисяя з багатоцільового вертольота Мі-8 з висоти 600 метрів і 800 метрів зі штатною зброєю та спорядженням.

На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота 02

На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота 03
На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділ ППО 36-ї бригади морської піхоти провів навчання з бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж

На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота 05
На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота 06

Напередодні стрибків, військовослужбовці відпрацювали елементи наземної підготовки на тренажерах переносного повітряно-десантного комплексу і самостійно уклали свої парашути.

На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота 06
На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота 08
На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота 09
На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота 10

На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота 11

"Серед досвідчених морських піхотинців також чимало тих, хто вперше у своєму житті зробив стрибок із парашутом", - наголошується в повідомленні.

На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота 12
На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота 13

Автор: 

армія (3782) оборона (4856) Донецька область (8954) парашут (28) 36 окрема бригада морської піхоти (207) ЗСУ (7721)


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Топ коментарі
+2
Так совпало, что несколько дней назад, случилось наблюдать с небольшого расстояния, учения одного и подразделений ВСУ) Несколько танков, несколько БТРов занимали позиции еще готовые с 14-го года) И несколько вертолетов сначала высадили десант, прикрывая друг друга, а потом, несколько раз, отработали заход на атаку позиций бронетехники) Впечатляющее зрелище)
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12.10.2020 23:03 Відповісти
+2
это не хлам
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12.10.2020 23:36 Відповісти
+2
красавцы! мочите сепарсую мразь и в хвост и в гриву!
счастья и здоровья вам на 100 лет
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13.10.2020 00:17 Відповісти
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Так совпало, что несколько дней назад, случилось наблюдать с небольшого расстояния, учения одного и подразделений ВСУ) Несколько танков, несколько БТРов занимали позиции еще готовые с 14-го года) И несколько вертолетов сначала высадили десант, прикрывая друг друга, а потом, несколько раз, отработали заход на атаку позиций бронетехники) Впечатляющее зрелище)
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12.10.2020 23:03 Відповісти
может харош на хламе летать ??? ситуация под Харьковом не учит ?
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12.10.2020 23:28 Відповісти
это не хлам
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12.10.2020 23:36 Відповісти
вот ЭТО не хлам.
На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота - Цензор.НЕТ 8658
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13.10.2020 00:39 Відповісти
Вертолёт - это не истребитель, который испытывает огромные нагрузки. У вертушки корпус, или как я его называю "коробка", почти вечен. Глубокая модернизация с заменой движков на современные моторсичевские, электроники , и по сути перед вами абсолютно новая машина. Прочтите, ну, хотя бы в Вики о Ми-8МСБ-В
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13.10.2020 08:51 Відповісти
очень красиво на словах и на бумаге а на деле ....ситуация с движком в Харькове ...результат известен.
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13.10.2020 13:43 Відповісти
чушь не лепите
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13.10.2020 13:49 Відповісти
Чушь - это образцы конца 20 века .... которые только падать умеют ....в год такого хлама по всему пост - совку десяток штук встречается с землёй ....статистику погугли для начала а потом спорить начинай дурачёк.
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13.10.2020 14:06 Відповісти
"Хламу", что на фото максимум 6 лет...
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13.10.2020 00:16 Відповісти
ты хотел написать 60 ... ?
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13.10.2020 00:39 Відповісти
или это тебе максимум 6 лет ?
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13.10.2020 00:44 Відповісти
красавцы! мочите сепарсую мразь и в хвост и в гриву!
счастья и здоровья вам на 100 лет
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13.10.2020 00:17 Відповісти
 
 