На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота. ФОТОрепортаж
У Донецькій області особовий склад 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського відпрацьовує стрибки з парашутом із вертольота.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Морські піхотинці десантувалисяя з багатоцільового вертольота Мі-8 з висоти 600 метрів і 800 метрів зі штатною зброєю та спорядженням.
Напередодні стрибків, військовослужбовці відпрацювали елементи наземної підготовки на тренажерах переносного повітряно-десантного комплексу і самостійно уклали свої парашути.
"Серед досвідчених морських піхотинців також чимало тих, хто вперше у своєму житті зробив стрибок із парашутом", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+2 Павел Стрембовский
показати весь коментар12.10.2020 23:03 Відповісти Посилання
+2 Бяка Бука
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+2 alex lagun
показати весь коментар13.10.2020 00:17 Відповісти Посилання
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