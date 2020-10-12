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Новини Фото Революція в Білорусі
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Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів. ФОТОрепортаж

У понеділок під час другого антиурядового "Маршу пенсіонерів" білоруські силовики застосували проти учасників сльозогінний газ і петарди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруська редакція Радіо Свобода.

12 жовтня пенсіонери о 15.00 знову зібралися на площі Незалежності біля Червоного костьолу, а потім, скандуючи "Це наше місто", "Іди!", "Віримо, можемо, переможемо", "Лукашенка в автозак!", "Сам ти щур!", "Спортсмени молодці!" та інші гасла, вони рушили головним проспектом столиці. Водії вітали їх сигналами.

Протестувальники дійшли до площі Якуба Коласа - кінцевої точки маршу. Біля пам'ятника Коласа учасники маршу залишили квіти і плакати.

Станцію метро "Площа Якуба Коласа" закрили. Проспект перекрили, люди не знали, як дістатися додому. Учасники акції рушили далі проспектом.

Незабаром до учасників маршу під'їхали силовики на автобусах. Пенсіонери накинулися на них із криками "Фашисти!".

Силовики застосували проти пенсіонерів петарди і сльозогінний газ. До місця події виїхала машина швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що 12 жовтня в Мінську і низці інших міст Білорусі відбуваються марші пенсіонерів проти уряду країни.

Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів 01
Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів 02
Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів 03
Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів 04
Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів 05
Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів 06
Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів 07
Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів 08
Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів 09
Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів 10

Автор: 

Білорусь (7987) пенсіонери (894)


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Топ коментарі
+61
В Киеве студентов Побили , - Вышли Родители и смели Всех и Вся. А в Белоруси бьют и детей и родителей , - уже пришла очередь до Пенсионеров , кто еще Остался???.
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12.10.2020 22:52 Відповісти
+26
Правильно. Несите ментам садюгам булочки а то они проголодались дубася вас дубинками. А вечером внучек вернется к бабушке, которую днем травил газом. Работа, ничего личного.
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12.10.2020 23:00 Відповісти
+16
вот же моральные уроды! главный вопрос: когда ж белорусам остопи*дит быть битыми и травлеными?
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12.10.2020 22:57 Відповісти
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А дети и внуки бабушек сидят дома,в инете с Лукашенком сражаются...
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12.10.2020 22:52 Відповісти
Возможно даже что ето сами внуки своих бабушек газом травят. В масках же не видно кто есть кто
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12.10.2020 23:46 Відповісти
Возможно.Но скорее всего ,основной костяк "силовиков" перетасовывают по регионам+титушки+расейские братушки+садисты-добровольцы+зэканва с условными сроками и подследственные.Но в любом случае:или сам лупцуешь свою маму,или ее лупцует твой коллега
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13.10.2020 09:13 Відповісти
Правильно роблять. Я підозрюю, що саме ці "бабушкі" були золотим фондом лукашенка всі 26 років та голосували за всі його забаганки.
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13.10.2020 09:43 Відповісти
Их избивают, обливают водой, травят газом, а они с цветочками и пирогами. ТЕРПИЛЫ.
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13.10.2020 00:10 Відповісти
Они не такие,как мы,да и жизнь у них была в разы поспокойней.Глупо требовать от утюга постирать белье.
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13.10.2020 09:01 Відповісти
дети и внуки в выходные протестовали .
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13.10.2020 05:04 Відповісти
Праведный гнев у белорусских мужичков строго по расписанию,а когда он не предусмотрен,то даже избиение их матерей не может его пробудить..Я правильно понял?
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13.10.2020 08:59 Відповісти
В Киеве студентов Побили , - Вышли Родители и смели Всех и Вся. А в Белоруси бьют и детей и родителей , - уже пришла очередь до Пенсионеров , кто еще Остался???.
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12.10.2020 22:52 Відповісти
-- вороньё и гробы...
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12.10.2020 22:54 Відповісти
...разогнали не разогнавшихся...

...я тоже, по беларуским меркам, пенсионер... ... но ещё пашу -- и не жалею, не зову, не плачу...*)
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12.10.2020 22:53 Відповісти
по немецким меркам ты только в 70 пенсионер считаешься , а пока ты до 70 дотянешь они поднимут до 80 . то есть останешься вечно молодым .
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13.10.2020 05:06 Відповісти
...трендилло *) -- мне 61 -- на пенсию в 64. Но, мог ещё в 60 уйти -- и до сих пор могу -- фрюрентнер называется.
... есть ещё некоторые финансовые операции -- надо ж матрасный чехол наличкой набить под конец трудовой деятельности -- поэтому и пахаю -- ... *)
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13.10.2020 12:44 Відповісти
вот же моральные уроды! главный вопрос: когда ж белорусам остопи*дит быть битыми и травлеными?
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12.10.2020 22:57 Відповісти
Ніколи, там висушене інформ поле - з усіх сторін звуть не вчиняти насильства і не бути як фашисто-бандерівці.
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12.10.2020 23:00 Відповісти
Скоро снайпер завалит какого-нибудь пенсионера
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12.10.2020 23:19 Відповісти
Легко. Стрелять боевыми власть уже пообещала.
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12.10.2020 23:24 Відповісти
трупы уже есть, но стрельба боевыми по демонстрантам это однозначно Гаага !

здесь озабоченностями ЕС не отмажется
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12.10.2020 23:43 Відповісти
Та да. Гаага ростовская и вилла в подмосковье.
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12.10.2020 23:47 Відповісти
В стійло раби, працюй або вмри.
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12.10.2020 22:58 Відповісти
И тем не менее для нашего общества это редкость. Пенсы там молодцы, смелые. Та и много вышло. Но этот сам не уйдёт. Поздно уже.
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12.10.2020 22:58 Відповісти
Уйдет. Сам или не сам. Он уже хуже Януковича. Выпустил титушню на пенсионеров.
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12.10.2020 23:03 Відповісти
Ещё нет...
Ещё нет сотни - другой, еще нет танчиков от братушек.
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12.10.2020 23:12 Відповісти
Пенсионеры набросились на них с криками "Фашисты!".

Силовики применили против пенсионеров петарды и слезоточивый газ
Я б, на месте силовиков, то же обиделся... -- ну какие фашисты коммунисты?
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12.10.2020 22:59 Відповісти
Молоде зелене, то у них сленг такий, фашист - нехороший человек, вони майбуть і одне одного так називають.
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12.10.2020 23:01 Відповісти
-- хм? -- а хто там молодой средь пенсионеров? -- *)
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12.10.2020 23:04 Відповісти
Обыкновенные.
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12.10.2020 23:07 Відповісти
Фашистам до комуністів справді далеко. бо червона мерзота вчиняла такі злочини, про які фашисти навіть подумати не могли.
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13.10.2020 09:45 Відповісти
Правильно. Несите ментам садюгам булочки а то они проголодались дубася вас дубинками. А вечером внучек вернется к бабушке, которую днем травил газом. Работа, ничего личного.
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12.10.2020 23:00 Відповісти
А что это на фотографиях за люди в разшерстной одежде и с палками?
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12.10.2020 23:00 Відповісти
Титушея, курсанты, может русских привезли, что на складах было в то и одели
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12.10.2020 23:13 Відповісти
А где силовики?
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12.10.2020 23:24 Відповісти
там за кадром. Если курсанты не справятся то подойдут силовики
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13.10.2020 00:48 Відповісти
Силовики?), силовики в эскадронах смерти оппозицию в лесах уничтожают, работы нынче много...
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13.10.2020 07:13 Відповісти
Пенсы это последний оплот Луки. Похоже таки Бацька решил закончить как Муссолини. Роль Клары Петаччи исполнит похоже Коля.
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12.10.2020 23:01 Відповісти
Крышу у Луки совсем снесло.
На его бред даже пенсы не ведутся, и на совок уже не #рочат, в отличие от наших.
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12.10.2020 23:01 Відповісти
Там ще майданів не було, як не було й постмайданівського розчарування.
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12.10.2020 23:03 Відповісти
Так в нас і до майданів було те саме розчарування.
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12.10.2020 23:05 Відповісти
Постмайданівске розчарування завжди буде, бо наступник зазвичай не заслуговує на ті жертви на які народ пішов.
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12.10.2020 23:09 Відповісти
я уже зеваю со всего этого...
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12.10.2020 23:02 Відповісти
Так это ж "ещё не всё" - а бесконечные хороводы в Хабаровске?! Никакого попкорна не хватит.
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12.10.2020 23:15 Відповісти
-- та уже хабара закрыта. ...продавай свой попкорн, пока ещё нихто не знает...*)
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12.10.2020 23:26 Відповісти
Зато не майдануті
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12.10.2020 23:04 Відповісти
Зварот клапатлівага Бацькі Лукі да беларускіх пенсіянерав
«Тутанхамон памёр на 19-м годзе жыцця, Пушкін і Лермантаў біліся на двубоі і загінулі ў 37 і 26 гадоў адпаведна, Чэхаў памёр у 44 гады.
А што вы зрабілі для Пенсійнага фонду Беларусі?».
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12.10.2020 23:06 Відповісти
Поліцаям залишилось тільки зачистки в дитячих садочках провести.
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12.10.2020 23:10 Відповісти
У нас петадрами пуляли по беркутні.
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12.10.2020 23:15 Відповісти
-- было красиво -- но не адекватно, честно говоря... ...тоже где-то тормоз был...
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12.10.2020 23:23 Відповісти
ну хоть что то .... хоть постоять за себя могли с первых же дней.
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12.10.2020 23:25 Відповісти
...ну, не с первых дней, скажем прямо ... ... но песенок всяких наслухались... *)
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12.10.2020 23:28 Відповісти
и ........Ёлку украсили красиво)
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12.10.2020 23:30 Відповісти
...ага -- я наблюдал, когда к мусорам в оцеплении на Майдане -- два Жигуля подъехали, пару хлопцев вышло на поговорить ... -- и почалося... -- лучшие мгновенья моей Жизни! *)
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12.10.2020 23:34 Відповісти
...им там монтировки, ломимки и фомки -- хоть посреди дороги раскидай -- хрен догадаются, как ими тротуары взламывать... ...в носу поковыряться, на худой конец...
БЛ.! -- бездарь совпедовская... ... за одного небитого трёх битых дадут...*)
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12.10.2020 23:20 Відповісти
""Мы вышли потому что мы вышли! Мы молодцы!"" - пля ну это угар .... бедолашные Беларусы даже не высовывают никаких требований ... за всё это время они победили один водомёт .... водомёт КАРЛ! даже ни одной машины не сгорело .... все омоновцы ходят безнаказанно , да такому "народу" и нужен диктатор ....кого выбрали того и заслужили.
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12.10.2020 23:23 Відповісти
мы вышли! Мы молодцы!

а дальше что ?
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12.10.2020 23:46 Відповісти
Интересно,правительственные в песочной форме и из спецзащитой,а кто такие в черных масках и свитерах из логотипом ,,THE ASHION TRENDE,,?Которые применяют спецсредства,?Не Белоруские ли провокаторы ,,титушки,, или у них есть свои ,,йовбаки,,?
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12.10.2020 23:33 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/3/c/0/5/3c050dfc6b6d0dbfddeae4cd0d0cb9e8/original.jpg

Видимо этот ,,правительственный парень,,на кросовки заработал не одной провокацией,ведь все правительственные структуры в униформе и в берцах и на фото агрессии не проявняют но и не замечают действия людей в черном.
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12.10.2020 23:43 Відповісти
Теперь еще осталось домашним питомцам, котикам и собачкам выйти...
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13.10.2020 00:04 Відповісти
Я раньше и представить не могла - с какой отвагой и смелостью белорусские бабушки и дедушки, защищая задержанных, будут кидаться на ОМОН!
https://www.youtube.com/watch?v=ii7WaDIm6oY&ab_channel=TUT.BY.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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13.10.2020 00:10 Відповісти
Палити тре сільраду... Інакше нічого не вийде....
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13.10.2020 00:19 Відповісти
Мда не любит бацька своих дедушек и бабушек.
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13.10.2020 00:32 Відповісти
це вони так про кого?

Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів - Цензор.НЕТ 4429
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13.10.2020 00:33 Відповісти
Про себе, напевно що. Їм подобаються образи Лукашенка. Любов...
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13.10.2020 00:37 Відповісти
лукашескины пропагандоны по телевизору говорят что в протестах принимают участие только алкоголики , проститутки и наркоманы .
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13.10.2020 05:08 Відповісти
Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів - Цензор.НЕТ 2953
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13.10.2020 00:35 Відповісти
Та то скорее всего не слезоточивый газ был,а дезинфектор.Забота о пенсах.
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13.10.2020 00:50 Відповісти
Вообще то это покушение на убийство.Для пожилого человека,токсины и компоненты газа могут стать фатальными.Этот мент просто тварь
Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів - Цензор.НЕТ 3127
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13.10.2020 02:00 Відповісти
Какой же это мент? Это титушка в балаклаве без знаков различия. Белорусских бабулек бьют какие-то типочки..
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13.10.2020 11:50 Відповісти
Белорусы бьют все рекорды. Просто нация терпил, и мне грустно это писать. Но почему славяне так любят страдать, мучаться... Ради чего?
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13.10.2020 03:59 Відповісти
ты это чехам и полякам скажи . а о они незнали что к демократии можно придти только через майдан .
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13.10.2020 05:10 Відповісти
Продовжуйте квіти нести. Палити мусорню треба. Коктелі молотова треба, а не квіти!
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13.10.2020 23:57 Відповісти
 
 