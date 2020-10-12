Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів. ФОТОрепортаж
У понеділок під час другого антиурядового "Маршу пенсіонерів" білоруські силовики застосували проти учасників сльозогінний газ і петарди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруська редакція Радіо Свобода.
12 жовтня пенсіонери о 15.00 знову зібралися на площі Незалежності біля Червоного костьолу, а потім, скандуючи "Це наше місто", "Іди!", "Віримо, можемо, переможемо", "Лукашенка в автозак!", "Сам ти щур!", "Спортсмени молодці!" та інші гасла, вони рушили головним проспектом столиці. Водії вітали їх сигналами.
Протестувальники дійшли до площі Якуба Коласа - кінцевої точки маршу. Біля пам'ятника Коласа учасники маршу залишили квіти і плакати.
Станцію метро "Площа Якуба Коласа" закрили. Проспект перекрили, люди не знали, як дістатися додому. Учасники акції рушили далі проспектом.
Незабаром до учасників маршу під'їхали силовики на автобусах. Пенсіонери накинулися на них із криками "Фашисти!".
Силовики застосували проти пенсіонерів петарди і сльозогінний газ. До місця події виїхала машина швидкої допомоги.
Раніше повідомлялося, що 12 жовтня в Мінську і низці інших міст Білорусі відбуваються марші пенсіонерів проти уряду країни.
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...я тоже, по беларуским меркам, пенсионер... ... но ещё пашу -- и не жалею, не зову, не плачу...*)
... есть ещё некоторые финансовые операции -- надо ж матрасный чехол наличкой набить под конец трудовой деятельности -- поэтому и пахаю -- ... *)
здесь озабоченностями ЕС не отмажется
Ещё нет сотни - другой, еще нет танчиков от братушек.
Силовики применили против пенсионеров петарды и слезоточивый газ
Я б, на месте силовиков, то же обиделся... -- ну какие фашисты коммунисты?
На его бред даже пенсы не ведутся, и на совок уже не #рочат, в отличие от наших.
«Тутанхамон памёр на 19-м годзе жыцця, Пушкін і Лермантаў біліся на двубоі і загінулі ў 37 і 26 гадоў адпаведна, Чэхаў памёр у 44 гады.
А што вы зрабілі для Пенсійнага фонду Беларусі?».
БЛ.! -- бездарь совпедовская... ... за одного небитого трёх битых дадут...*)
а дальше что ?
Видимо этот ,,правительственный парень,,на кросовки заработал не одной провокацией,ведь все правительственные структуры в униформе и в берцах и на фото агрессии не проявняют но и не замечают действия людей в черном.
https://www.youtube.com/watch?v=ii7WaDIm6oY&ab_channel=TUT.BY.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0