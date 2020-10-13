"Незгоден з діями влади", - ветеран Микитенко вчинив самоспалення на Майдані, нині він у комі. ФОТО

На Майдані Незалежності в ніч із 10 на 11 жовтня ветеран російсько-української війни Микола Микитенко вчинив самоспалення. Нині він перебуває в комі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Дочка потерпілого Юлія Микитенко розповіла, що її батько, 49-річний військовий Микола Микитенко, нині в лікарні з опіками третього ступеня.

"Мотиви суто політичні. Незгода з діями чинної влади, а саме - розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезій пам’яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалась молодь, яка підбігла. У фонтані на Майдані", - розповіла дівчина.

У громадській організації Відсіч повідомили, що 49-річний фронтовик вчинив самоспалення "на знак протесту проти політики президента" Володимира Зеленського, надівши обмундирування з бойовими нагородами. За даними Відсічі, Микола Микитенко в 2014 році брав участь у боях під Слов'янськом, служив у добровільному батальйоні Нацгвардії України імені Сергія Кульчицького. Був поранений під час евакуації збитого вертольота на Карачуні, має групу інвалідності. Пізніше служив у різних підрозділах у зоні ООС.

Також в організації з посиланням на дочку потерпілого заявили, що шанси вижити у військового мінімальні.

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