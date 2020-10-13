Дуда в Києві відкрив пам'ятник одній із засновників "Солідарності" Валентинович і нагородив польських спецпризначенців, які навчають українських воїнів. ФОТОрепортаж
Президент Польщі Анджей Дуда відкрив пам'ятник легендарній діячці "Солідарності" Анні Валентинович - етнічній українці Ганні Любчик - біля будівлі посольства Польщі в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цей пам'ятник символізує солідарність між польським та українським народами", - заявив Дуда.
У посольстві РП у Києві Дуда також вручив нагороди польським військовослужбовцям військ спецпризначення, які перебувають в Україні з навчальною місією в межах союзницької співпраці.
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Любовь Обрезка: Сегодня утром в Варшаве смотрела новости, ведь все знают, что Президент Польши сейчас в Украине.
Так вот, по польским новостям шла речь о визите Президента Польши Дуды в Украину - о его возложении цветов, о том, что не приезжал на годовщину Катыни и....ВСЁ. Ни слова о преЗЕденте Украины! Сразу после этого репортажа, подают информацию о... ПОРОШЕНКО! О том, что он идет на поправку.
И я так радуюсь, что поляки про «комика» НИ СЛОВА не сказали! ("Комиком", ЗЕленского поляки назвали на польском TV, как только ЗЕ подал свою заявку на президенство)
Это и есть ответ - КАК относятся к теперешнему правительству Украины, и КОГО УВАЖАЕТ ЗАПАД.
Так что пусть ЗЕ кривляется, ОНО ЕСТЬ Н И Ч Т О.
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