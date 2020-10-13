Дуда в Києві відкрив пам'ятник одній із засновників "Солідарності" Валентинович і нагородив польських спецпризначенців, які навчають українських воїнів. ФОТОрепортаж

Президент Польщі Анджей Дуда відкрив пам'ятник легендарній діячці "Солідарності" Анні Валентинович - етнічній українці Ганні Любчик - біля будівлі посольства Польщі в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей пам'ятник символізує солідарність між польським та українським народами", - заявив Дуда.

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У посольстві РП у Києві Дуда також вручив нагороди польським військовослужбовцям військ спецпризначення, які перебувають в Україні з навчальною місією в межах союзницької співпраці.





