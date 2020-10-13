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Дуда в Києві відкрив пам'ятник одній із засновників "Солідарності" Валентинович і нагородив польських спецпризначенців, які навчають українських воїнів. ФОТОрепортаж

Президент Польщі Анджей Дуда відкрив пам'ятник легендарній діячці "Солідарності" Анні Валентинович - етнічній українці Ганні Любчик - біля будівлі посольства Польщі в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей пам'ятник символізує солідарність між польським та українським народами", - заявив Дуда.

Дуда в Києві відкрив памятник одній із засновників Солідарності Валентинович і нагородив польських спецпризначенців, які навчають українських воїнів 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща використає головування в ОБСЄ для підтримки України, - Дуда

У посольстві РП у Києві Дуда також вручив нагороди польським військовослужбовцям військ спецпризначення, які перебувають в Україні з навчальною місією в межах союзницької співпраці.

Дуда в Києві відкрив памятник одній із засновників Солідарності Валентинович і нагородив польських спецпризначенців, які навчають українських воїнів 02
Дуда в Києві відкрив памятник одній із засновників Солідарності Валентинович і нагородив польських спецпризначенців, які навчають українських воїнів 03
Дуда в Києві відкрив памятник одній із засновників Солідарності Валентинович і нагородив польських спецпризначенців, які навчають українських воїнів 04

Автор: 

візит (1624) нагорода (1284) пам’ятник (932) військові навчання (2785) військовослужбовці (4834) Дуда Анджей (797)


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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3306735.html Слабоумного клоуна почему-то не уважают)

Любовь Обрезка: Сегодня утром в Варшаве смотрела новости, ведь все знают, что Президент Польши сейчас в Украине.
Так вот, по польским новостям шла речь о визите Президента Польши Дуды в Украину - о его возложении цветов, о том, что не приезжал на годовщину Катыни и....ВСЁ. Ни слова о преЗЕденте Украины! Сразу после этого репортажа, подают информацию о... ПОРОШЕНКО! О том, что он идет на поправку.
И я так радуюсь, что поляки про «комика» НИ СЛОВА не сказали! ("Комиком", ЗЕленского поляки назвали на польском TV, как только ЗЕ подал свою заявку на президенство)
Это и есть ответ - КАК относятся к теперешнему правительству Украины, и КОГО УВАЖАЕТ ЗАПАД.
Так что пусть ЗЕ кривляется, ОНО ЕСТЬ Н И Ч Т О.

Дуда в Киеве открыл памятник одной из основателей "Солидарности" Валентинович и наградил польских спецназовцев, обучающих украинских воинов - Цензор.НЕТ 4740
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13.10.2020 09:38 Відповісти
тому що 73% головне поржати, поспати та посрати.
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13.10.2020 10:02 Відповісти
обратите внимание на флаг Польши )))) вверх ногами ))) это получается флаг Индонезии)))
Дуда в Киеве открыл памятник одной из основателей "Солидарности" Валентинович и наградил польских спецназовцев, обучающих украинских воинов - Цензор.НЕТ 5869

...
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13.10.2020 09:38 Відповісти
Чомусь я думаю, що навпаки польські спецпризначенці вчилися у наших.
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13.10.2020 10:04 Відповісти
 
 