На складі в Івано-Франківській області згоріли сотні тонн зерна. ФОТОрепортаж

12 жовтня о 20:05 у селі Кам'янка Коломийського району виникла пожежа на складі із зерном соняшнику і сої (металевий ангар) на території сільськогосподарського підприємства ТОВ "Компанія "Агро-дует".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області.

До місця виклику направлено рятувальників. Площа пожежі - 660 м.кв. О 21:23 пожежу локалізовано, а о 22:24 - ліквідовано.

Унаслідок пожежі знищено приміщення складу із зерном 200 т соняшнику і 100 т сої. На пожежі врятовано склад із 14 т мінеральних добрив, 50 т сої та 20 т ріпаку, 2 ємності із 3 т дизельного палива.

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До гасіння пожежі було залучено 7 одиниць техніки, 19 рятувальників особового складу, від Управління ДСНС в області - 4 одиниці техніки та 14 рятувальників особового складу.

Попередня причина пожежі - коротке замикання електропроводки сушки.





Фото: сайт ДСНС