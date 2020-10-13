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Новини Фото Пожежі в Україні
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На складі в Івано-Франківській області згоріли сотні тонн зерна. ФОТОрепортаж

12 жовтня о 20:05 у селі Кам'янка Коломийського району виникла пожежа на складі із зерном соняшнику і сої (металевий ангар) на території сільськогосподарського підприємства ТОВ "Компанія "Агро-дует".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області.

До місця виклику направлено рятувальників. Площа пожежі - 660 м.кв. О 21:23 пожежу локалізовано, а о 22:24 - ліквідовано.

Унаслідок пожежі знищено приміщення складу із зерном 200 т соняшнику і 100 т сої. На пожежі врятовано склад із 14 т мінеральних добрив, 50 т сої та 20 т ріпаку, 2 ємності із 3 т дизельного палива.

На складі в Івано-Франківській області згоріли сотні тонн зерна 01

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До гасіння пожежі було залучено 7 одиниць техніки, 19 рятувальників особового складу, від Управління ДСНС в області - 4 одиниці техніки та 14 рятувальників особового складу.

На складі в Івано-Франківській області згоріли сотні тонн зерна 03

Попередня причина пожежі - коротке замикання електропроводки сушки.

На складі в Івано-Франківській області згоріли сотні тонн зерна 03
На складі в Івано-Франківській області згоріли сотні тонн зерна 04
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

зерно (3142) пожежа (4366) ДСНС (5193) склад (184)


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Топ коментарі
+11
Мыши уже обожрались. Им ещё маски медицинские доедать.
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13.10.2020 09:51 Відповісти
+9
Не, теперь они просто сожгли всё ненужное, а зерно продали.
ЗЕ-рэхформы...
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13.10.2020 09:51 Відповісти
+8
А я думал, что снова мыши все скушали
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13.10.2020 09:50 Відповісти
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А я думал, что снова мыши все скушали
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13.10.2020 09:50 Відповісти
Не, теперь они просто сожгли всё ненужное, а зерно продали.
ЗЕ-рэхформы...
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13.10.2020 09:51 Відповісти
Мыши уже обожрались. Им ещё маски медицинские доедать.
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13.10.2020 09:51 Відповісти
фух. ну хоть не мыши...
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13.10.2020 09:51 Відповісти
Мышей вывели - пожар.
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13.10.2020 09:54 Відповісти
это все мыши подпалили
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13.10.2020 09:56 Відповісти
Нормальные такие разборки среди "фермеров". Ща землю додеребаним, это станет рутиной
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13.10.2020 10:00 Відповісти
Миші курили у не встановленому місці- в норах, вони і раніше там курили, але тоді в норах було сиро, а зараз дуже суха погода
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13.10.2020 10:00 Відповісти
На складе в Ивано-Франковской области сгорели сотни тонн зерна - Цензор.НЕТ 8108
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13.10.2020 10:01 Відповісти
"Все вкрадено до нас!" !!))
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13.10.2020 10:16 Відповісти
Ну хорошо что хоть перед этим спиСдели и продали сколько нужно
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13.10.2020 10:03 Відповісти
"Ну хорошо что хоть перед этим спиСдели и продали сколько нужно"
101%
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13.10.2020 10:07 Відповісти
Це щоб паї людям не платити.
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13.10.2020 10:05 Відповісти
Масляні культури горять добре
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13.10.2020 10:35 Відповісти
Вони ще і самозаймаються непогано, якщо їх неправильно зберігати.
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13.10.2020 11:10 Відповісти
Лица якобы новые, а методы старых бандитов.
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13.10.2020 10:38 Відповісти
Другий рік місто косить чума,
Не працюють навіть борделі й тюрма,
Скінчився хліб, скінчилась вода,
З культурного життя - лише хресна хода...
(Brutto середні віки)
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13.10.2020 10:44 Відповісти
Зачем ЗЕ сжигает склады с зерном?
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13.10.2020 11:31 Відповісти
А как же голодающие фермеры в Бессарабии?
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13.10.2020 12:39 Відповісти
А как же голодающие фермеры в Бессарабии?
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13.10.2020 12:46 Відповісти
Надо проверить камеры.....
Может перед пожаром с него все вывезли.....
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13.10.2020 14:19 Відповісти
 
 