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Підприємство, що виробляло картонну продукцію, незаконно вивезло близько 500 тонн відходів у селище у Чернігівській області, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила схему незаконного утилізації шкідливих відходів промислового виробництва на території однієї з окремих територіальних громад Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, представники підприємства, яке виробляє картонну і паперову продукцію, налагодили механізм нелегального вивозу відходів для ухилення від фінансових витрат на їх безпечну переробку. Для цього вони уклали фіктивні договори з комерційними структурами на транспортування і утилізацію відпрацьованих промислових матеріалів.

Встановлено, що фігуранти вивозили виробничі відходи на територію селища однієї з окремих територіальних громад регіону.

Також дивіться: Компанія-утилізатор зберігала токсичні відходи на земельній ділянці, небезпечні речовини могли потрапити в Каховське водосховище, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час слідчих дій правоохоронці виявили несанкціоноване звалище, на якому зберігалось майже 500 тонн відходів підприємства.

У межах кримінального провадження за ст. 236 (порушення правил екологічної безпеки) Кримінального кодексу України триває слідство для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб. Також вживаються заходи щодо зобов’язання представників підприємства провести безпечну утилізацію виявлених відходів.

Наразі здоров’ю громадян нічого не загрожує.

Підприємство, що виробляло картонну продукцію, незаконно вивезло близько 500 тонн відходів у селище у Чернігівській області, - СБУ 01
Підприємство, що виробляло картонну продукцію, незаконно вивезло близько 500 тонн відходів у селище у Чернігівській області, - СБУ 02
Підприємство, що виробляло картонну продукцію, незаконно вивезло близько 500 тонн відходів у селище у Чернігівській області, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (13066) Чернігівщина (1585) екологія (1362) відходи (135)


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Топ коментарі
+9
ну не сєпарів же їм ловити.
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13.10.2020 10:15 Відповісти
+7
а яким боком СБУ до незаконних звалищ..?
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13.10.2020 10:10 Відповісти
+5
Крута контора СБУ!!)))
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13.10.2020 10:13 Відповісти
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а яким боком СБУ до незаконних звалищ..?
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13.10.2020 10:10 Відповісти
старые мусора)))
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13.10.2020 10:14 Відповісти
ну не сєпарів же їм ловити.
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13.10.2020 10:15 Відповісти
Сепарсько-колорадські реваншисти ,то таке , ось сміття, це реальна загроза суверенітету України !!)))
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13.10.2020 10:20 Відповісти
Крута контора СБУ!!)))
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13.10.2020 10:13 Відповісти
Данные отходы -прекрасный мульчирующий материал для плодовых и ягодных культур.Причём прекрасно перерабатывается дождевыми червями в гумус.Единственное неподобство -Синтетический шпагат.Есть ещё вариант.-Пеллеты топливные для пром предприятий.
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13.10.2020 10:15 Відповісти
С Венеции ежедневно десяток барж вывозит где то такую же кучу всяких отходов на материк (выхлоп от туристов). Думает кому то плохо? На материке эти отходы подготавливаются для сжигания и выработки электроэнергии, которая поставляется в Венецию. Бо то Европа. Представляю, что думает Европа, читая вот такое . с Украины.
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13.10.2020 13:25 Відповісти
Скоро СБУ буде прогнозом погоди займатися
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13.10.2020 10:20 Відповісти
Скоро СБУ буде прогнозом погоди займатися
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13.10.2020 10:21 Відповісти
"Наша служба и опасна и трудна..." !!))
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13.10.2020 10:21 Відповісти
тока шота результатов не видна))))
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13.10.2020 12:02 Відповісти
А я почему-то подумал про дожди... при хорошей воде, оно увеличится вдвое, втрое...это же ого-го...поспешили они, занизили циферки
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13.10.2020 10:23 Відповісти
прочитал коменты. да уж, количество не дружащих с головой на цензоре зашкаливает.
теперь я понимаю, откуда у нас в парламенте слуги сброда преобладают.
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13.10.2020 11:26 Відповісти
Макулатура!
Зачем выбрасывать?
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13.10.2020 12:30 Відповісти
минимум - это топливо для котлов отопления
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13.10.2020 13:38 Відповісти
Там вже не макулатура. Там легнін та целюлоза...
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13.10.2020 14:40 Відповісти
 
 