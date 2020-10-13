Підприємство, що виробляло картонну продукцію, незаконно вивезло близько 500 тонн відходів у селище у Чернігівській області, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила схему незаконного утилізації шкідливих відходів промислового виробництва на території однієї з окремих територіальних громад Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, представники підприємства, яке виробляє картонну і паперову продукцію, налагодили механізм нелегального вивозу відходів для ухилення від фінансових витрат на їх безпечну переробку. Для цього вони уклали фіктивні договори з комерційними структурами на транспортування і утилізацію відпрацьованих промислових матеріалів.

Встановлено, що фігуранти вивозили виробничі відходи на територію селища однієї з окремих територіальних громад регіону.

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Під час слідчих дій правоохоронці виявили несанкціоноване звалище, на якому зберігалось майже 500 тонн відходів підприємства.

У межах кримінального провадження за ст. 236 (порушення правил екологічної безпеки) Кримінального кодексу України триває слідство для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб. Також вживаються заходи щодо зобов’язання представників підприємства провести безпечну утилізацію виявлених відходів.

Наразі здоров’ю громадян нічого не загрожує.





