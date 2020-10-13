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Прикордонники на Сумщині затримали чоловіка, який підозрюється в незаконному переправленні осіб до РФ. ФОТО

Прикордонники Сумського загону в пункті пропуску "Бачівськ" затримали громадянина України, який підозрюється в незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Під час проходження громадянином України прикордонного контролю, спрацювала одна з баз даних прикордонників.

Прикордонники відразу вжили необхідних заходів для затримання особи.

Прикордонники на Сумщині затримали чоловіка, який підозрюється в незаконному переправленні осіб до РФ 01
Прикордонники на Сумщині затримали чоловіка, який підозрюється в незаконному переправленні осіб до РФ 02

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Як з’ясувалося, наш співвітчизник, який пішки повертався з Росії до України, перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордону України" Кримінального кодексу України.

Наразі щодо 38-річного чоловіка тривають визначені законодавством заходи.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6210) кордон (4838) Сумська область (3973)


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Якщо він незаконно переправляв осіб до РФ, то йому належить нагорода.
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13.10.2020 12:58 Відповісти
 
 