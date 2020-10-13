Прикордонники на Сумщині затримали чоловіка, який підозрюється в незаконному переправленні осіб до РФ. ФОТО
Прикордонники Сумського загону в пункті пропуску "Бачівськ" затримали громадянина України, який підозрюється в незаконному переправленні осіб через державний кордон.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Під час проходження громадянином України прикордонного контролю, спрацювала одна з баз даних прикордонників.
Прикордонники відразу вжили необхідних заходів для затримання особи.
Як з’ясувалося, наш співвітчизник, який пішки повертався з Росії до України, перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордону України" Кримінального кодексу України.
Наразі щодо 38-річного чоловіка тривають визначені законодавством заходи.
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Оксана Стецьків
показати весь коментар13.10.2020 12:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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