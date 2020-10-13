Сувеніри на мільйон: у Києві спіймали шахрая, який обмінював долари на фальшиві гривні. ФОТОрепортаж

Столичні оперативники затримали зловмисника, який під приводом обміну валют заволодів майже мільйоном гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Чоловік розмістив на інтернет-сайті оголошення про обмін іноземної валюти на національну за вигідним курсом, яке зацікавило мешканця Чернігова. Під час передачі потерпілому фальшивих гривень правоохоронці викрили кур’єра, а згодом – координатора шахрайської схеми, який зараз перебуває під вартою. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У рамках реалізації матеріалів кримінального провадження оперативники Голосіївського управління поліції встановили та затримали раніше не судимого 34-річного киянина. Чоловік обґрунтовано підозрюється у шахрайстві з обміном іноземної валюти в особливо великих розмірах.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції В’ячеслава Малька, киянин розмістив в Інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом, але на зустріч із "клієнтом" відправив сторонню особу:

"Ми встановили, що 30-річному мешканцю Чернігова терміново знадобились гроші в національній валюті, у столиці чоловік планував купити нову іномарку. Оскільки в автосалоні приймали тільки гривні, то чоловік почав шукати, де можна швидко обміняти 33 600 доларів США. Побачивши на сайті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом, він зацікавився пропозицією і домовився про угоду. На зустріч приїхав "помічник" зловмисника, який не знав, що гроші в сумці – сувенірні. Про це стало відомо після того, як ми підійшли до "клієнта" та попросили його перевірити банкноти".

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Під час невідкладного обшуку за місцем мешкання киянина слідчі виявили та вилучили чорнові записи, сім карти, документи, сувенірні купюри та інші речові докази, які долучили до матеріалів кримінального провадження. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"На період досудового розслідування суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 600 тисяч гривень. Також у рамках досудового розслідування ми встановлюємо коло осіб, які можуть мати відношення до злочинної діяльності та сприяти таким видам правопорушень, а також причетність зловмисника до аналогічних епізодів, скоєних на території столиці", - додав майор поліції.

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Фото: сайт поліції