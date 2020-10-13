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Нацбанк увів в обіг пам'ятну монету України "Передова" номіналом 5 гривень. ФОТО

Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету України "Передова" (номіналом 5 гривень).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ в Facebook.

"Монета присвячена медикам і військовим, а в їхніх героїчних образах – і представникам інших професій за відданість справі, сміливість і професіоналізм. Під час пандемії, в умовах боротьби України за територіальну цілісність країни у кожного своя передова та своя лінія фронту, і тільки докладаючи спільних зусиль можна перемогти", - сказано в повідомленні.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України та напис УКРАЇНА; праворуч на матовому тлі напис РАЗОМ (вертикальний) та номінал монети 5/ГРИВЕНЬ (вертикальний напис); ліворуч на дзеркальному тлі: дві руки, які демонструють знак V, поширений жест, що означає перемогу та мир, рік карбування монети – 2020 та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено образи медика та військового (кольорові, використано тамподрук), між якими вертикальний напис "ПЕРЕДОВА".

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Дата введення в обіг: 12 жовтня 2020

Нацбанк увів в обіг памятну монету України Передова номіналом 5 гривень 01


Нацбанк увів в обіг памятну монету України Передова номіналом 5 гривень 02

Автор: 

гроші (966) НБУ (10363)


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Топ коментарі
+20
Пропоную пам"ятну монету "Лох-це ти", в знак пам"яті про голосування 2019 року.))
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13.10.2020 14:30
+9
Нацбанк ввел в обращение памятную монету Украины "Передовая" номиналом 5 гривен - Цензор.НЕТ 4268
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13.10.2020 14:58
+7
Красивая монета, а главное с патриотичной тематикой. Могут, когда хотят
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13.10.2020 14:41
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Пропоную пам"ятну монету "Лох-це ти", в знак пам"яті про голосування 2019 року.))
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13.10.2020 14:30 Відповісти
Дуже дякую (гнусяво), ця монета Вам як нікому пасує.))
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13.10.2020 14:37 Відповісти
Нацбанк ввел в обращение памятную монету Украины "Передовая" номиналом 5 гривен - Цензор.НЕТ 4268
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13.10.2020 14:58 Відповісти
не знаю как насчет сказок, но ты подсел на бутылку конкретно
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13.10.2020 15:12 Відповісти
Нацбанк увів в обіг пам'ятну монету України "Передова" номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 3997
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13.10.2020 15:17 Відповісти
Так і номінало 25
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13.10.2020 17:00 Відповісти
следом в планах нацбанка стоит создания монеты "плечевая" достоинством в 450 гривен
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13.10.2020 14:32 Відповісти
Их в Раде меньше.
"Слуги" + ОПЗЖ + "За Майбах!" + "Наш край" + еще десяток-другой сосен.
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13.10.2020 14:34 Відповісти
"Без табу" - номінал у еквіваленті 200 дол для сексі з СН.))
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13.10.2020 14:38 Відповісти
"Передовая" номиналом 5 гривен/ дпя выдачи зарплат четыреждыуклонисту.
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13.10.2020 14:33 Відповісти
Ти сам то коли викинеш "білий білет" та підеш до армії (хоч на строкову службу) , "неуклоніст"?
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13.10.2020 14:37 Відповісти
Ти сям колі вікінесь "білій білєт" та підесь до алмії...?
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13.10.2020 14:40 Відповісти
Ти сам то коли викинеш "білий білет" та підеш до армії (хоч на строкову службу) , "неуклоніст"?/ Белого билета у Ивана Петровича Сидорова не было.Был красный, сейчас зелёный. Ни от одной повестки Иван Петрович Сидоров не уклонился. А ты7
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13.10.2020 14:48 Відповісти
Одне знаю точно, про "уклоніста" варнягає виключно офісний планктон, котрий сховався за правкою про енурез та плоскостопість, як за бронею.
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13.10.2020 15:14 Відповісти
сам то сколько раз от повесток военкомата уклонялся ? Или не знаешь что такое повестка из военкомата?
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13.10.2020 15:19 Відповісти
Засохни вже.
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13.10.2020 15:24 Відповісти
енурез та плоскостопість одночасно?
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13.10.2020 15:44 Відповісти
Теп зрозуміло чого, Ви, не в армії
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13.10.2020 17:02 Відповісти
зачем встрял в чужой базар?
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13.10.2020 17:28 Відповісти
в каком количестве их выпустили? это для нумизматов только??
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13.10.2020 14:37 Відповісти
Сейчас, взяли и написали. Текст новости, как всегда, "информативный".
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13.10.2020 15:19 Відповісти
Красивая монета, а главное с патриотичной тематикой. Могут, когда хотят
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13.10.2020 14:41 Відповісти
а толку? их сразу в нацбанке спекулянты скупают, потом колекционерам продают .. в обращении юбилеек никогда не бывает .
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13.10.2020 15:00 Відповісти
Це все фігня і задурманення голів.
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13.10.2020 14:44 Відповісти
Отправь смс на номер? 5 грн? помним-помним, с миру по нитке собирали, благодаря выборцам овоща, которые чичас выбрали зедебила
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13.10.2020 14:59 Відповісти
Дизайн конечно сомнительный
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13.10.2020 15:13 Відповісти
Одни уточками в тире подрабатывают, а вторые пытаются придумать, как использовать дороги для борьбы с коронавирусом, но Бубочка, Партия и Правительство их очень любят и всегда о них помнят.
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13.10.2020 15:18 Відповісти
блаЗЄнські хочуть розмити військові здобутки. Тому й військовик поруч з лікарем (covid). Якби хотіли зробити добре, то було б дві монети. Але ж блаЗЄнь хоче прирівняти тих, хто під обстрілами й тих, хто може в будь-який момент просто звільнитися без жодних наслідків.
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13.10.2020 15:36 Відповісти
На монете должен быть только воин. Коронабесию там не место.
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13.10.2020 16:07 Відповісти
Монета це гарно, але дизайн міг би бути і краще.
Знак V це не завжди Вікторі (взагалі), а буває і означає (завжди) окультний знак по римськи 5, дуже важливий для єзуїтів, масонів всіх щаблів і рангів
Ну хто ж це знає, кому хочеться це знати ...
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13.10.2020 16:08 Відповісти
Дізайн жахливий як і вся Зе влада
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13.10.2020 16:09 Відповісти
которой в обиходе не будет)
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13.10.2020 20:29 Відповісти
 
 