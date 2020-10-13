Нацбанк увів в обіг пам'ятну монету України "Передова" номіналом 5 гривень. ФОТО

Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету України "Передова" (номіналом 5 гривень).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ в Facebook.

"Монета присвячена медикам і військовим, а в їхніх героїчних образах – і представникам інших професій за відданість справі, сміливість і професіоналізм. Під час пандемії, в умовах боротьби України за територіальну цілісність країни у кожного своя передова та своя лінія фронту, і тільки докладаючи спільних зусиль можна перемогти", - сказано в повідомленні.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України та напис УКРАЇНА; праворуч на матовому тлі напис РАЗОМ (вертикальний) та номінал монети 5/ГРИВЕНЬ (вертикальний напис); ліворуч на дзеркальному тлі: дві руки, які демонструють знак V, поширений жест, що означає перемогу та мир, рік карбування монети – 2020 та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено образи медика та військового (кольорові, використано тамподрук), між якими вертикальний напис "ПЕРЕДОВА".

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Дата введення в обіг: 12 жовтня 2020



