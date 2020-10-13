Гранатомети, рушниці, гранати і тисячі набоїв: поліцейські виявили схованку з боєприпасами на Одещині. ФОТОрепортаж

В Одеській області в лісосмузі поблизу Біляївки поліцейські виявили схованку зі зброєю та боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області.

За даними поліції, серед вилученого - шість гранат, п'ять запалів до них, два електродетонатори, два обрізи мисливської рушниці, два протитанкові гранатомети і майже тисяча набоїв різного калібру.

На місце події були викликані співробітники вибухотехнічного управління, оскільки частина боєприпасів перебувала в надзвичайно небезпечному стані, їх було знищено.

Решту арсеналу правоохоронці направили на експертизу, а відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

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Наразі досудове слідство у кримінальному провадженні триває. Працівники поліції встановлюють походження заборонених предметів та осіб, які причетні до їхнього зберігання.

Відповідно до чинного законодавства, подібні дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.







Фото: сайт поліції