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Гранатомети, рушниці, гранати і тисячі набоїв: поліцейські виявили схованку з боєприпасами на Одещині. ФОТОрепортаж

В Одеській області в лісосмузі поблизу Біляївки поліцейські виявили схованку зі зброєю та боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області.

За даними поліції, серед вилученого - шість гранат, п'ять запалів до них, два електродетонатори, два обрізи мисливської рушниці, два протитанкові гранатомети і майже тисяча набоїв різного калібру.

На місце події були викликані співробітники вибухотехнічного управління, оскільки частина боєприпасів перебувала в надзвичайно небезпечному стані, їх було знищено.

Гранатомети, рушниці, гранати і тисячі набоїв: поліцейські виявили схованку з боєприпасами на Одещині 01

Решту арсеналу правоохоронці направили на експертизу, а відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Протягом року СБУ вилучила зі схованок терористів у районі проведення ООС понад 137 кг вибухівки та майже 100 тис. боєприпасів. ФОТОрепортаж

Наразі досудове слідство у кримінальному провадженні триває. Працівники поліції встановлюють походження заборонених предметів та осіб, які причетні до їхнього зберігання. 

Гранатомети, рушниці, гранати і тисячі набоїв: поліцейські виявили схованку з боєприпасами на Одещині 02

Відповідно до чинного законодавства, подібні дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Гранатомети, рушниці, гранати і тисячі набоїв: поліцейські виявили схованку з боєприпасами на Одещині 03
Гранатомети, рушниці, гранати і тисячі набоїв: поліцейські виявили схованку з боєприпасами на Одещині 04
Гранатомети, рушниці, гранати і тисячі набоїв: поліцейські виявили схованку з боєприпасами на Одещині 05
Фото: сайт поліції

Автор: 

боєприпаси (2268) Одеська область (3206) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) сховок (125)


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Топ коментарі
+7
Кремниевые мушкеты впечатлили.
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13.10.2020 15:07
+4
Прекращай бухать
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13.10.2020 15:11
+3
... с вами прекратишь...
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13.10.2020 15:16
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Прекращай бухать
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13.10.2020 15:11 Відповісти
... с вами прекратишь...
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13.10.2020 15:16 Відповісти
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13.10.2020 23:32 Відповісти
це був подарунок вид живучи зараз молоди 22-го столиття
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13.10.2020 14:54 Відповісти
Кремниевые мушкеты впечатлили.
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13.10.2020 15:07 Відповісти
где ты кремневой мушкет увидел, иксперд?
обрезы двустволок с открытыми курками, плюс таких что "переламываются" сами под весом стволов, пока левая рука лезет в карман за новыми патронами. двустволку со скрытыми курками(ударниками) надо "ломать" уже двумя.
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13.10.2020 15:25 Відповісти
А вот курковки горизонталки жалко. То, что обрезали - куда ни шло. Но как можно было просто бросить в землю?
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13.10.2020 15:16 Відповісти
вряд ли просто в землю, в сумку засунули и присыпали, думали что не надолго.
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13.10.2020 15:27 Відповісти
обрез в наше время вещь нужная, даже пусть и ржавый
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13.10.2020 15:34 Відповісти
Сомневаюсь, что еще можно отчистить
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13.10.2020 16:02 Відповісти
Очистить вряд ли, а боевые свойств не сильно ушатались. ТОЗ БМ наверное..
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13.10.2020 20:33 Відповісти
песец пушной им...(((
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13.10.2020 23:31 Відповісти
Зависит от прицельной дальности.
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14.10.2020 01:03 Відповісти
У нас в хозмаге продаются полихлорвиниловый трубы для домашней канализации диаметром сантиметров 15. С одной стороны заклеивается заглушкой а с другой крышкой с резьбой на пасте от протечек. Туда кладётся ружбайка, пистоль и патроны. Герметичность 100% Прикапывается в хорошем месте. Лежит годами - проверено.
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13.10.2020 15:46 Відповісти
Ага. Идеальный пенал. Но консервационным маслом таки смазать надо.
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13.10.2020 16:03 Відповісти
они не бросили
они посадили
ждали урожай
шяс все в аграрии подалисьсбу и та с ореха не слазит
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13.10.2020 15:48 Відповісти
По данным полиции, среди изъятого - шесть гранат, пять запалов к ним, два электродетонатора, два обреза охотничьего ружья, два противотанковых гранатомета и около тысячи патронов различного калибра. Источник: https://censor.net/ru/p3224615

МАБУТЬ КАЦАПИ ХОЧУТЬ ПОВТОРЕННЯ 2 ТРАВНЯ 2014 в ОДЕСІ
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13.10.2020 16:02 Відповісти
Так вот что хранит кива в своей отстойной яме. Вот откуда деньги за аренду ямы.
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13.10.2020 17:09 Відповісти
Не верится, что кто-то рискнул бы выстрелить из этих "обрезов".
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13.10.2020 18:21 Відповісти
 
 