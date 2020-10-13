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Новини Фото Допомога пораненим
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На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова. ФОТО

На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова, яка опікується пораненими і хворими українськими воїнами, повідомила про закупівлю чергової партії продуктів і ліків.

Про це вона повідомила в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"З дозволу начальства госпіталю, хочу вам ще раз повідомити, що в госпіталі карантин і провідувати в палатах поранених вкрай небажано... Воїнам з їхнім і так слабким імунітетом хворіти не можна. Як пораненим, а зараз лежать хлопці з ампутацією, так і тим, у кого онко, контузії та інше", - написала Юсупова.

Вона також надала звіт про витрати.

Також читайте: У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова. ФОТО

"За тиждень у мене знову чималі витрати, це закупівля ліків, допомога онкохворим, на фронт і закупилась сьогодні в маркеті для відправки посилок на фронт (багато кави, рушники, печиво, консерви, чай і цукерки). Загальна сума близько 40 тис. (чеки додаю). Ще більші списки ліків на передову, вже холоднішає, багато хворіють. Тож хто хоче привітати хлопців, приєднуйтесь! Картка для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова", - написала волонтерка.

На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова 01
На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова 02
На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова 03
На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова 04
На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова 05
На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова 06
На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова 07На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова 08
На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова 09
На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова 10
На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова 11
На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова 12
На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова 13
На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова 14

На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова 15

Автор: 

допомога (8341) Юсупова Наталія (195)


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Дякую, пані Наталя. +
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13.10.2020 17:32 Відповісти
Немцы подложили "волонтеру Юсуповой(ТМ)" большую свинью, забрав к себе самолетом группу раненых. А то она объявила бы сбор денег на лечение наших бойцов в Германии.
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13.10.2020 18:18 Відповісти
какие-то факты есть?
показати весь коментар
13.10.2020 18:36 Відповісти
 
 