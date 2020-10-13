Меморіальну дошку українському воїну Івану Бєляєву, який загинув на Донбасі в 2018 році, відкрили у Харкові. ФОТО

13 жовтня, в місті Харків на фасаді будівлі загальноосвітньої школи № 111 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Івану Олександровичу Бєляєву, 1986 року народження, старшому солдату, старшому розвідникові-радіотелефоністу 2-го відділення 3-го взводу 1-ї роти 54 окремого розвідувального батальйону. Іван Бєляєв загинув 1 вересня 2018 у Бахмутському районі Донецької області під час проведення інженерних робіт з фортифікаційного облаштування наглядового поста на Світлодарському напрямку, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.

Про це йдеться на офіційному сайті Харківської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Меморіальну дошку загиблому під час бойових дій в зоні АТО захиснику України Івану Беляєву відкрили сьогодні, 13 жовтня, на фасаді будівлі Харківської загальноосвітньої школи №111, де він навчався.

У заході взяли участь мати і брат Івана Бєляєва, його побратими, представники військкомату, громадської організації "Всеукраїнське об'єднання рідних зниклих без вести і загиблих захисників України", Харківської міської ради, учні, вчителі школи. Присутні вшанували пам'ять колишнього випускника, воїна і друга.



"Іван був позитивним в усьому, любив екстрім, автівки, займався парашутним спортом. Це була людина руху, якій не подобалося сидіти на місці, була людина ідеї та дії", - згадують його знайомі.

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Зазначимо, що 7 жовтня 2020 року виконавчим комітетом Харківської міської ради було прийнято рішення про відкриття меморіальної дошки Івану Беляєву з метою увічнення пам’яті військовослужбовця.



Довідка. Іван Бєляєв народився 21 березня 1986 року у Харкові. У 2001 році закінчив 9 класів школи №111, у 2005 році - Харківський професійний ліцей будівництва, де отримав кваліфікацію кухара 3-го розряду. З 2006 по 2008 роки проходив строкову службу у батальйоні військової служби правопорядку міста Києва.



Був старшим солдатом, старшим розвідником-радіотелефоністом 2-го відділення 3-го взводу 1-ї роти 54-го окремого розвідувального батальйону. Загинув 1 вересня 2018 року внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої під час проведення інженерних робіт із фортифікаційного обладнання спостережного посту на Світлодарському напрямку.

Похований 5 вересня на Алеї Героїв кладовища №18. Посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня", - зазначається в повідомленні.





