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Поліція Києва просто на Хрещатику затримала двох грузинських бандитів, які вчинили збройне пограбування, - Бутусов. ФОТО

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що поліція Києва увечері 13 жовтня затримала двох бандитів просто на Хрещатику після скоєння ними збройного пограбування.

Про це Бутусов написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Хрещатик перекрито. Прямо посередині вулиці затор. Виявляється, поліція Києва і "Корд" взяли на гарячому двох бандитів із Грузії, які кілька годин тому скоїли збройне пограбування одного з підприємців. Затримані - Піпія Ромео, 1975 року народження, і Данелія Гія Анзорович, 1976 року народження.

Бутусов продовжив: "Піпія і Данелія, за даними Цензор.НЕТ, вже не раз чинили розбій в Україні, але щоразу суди відпускали їх під підписку про невиїзд і вони знову скоювали нові злочини. Зрозуміло, відпускали їх за хабарі".

"Подивимося, куди ця справа потрапить зараз, і що буде з ними цього разу, щоб знову не відкупилися і не відпустили. Ось так не покаране зло паралізувало на час рух у центрі столиці", - резюмував Бутусов.

Поліція Києва просто на Хрещатику затримала двох грузинських бандитів, які вчинили збройне пограбування, - Бутусов 01

Автор: 

затримання (4339) пограбування (576) Бутусов Юрій (3589) Хрещатик (28)


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Топ коментарі
+36
Такое впечатление, шо наши суды стоят у бандюков на шухере..
Небезбозмездно конечно.
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13.10.2020 20:11
+30
А может, пришло время заняться судьями, которые их отпускали?...
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13.10.2020 20:16
+22
Как можно терпеть бандитов иностранцев? Их в тюрьму. Тех грузин к кому они приехали депортировать.
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13.10.2020 20:07
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хахарамию и сакашвили - заезжих гастролеров?
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13.10.2020 20:04 Відповісти
аваковь твій гастролер
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13.10.2020 20:31 Відповісти
Мені теж за Міхо серце йокнуло, коли прочитав заголовок, але потім згадав, що він "форточник" - більше по кришам спеціалізується.
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14.10.2020 09:01 Відповісти
Саакашвили?
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13.10.2020 20:06 Відповісти
Поліція Києва прямо на Хрещатику затримала двох грузинських бандитів, які вчинили збройне пограбування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4392
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13.10.2020 20:19 Відповісти
нє, його ******* рехформаторів
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13.10.2020 21:24 Відповісти
Как можно терпеть бандитов иностранцев? Их в тюрьму. Тех грузин к кому они приехали депортировать.
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13.10.2020 20:07 Відповісти
неможна, шмаркля особисто громадянство повернув і якусь посаду комічну дав
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13.10.2020 21:26 Відповісти
Неужели архамию и михуэля сцакашвилли задержали?
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13.10.2020 20:08 Відповісти
Побачив кавказця на вулиці - телефонуй в поліцію.
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13.10.2020 20:09 Відповісти
а на базарі?
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13.10.2020 21:27 Відповісти
ой как не толлерантно! шо значить грузинских бандитов? надо писать или "граждан другого государства" или "афрокавказцев". тепер ромео с пиптыком подадут на редакцию в суд, понятно, выиграют иск за оскорбление и вернутся в родные пенаты под восторженные возгласы их братанов и бросаемые в воздух их же дамами чепчики ))
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13.10.2020 20:10 Відповісти
Такое впечатление, шо наши суды стоят у бандюков на шухере..
Небезбозмездно конечно.
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13.10.2020 20:11 Відповісти
Ну так - судейская мация не даром недавно признала неконституционной норму закона про ответственность судьи за принятие заведомо неправомерных решений. Власти - много - ответственности - 0.
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13.10.2020 21:01 Відповісти
дебільна логіка клінічного мудака
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13.10.2020 21:28 Відповісти
Клінічні мудаки - це ти й твої колеги - таки покидьки, як Вовк і його свора, по яким давно шибениця плаче.
Ви дограєтесь, що народ вас просто фізично всіх знищить під час наступного майдана, бо ви вже вкрай знахабніли.
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13.10.2020 23:02 Відповісти
дебіл із дефективним мисленням і такою ж логікою, іди вздрочни на балеруншу і
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14.10.2020 09:11 Відповісти
Я набагато розумніший за тебе, тупе суддівське бидло. Але у мене совість є, а у тебе і тобі подібних - немає ні честі. ні совісті. Ви - паразити суспільства, мерзота, що творить беззаконня там, де мала б захищати законність.
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14.10.2020 21:52 Відповісти
так жалюгідно, сам себе заспокоюєш, вважаючи розумнішим за інших, дурень думкою багатіє.
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16.10.2020 10:16 Відповісти
Я вважаю вас, суддівську мафію, за покидькив якими ви насправді і є. І ти сам знаєш, що ви є корумпованими покидьками, як скачаз твій Вовк - ви - "шльондри".
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19.10.2020 01:40 Відповісти
ляпнул хню - объясни, или нахх с пляжа, удурок...
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14.10.2020 00:46 Відповісти
бидлан кацапський, пиши нормальнолю мовою, а не на козлячом щось блєєш.
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14.10.2020 09:12 Відповісти
много не только власти - много еще денег , и от государства ( чтоб не брали взяток !! ) и от клиентов , зато спроса -0 , и наказаний -0 !! эдакие упыри неприкасаемые , прожирающие деньги налогоплательщиков .... знаю одного судью захудалого хренового районного суда , получает 53 тыс гр пенсии .. сам смеется и говорит , нахрен мне сколько уже нужно ???
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14.10.2020 10:08 Відповісти
суды в Украине=АУКЦИОНЫ. Кто дал больше денег-тот и прав. Вне зависимости от того что он совершил или нет.
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14.10.2020 08:52 Відповісти
ета ******* рехворматоров із грузії
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13.10.2020 20:12 Відповісти
валютники ...це хто? для мене вони залишились в 90х.. танкери. норкові шапки* ми знову туди повернулись? де я?
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13.10.2020 20:14 Відповісти
Ми знову туди повернулись? Де я? - Ти в ЗаЗЕркалье!
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13.10.2020 20:45 Відповісти
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13.10.2020 21:02 Відповісти
подайте дозвіл на відстріл цього бидла... дружина, заповняє , що все буде ок, я не вірю, хочеться плакати........... або когось застрелити..когось.. не лоха..
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13.10.2020 21:04 Відповісти
не повторюйте не лоха., не Ти , а Ви! З повагою до Вас!
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13.10.2020 21:06 Відповісти
та то ж саакины деятели культуры...просто изголодались
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13.10.2020 20:15 Відповісти
реформи потребують інвестицій
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13.10.2020 21:29 Відповісти
опять не при памяти..??
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14.10.2020 00:47 Відповісти
бидло срузкопердяще, хочеш щось сказати пиши українською, ваш бидлячий не сприймаю
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14.10.2020 09:09 Відповісти
неоднократно совершали ограбления и были отпущены... И кто эти судьи?
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13.10.2020 20:16 Відповісти
А может, пришло время заняться судьями, которые их отпускали?...
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13.10.2020 20:16 Відповісти
НАРОД избирает депутатов. Депутаты пишут законы в том числе и для судей. Депутаты пишут У.К. Депутаты призначают судей.
Вопрос.
Кем надо заняться в первую очередь?
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13.10.2020 20:24 Відповісти
А хтось контролює в цій державі кваліфікацію таких "суддів" ?!
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13.10.2020 20:22 Відповісти
Тільки вони самі - ВРП - найбільші покидьки серед суддів.
А Конституційний суд блокує будь-які спроби Ради щось змінити у цьому суддівському "бєспрєдєлі"
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13.10.2020 21:02 Відповісти
Думали что Крещатик можно пролететь орлом.
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13.10.2020 20:32 Відповісти
Комментаторы предпринимают отвлекающий маневр. Может с них начать?
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13.10.2020 20:45 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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13.10.2020 20:47 Відповісти
вообще то такую мразь надо пристреливать на месте как бешенных собак.
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13.10.2020 21:23 Відповісти
К слову 95% продажно-имбицильных украинских судьях ...
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13.10.2020 23:12 Відповісти
В Верховный Суд нужно набрать грузинских авторитетов, может хоть понятия будут работать раз фемида продалась с потрохами. ))
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13.10.2020 23:13 Відповісти
Юра! Бутусов ! так важно вынести в заголовок их национальность ? Вы ж не пишете "Вчера рада создала ТСК из украинцев, грека, двух евреев и латыша" ! Или там.."Украинец Качура заявил крымскотатарину Найему..."
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13.10.2020 23:43 Відповісти
Ці грузини є громадянами іншої країни. У даному випадку вказана не їх національність, а лише громадянство (що допустимо за журналістською етикою).
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14.10.2020 04:21 Відповісти
Між іншим, це якраз не мінус, а великий плюс цієї статті, і за це треба подякувати Бутусову. Бо раніше в ста відсотків випадків сором'язливо говорили - "громадяни іншої держави". І читач, як ідіот, повинен був відшуковувати з інших джерел, громадяни якої самої "іншої" держави скоюють злочини на територіїї України. І, як правило, це були саме грузинські гастролери.
Зараз Бутусов перестав соромитися і подав одразу інформацію в тому вигляді, як воно є.
І за це йому респект і уважуха.
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14.10.2020 08:44 Відповісти
"Прийде весна будем саджать".
І де, с...ка, цей дебіл, який це сказав?
І де та п..дла, яка його обрала?
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14.10.2020 08:28 Відповісти
...прийшла осінь - пора квасити капусту.
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14.10.2020 08:51 Відповісти
ПОРА ПОРА ПОРА -- ДАВНО ДАВНО

Поліція Києва просто на Хрещатику затримала двох грузинських бандитів, які вчинили збройне пограбування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3497
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14.10.2020 08:47 Відповісти
Ришуче та патужна рЫформовані суды. Ой, это ж пецей... Чему ж удивляться-то...
Жду вскукареки упопртых педродротов
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14.10.2020 09:47 Відповісти
Так напиши кто отпускал,враги нам не только грузинские бандиты,но и те мрази,которые берут у них взятки.
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14.10.2020 10:15 Відповісти
За взятку бандитов судьи снова отпустят. В мире всё меняется, а коррупция в Украине неизменна.
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14.10.2020 11:00 Відповісти
да уж, с возвращением Саакашвили вернулись и грузинские банды под потранатом зеленского
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14.10.2020 11:34 Відповісти
 
 