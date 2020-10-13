Поліція Києва просто на Хрещатику затримала двох грузинських бандитів, які вчинили збройне пограбування, - Бутусов. ФОТО
Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що поліція Києва увечері 13 жовтня затримала двох бандитів просто на Хрещатику після скоєння ними збройного пограбування.
Про це Бутусов написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Хрещатик перекрито. Прямо посередині вулиці затор. Виявляється, поліція Києва і "Корд" взяли на гарячому двох бандитів із Грузії, які кілька годин тому скоїли збройне пограбування одного з підприємців. Затримані - Піпія Ромео, 1975 року народження, і Данелія Гія Анзорович, 1976 року народження.
Бутусов продовжив: "Піпія і Данелія, за даними Цензор.НЕТ, вже не раз чинили розбій в Україні, але щоразу суди відпускали їх під підписку про невиїзд і вони знову скоювали нові злочини. Зрозуміло, відпускали їх за хабарі".
"Подивимося, куди ця справа потрапить зараз, і що буде з ними цього разу, щоб знову не відкупилися і не відпустили. Ось так не покаране зло паралізувало на час рух у центрі столиці", - резюмував Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Небезбозмездно конечно.
Ви дограєтесь, що народ вас просто фізично всіх знищить під час наступного майдана, бо ви вже вкрай знахабніли.
Вопрос.
Кем надо заняться в первую очередь?
А Конституційний суд блокує будь-які спроби Ради щось змінити у цьому суддівському "бєспрєдєлі"
Зараз Бутусов перестав соромитися і подав одразу інформацію в тому вигляді, як воно є.
І за це йому респект і уважуха.
І де, с...ка, цей дебіл, який це сказав?
І де та п..дла, яка його обрала?
Жду вскукареки упопртых педродротов