Поліція Києва просто на Хрещатику затримала двох грузинських бандитів, які вчинили збройне пограбування, - Бутусов. ФОТО

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що поліція Києва увечері 13 жовтня затримала двох бандитів просто на Хрещатику після скоєння ними збройного пограбування.

Про це Бутусов написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Хрещатик перекрито. Прямо посередині вулиці затор. Виявляється, поліція Києва і "Корд" взяли на гарячому двох бандитів із Грузії, які кілька годин тому скоїли збройне пограбування одного з підприємців. Затримані - Піпія Ромео, 1975 року народження, і Данелія Гія Анзорович, 1976 року народження.

Бутусов продовжив: "Піпія і Данелія, за даними Цензор.НЕТ, вже не раз чинили розбій в Україні, але щоразу суди відпускали їх під підписку про невиїзд і вони знову скоювали нові злочини. Зрозуміло, відпускали їх за хабарі".

"Подивимося, куди ця справа потрапить зараз, і що буде з ними цього разу, щоб знову не відкупилися і не відпустили. Ось так не покаране зло паралізувало на час рух у центрі столиці", - резюмував Бутусов.