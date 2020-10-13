Затримання спецпідрозділом КОРД машини з бандитами у центрі Києва. ВІДЕО КАМЕР СПОСТЕРЕЖЕННЯ

У мережу потрапили кадри камер спостереження, на яких видно момент затримання автомобіля з бандитами, котрі скоїли збройне пограбування. У свою чергу поліція заявила, що під час затримання використовувалась табельна зброя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Фейсбук-спільнота Київ оперативний.

У столичній поліції так прокоментували ситуацію: "Сьогодні ввечері спецоперацію із затримання фігурантів провели співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції та оперативники поліції Києва із залученням бійців КОРДу.

Під час затримання зловмисники намагалися втекти, протаранили чотири транспортні засоби і неодноразово створювали аварійну ситуацію. У результаті бійці корду застосували табельну вогнепальну зброю. Внаслідок пострілів ніхто не постраждав, зловмисників затримали.

Фігурантами виявилися громадяни іншої держави, раніше судимі за майнові злочини. Їх затримання відбулося після того, як вони сьогодні на вулиці Лесі Українки відібрали сумку з грошима.

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На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюється причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України".



