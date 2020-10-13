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Затримання спецпідрозділом КОРД машини з бандитами у центрі Києва. ВІДЕО КАМЕР СПОСТЕРЕЖЕННЯ

У мережу потрапили кадри камер спостереження, на яких видно момент затримання автомобіля з бандитами, котрі скоїли збройне пограбування. У свою чергу поліція заявила, що під час затримання використовувалась табельна зброя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Фейсбук-спільнота Київ оперативний.

У столичній поліції так прокоментували ситуацію: "Сьогодні ввечері спецоперацію із затримання фігурантів провели співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції та оперативники поліції Києва із залученням бійців КОРДу.

Під час затримання зловмисники намагалися втекти, протаранили чотири транспортні засоби і неодноразово створювали аварійну ситуацію. У результаті бійці корду застосували табельну вогнепальну зброю. Внаслідок пострілів ніхто не постраждав, зловмисників затримали.

Фігурантами виявилися громадяни іншої держави, раніше судимі за майнові злочини. Їх затримання відбулося після того, як вони сьогодні на вулиці Лесі Українки відібрали сумку з грошима.

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На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюється причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України".

Затримання спецпідрозділом КОРД машини з бандитами у центрі Києва 01


Затримання спецпідрозділом КОРД машини з бандитами у центрі Києва 02

Автор: 

затримання (4339) Київ (19457) пограбування (576)


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Топ коментарі
+17
Все это хорошо, а дальше то что, опять наш суд их выпустит?
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13.10.2020 20:24
+8
Почему хачей постоянно называют громадянами іншой держави? Кебабы какой то статус особый в Украине имеют?
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13.10.2020 20:32
+7
Молдодцы -- отработали конечно хреновенько . но хоть не упустили и то хорошо
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13.10.2020 20:40
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А помогли корду водятлы, которые выезжают на перекрёсток, не будучи уверенными, что успеют до смены сигнала светофора. Если б не водятлы, корд бы еще долго бегал за этой бляхой по Киеву)
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13.10.2020 22:45 Відповісти
топорная работа- так это называется в профессии...(((
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14.10.2020 01:10 Відповісти
Хачики на бляхе.
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14.10.2020 07:40 Відповісти
Бляхачики))))
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14.10.2020 18:05 Відповісти
Задержали благодаря затору, а так бы ушли в иншу державу.
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14.10.2020 17:22 Відповісти
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