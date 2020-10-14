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Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олександру Маланчуку, загиблому на Донбасі в 2020 році, відкрили в Чернівцях. ФОТОрепортаж

13 жовтня, у місті Чернівці на фасаді загальноосвітньої школи № 2 відбулося урочисте відкриття та освячення меморіальної дошки Олександру Васильовичу Маланчуку, 1998 року народження, лейтенанту, командиру 3-го взводу 1-ї роти 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який 31 березня цього року в районі села Гнутове Волноваського району Донецької області о 23.10 зазнав вогнепального поранення у голову, від якого помер 1 квітня після опівночі у шпиталі.

Про це повідомляє місцеве видання ІА АСС, передає Цензор.НЕТ.

"Маланчук Олександр Васильович 26.09.1998 року народження. Проходив службу в 8-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні 10-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3029. Лейтенант, командир 3-го гірсько-штурмового взводу. Народився в родині кадрового офіцера, полковника, який до 2019 року був першим заступником комісара Чернівецького обласного військкомату. Активно займався спортом, зокрема, при футбольній школі "Буковина" У 2019 році закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за спеціалізацією "Управління діями механізованих підрозділів". 18 липня 2019 року - військовослужбовець за контрактом, учасник ООС на Сході України. Зазнав поранення в голову близько 23:30 31 березня 2020 року. Помер під час реанімації в шпиталі після опівночі 1 квітня. Нагороди: На місці смерті офіцера встановлено пам’ятну дошку. 24 липня 2020 року, відповідно до Указу Президента України "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно). Рішенням Виконавчого комітету Чернівецької міської ради нагороджений медаллю "На славу Чернівців" (посмертно)", - зазначається в матеріалі видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморіальну дошку загиблій на Донбасі Яні Червоній відкрили в Харкові

Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олександру Маланчуку, загиблому на Донбасі в 2020 році, відкрили в Чернівцях 01
Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олександру Маланчуку, загиблому на Донбасі в 2020 році, відкрили в Чернівцях 02
Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олександру Маланчуку, загиблому на Донбасі в 2020 році, відкрили в Чернівцях 03
Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олександру Маланчуку, загиблому на Донбасі в 2020 році, відкрили в Чернівцях 04
Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олександру Маланчуку, загиблому на Донбасі в 2020 році, відкрили в Чернівцях 05
Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олександру Маланчуку, загиблому на Донбасі в 2020 році, відкрили в Чернівцях 06
Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олександру Маланчуку, загиблому на Донбасі в 2020 році, відкрили в Чернівцях 07

Автор: 

пам’ять (1186) Чернівці (561) меморіальна дошка (190) військовослужбовці (4743) Ян Осока (1495) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


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Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Александру Маланчуку, погибшему на Донбассе в 2020 году, открыли в Черновцах - Цензор.НЕТ 751
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14.10.2020 13:22 Відповісти
Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Александру Маланчуку, погибшему на Донбассе в 2020 году, открыли в Черновцах - Цензор.НЕТ 6478
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14.10.2020 13:28 Відповісти
Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Александру Маланчуку, погибшему на Донбассе в 2020 году, открыли в Черновцах - Цензор.НЕТ 5555

...
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14.10.2020 13:33 Відповісти
-
____________ШУХЕВИЧ РОМАН ОСИПОВИЧ.___________

МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !
Але виходить те що в Україні майже зовсім не зосталось: мудрих чесних, мужніх Українців ?
Бо 73% українців, злочинно допомагають проклятим ЗЕбілам - капітулянтам і кремлю знищувати Україну, легковажно вибравши їх до анти-української влади!
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14.10.2020 14:33 Відповісти
Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олександру Маланчуку, загиблому на Донбасі в 2020 році, відкрили в Чернівцях - Цензор.НЕТ 1700
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14.10.2020 14:25 Відповісти
дуже сподіваюсь, що за наші жертви орда коли не будь заплатить..удесятеро..Царство Небесне..зовсім дитина..
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14.10.2020 14:38 Відповісти
Герої не вмирають
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15.10.2020 13:52 Відповісти
 
 