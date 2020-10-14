У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україні 14 жовтня відзначають День захисника. З нагоди свята в Києві відбувається "Марш УПА".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Захід приурочили не лише до Дня захисника, а й до 78-ї річниці створення УПА, і Дня козацтва.

Організовували акцію Нацкорпус, "Свобода" і "Правий сектор". Долучилися і ряд ветеранських та патріотичних організацій.

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Учасники маршу збиралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку і мають пройти бульваром Шевченка, Хрещатиком і Майданом Незалежності. Саме тут хвилиною мовчання вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні, полеглих на Донбасі воїнів, а також усіх українців, які віддали життя за Україну. Далі учасники акції планують дійти до Офісу Президента, де планують озвучити свої вимоги до влади:

1. Ухвалити зaкон "Про захист укрaїнської дeржавності від кoлаборціонізму".

2. Забезпечити дієву реакцію CБУ і Нaціональної пoліції на пpoросійську діяльність громадян Укрaїни, які починаючи з 2014 року були помічені у кoлаборціонізмі.

3. Ініціювати позбавлення ліцензії на мовлення пpоросійських каналів 112, NewsOne, ZIK, Наш, Інтер, Київ Live.

4. Припинити обмеження укрaїнських вiйськовослужбовців щодо ведення вогню у відповідь на обстріли рoсійських вiйськ і найманців на Дoнбасі.

























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ