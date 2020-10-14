Завтра у Хмельницькому попрощаються з воїном 128-ї ОГШБр Олександром Фариною, померлим у госпіталі після поранення, якого зазнав у зоні ООС 20 квітня. ФОТО

Завтра, 15 жовтня, у місті Хмельницький о 10:00 в приміщенні Будинку ритуальних подій за адресою: вул. Товстого, 5/1 розпочнеться церемонія прощання з 26-річним Олександром Олександровичем Фариною, солдатом, військовослужбовцем 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який 20 квітня цього року зазнав важких поранень у зоні ООС. Переніс понад 20 операцій, але 11 жовтня помер у військовому шпиталі міста Києва.

Церемонія прощання триватиме до 12:00, після чого Олександра Фарину поховають у Хмельницькому на Алеї Слави, що розташовується на кладовищі у мікрорайоні Ракове, повідомляє Цензор.НЕТ.

Олександр Фарина служив у 8 полку військ спеціальних операцій, згодом перейшов на контрактну службу у 128 окрему гірсько-штурмову бригаду.

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У нього залишилися батьки.