Меморіальну дошку загиблому захисникові України Давиду Гамсахурдії відкрили в Ужгороді. ФОТОрепортаж

На фасаді ужгородської школи № 12 відкрили меморіальну дошку захиснику України Давиду Гамсахурдії. Він загинув у 2016 році, зазнавши важких поранень під час мінометного обстрілу в районі шахти Бутівка на Донбасі.

Про це йдеться на сторінці Ужгородської міської ради в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Меморіальну дошку встановили на фасаді загальноосвітньої школи №12, випускником якої був Давид. Ініціювали встановлення меморіальної дошки крайове товариство "Просвіта" та Українська асоціація інвалідів АТО.

На відкриття меморіальної дошки прийшла мама Давида Тетяна Гамсахурдія, бойові побратими її сина, друзі та знайомі, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, начальниця управління освіти Наталія Мухомедьянова, учні ЗОШ №12, священнослужителі.

"Віддаємо шану пам’яті Герою, який народився у Грузії, переїхав в Україну, не вагаючись, пішов захищати нашу державу, віддав за неї життя. Дякую мамі Давида, яка виховала такого сина, низько схиляю перед нею голову", – сказав міський голова Богдан Андріїв.

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Батьки Давида Гамсахурдії колись переїхали з охопленої війною Грузії, і Закарпаття стало для родини другою домівкою.

Давид Гамсахурдія ніс службу у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. 16 вересня 2016 року зазнав множинних осколкових поранень внаслідок обстрілу позицій українських військових біля шахти "Бутівка-Донецька". 8 жовтня того ж року Давид помер від поранень у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні.

12 жовтня, рівно 4 роки тому, Давида Гамсахурдію поховали на Пагорбі Слави в Ужгороді. Посмертно нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня та відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції".

Право відкрити меморіальну дошку надали військовослужбовцям 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128 бригади – старшині Давиду Затуашвілі та сержанту Артему Бреусу. Після молебню на подвір’ї школи дошку освятили і вшанували пам’ять Давида Гамсахурдії та всіх загиблих українських воїнів хвилиною мовчання.

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