Зеленський виклав фото обіду з військовими, де військовим не видали тарілок. ФОТОФАКТ

Пресслужба глави держави опублікувала фотографію обіду президента Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака з військовослужбовцями на Донбасі. На знімку видно, що індивідуальні тарілки стоять тільки перед Зеленським та Єрмаком.

Фотографія опублікована на офіційному сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Це фото з репортажу ОП з поїздки Володимира Зеленського в зону проведення операції Об'єднаних сил.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський привітав військовослужбовців з Днем захисника України і вручив їм державні нагороди.

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"Вдячний кожному з вас. Ви робите велику справу, за яку будуть вдячні всі покоління українців, - повертаєте нашу землю назад. Вірю в нашу спільну перемогу над ворогом", - сказав Зеленський військовослужбовцям.