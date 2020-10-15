Видимість обмежена, температура повітря 0 °С: гору Піп Іван у Карпатах занесло снігом. ФОТО
Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський знизилася до 0 градусів.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 8:20 15.10.2020 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер південно-західний, 18-19 м/с. Температура повітря 0 °С", - йдеться в повідомленні.
ФОТО: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
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Fish Man
показати весь коментар15.10.2020 09:17 Відповісти Мені подобається 1
Valery Valery #424431
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Volodymyr Zaiets
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vismavista
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