Видимість обмежена, температура повітря 0 °С: гору Піп Іван у Карпатах занесло снігом. ФОТО

Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський знизилася до 0 градусів.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 8:20 15.10.2020 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер південно-західний, 18-19 м/с. Температура повітря 0 °С", - йдеться в повідомленні.



ФОТО: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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