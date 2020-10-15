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Видимість обмежена, температура повітря 0 °С: гору Піп Іван у Карпатах занесло снігом. ФОТО

Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський знизилася до 0 градусів.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 8:20 15.10.2020 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер південно-західний, 18-19 м/с. Температура повітря 0 °С", - йдеться в повідомленні.

Видимість обмежена, температура повітря 0 °С: гору Піп Іван у Карпатах занесло снігом 01
ФОТО: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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Видимість обмежена, температура повітря 0 °С: гору Піп Іван у Карпатах занесло снігом 02

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Карпати (261) негода (757) погода (789) снігопад (466)


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Вот где - Зима пришла неожиданно.
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15.10.2020 09:17 Відповісти
Она в горах так "неожиданно" каждый год приходит.
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15.10.2020 09:55 Відповісти
Обсерваторія тому і називається "Білий Слон". Бо сніг у горах - така несподіванка!
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15.10.2020 10:41 Відповісти
Схоже, що на Вас образилися ці заслужені працівники пера.
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15.10.2020 10:49 Відповісти
Схоже. Может в следующих сообщениях не будут ляпов допускать.
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15.10.2020 12:07 Відповісти
 
 