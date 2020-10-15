Чоловік загинув під час вибуху в підвалі багатоповерхівки на Луганщині: у його квартирі знайдено боєприпаси. ФОТОрепортаж

Вчора, 14 жовтня, о 18:16 до Сєверодонецького відділ поліції надійшло повідомлення про вибух в підвалі багатоповерхового будинку, в результаті якого загинув 53-річний місцевий житель. За фактом загибелі чоловіка розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Луганській області, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, у підвалі п’ятиповерхівки мешканець цього будинку розбирав вибухонебезпечний предмет – ймовірно, РГД, в результаті чого стався вибух. Чоловік від поранень загинув на місці.

Експерти-вибухотехніки переконалися, що для інших жителів небезпеки немає. У квартирі чоловіка виявили цілий арсенал.

"Під час огляду помешкання загиблого у квартирі було виявлено та вилучено: реактивний двигун від реактивної гранати ПГ22, головна частина (балістичний наконечник) реактивної гранати, фрагмент головна частина (балістичний наконечник) реактивної гранати, фрагмент різьбове з’єднання реактивної гранати, ковпачок сигнального патрону білого кольору, пусковий пристрій накольний механізм запалювальної трубки ЗТП, 4 гільзи, набої", - додали в поліції.

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Зараз слідчі і оперативники проводять невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом прокурора вирішується питання про додаткову кваліфікацію події.