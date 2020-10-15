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Чоловік загинув під час вибуху в підвалі багатоповерхівки на Луганщині: у його квартирі знайдено боєприпаси. ФОТОрепортаж

Вчора, 14 жовтня, о 18:16 до Сєверодонецького відділ поліції надійшло повідомлення про вибух в підвалі багатоповерхового будинку, в результаті якого загинув 53-річний місцевий житель. За фактом загибелі чоловіка розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Луганській області, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, у підвалі п’ятиповерхівки мешканець цього будинку розбирав вибухонебезпечний предмет – ймовірно, РГД, в результаті чого стався вибух. Чоловік від поранень загинув на місці.

Експерти-вибухотехніки переконалися, що для інших жителів небезпеки немає. У квартирі чоловіка виявили цілий арсенал.

"Під час огляду помешкання загиблого у квартирі було виявлено та вилучено: реактивний двигун від реактивної гранати ПГ22, головна частина (балістичний наконечник) реактивної гранати, фрагмент головна частина (балістичний наконечник) реактивної гранати, фрагмент різьбове з’єднання реактивної гранати, ковпачок сигнального патрону білого кольору, пусковий пристрій накольний механізм запалювальної трубки ЗТП, 4 гільзи, набої", - додали в поліції.

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Чоловік загинув під час вибуху в підвалі багатоповерхівки на Луганщині: у його квартирі знайдено боєприпаси 01
Чоловік загинув під час вибуху в підвалі багатоповерхівки на Луганщині: у його квартирі знайдено боєприпаси 02
Чоловік загинув під час вибуху в підвалі багатоповерхівки на Луганщині: у його квартирі знайдено боєприпаси 03

Зараз слідчі і оперативники проводять невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом прокурора вирішується питання про додаткову кваліфікацію події.

Автор: 

вибух (4450) Нацполіція (15163) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+1
СІм"ю жаль - премію Дарвіна не отримає... ЇЇ присуджують лише тим, кому одірвало яйця чи він загинув до народження потомків...
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15.10.2020 11:33
+1
Бедный народ.ковры и трюмо 60 летней давности.
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15.10.2020 11:37
+1
може там ціла родина пополчлєнцев, а він готувався до зустрічи з клятими біндерами, таких теж жаль?
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15.10.2020 11:38
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СІм"ю жаль - премію Дарвіна не отримає... ЇЇ присуджують лише тим, кому одірвало яйця чи він загинув до народження потомків...
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15.10.2020 11:33 Відповісти
може там ціла родина пополчлєнцев, а він готувався до зустрічи з клятими біндерами, таких теж жаль?
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15.10.2020 11:38 Відповісти
Так навіщо йому "готуваться до зустрічі", якщо він живе серед "біндєр"? Сєвєродонецьк же на нашій, вільній території... Просто "сивий хлопчик" не награвся в дитинстві "стрілячками"...
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15.10.2020 12:09 Відповісти
ага вільній, серед того кодла відсотків 70 упирів, якщо в моєму місті на харківщині половина
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15.10.2020 13:02 Відповісти
Бедный народ.ковры и трюмо 60 летней давности.
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15.10.2020 11:37 Відповісти
Бедный Сорос - ездит на 20-летней машине и живет в старом доме.
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15.10.2020 12:01 Відповісти
Уявляєш, які бідні мільйонери і мільярдери на Заході - в гаражах стоять "Роллс-Ройси" і "Паккарди" початку ХХ століття, живуть вони в особняках трьохсотлітньої давності, в яких стоять бюро часів Людовіка і паркет з дерева, зрубаного в часи Наполеона І...
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15.10.2020 12:15 Відповісти
Это да,бедняги😀
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15.10.2020 12:44 Відповісти
💣🐒💥☠
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15.10.2020 11:38 Відповісти
Эта мущина из разряда:

- Че ты разбираешь гранату? взорвется
- Гыгы, а у меня еще одна есть.
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15.10.2020 12:00 Відповісти
 
 