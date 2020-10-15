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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Медики в Луцьку протестують проти перетворення пологового будинку на коронавірусний госпіталь. ФОТОрепортаж

Біля будівлі міської ради Луцька зібралися працівники пологового будинку. Медики просять не перетворювати пологові відділення на госпіталь для хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Майже пів сотні працівників Луцького пологового будинку вимагають у міської влади пояснень, щодо подальшої долі медзакладу. На знак протесту лікарі перекрили дорогу.

На мітинг медики принесли плакати із гаслами та закликами не розміщувати недужих на коронавірус в пологовому будинку.

У міській раді з 9:00 триває бюджетна комісія. Під час засідання депутати обговорювали також питання перепрофілювання пологового будинку в Луцьку.

Станом на 10:00 до медиків з міськради ніхто не вийшов. Працівники пологового будинку перекрили дорогу біля Луцькради. Медики безперервно ходять пішохідним переходом. Щодесять хвилин пропускають автівки, але в центральній частині міста вже утворилися затори.

Відомо, що під час обговорення ситуації з перепрофілюванням пологового будинку на шпиталь для лікування коронавірусної інфекції, депутати підтримали попереднє рішення міської влади.

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Медики в Луцьку протестують проти перетворення пологового будинку на коронавірусний госпіталь 01
Медики в Луцьку протестують проти перетворення пологового будинку на коронавірусний госпіталь 02
Медики в Луцьку протестують проти перетворення пологового будинку на коронавірусний госпіталь 03
Медики в Луцьку протестують проти перетворення пологового будинку на коронавірусний госпіталь 04

Автор: 

карантин (18172) Луцьк (414) протест (2398) пологовий будинок (52) лікарі (1287) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
вот тебе даже пруф:
https://dumskaya.net/news/zelenskiy-predlozhil-vo-vremya-karantina-borotsy-110716/ Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом

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15.10.2020 11:49
+2
Я думаю роддомы не переполнены,а вот от ковида может мест и не хватать.
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15.10.2020 11:54
+1
Поки дебілів не покатають з загостреною пневмонією в пошуках вільного місця в лікарні не дійде....
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15.10.2020 11:43
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Зеленских закликал размножаться во время карантина, а теперь роддома закрывают, мухахахах
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15.10.2020 11:41 Відповісти
Прочитай ещё раз что ты написал и посмотри на себя со стороны.
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15.10.2020 11:43 Відповісти
а чьто не так?
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15.10.2020 11:44 Відповісти
вот тебе даже пруф:
https://dumskaya.net/news/zelenskiy-predlozhil-vo-vremya-karantina-borotsy-110716/ Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом

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15.10.2020 11:49 Відповісти
И что? Рожать перестанут?
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15.10.2020 11:51 Відповісти
Нет конечно, нужно рожать, но повитух на всех не хватит
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15.10.2020 11:53 Відповісти
Я думаю роддомы не переполнены,а вот от ковида может мест и не хватать.
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15.10.2020 11:54 Відповісти
ок. пусть тогда ищут помещение под роддом, делают там ремонт. завозят новую мебель, ибо мебель даже после одного переезда превращается в говно... Весь медперсонал остается как и работал. Тогда я проблемы не вижу совсем
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15.10.2020 11:57 Відповісти
Персонал видать боится что им с ковидом придётся работать
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15.10.2020 12:00 Відповісти
ты еврей? с того шо не переполнены делаем ввывод шо подложить зараженных это как мешок зерна поставить - пусть полежат мол, никого не заразят же?
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15.10.2020 12:05 Відповісти
Поки дебілів не покатають з загостреною пневмонією в пошуках вільного місця в лікарні не дійде....
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15.10.2020 11:43 Відповісти
Ну да, оно - конечно! Одно дело - счастливым родителям с улыбкой, вручать младенцев, ленточкой перевязанных, и совсем другое - родственникам, убитых горем, вручать покойничков в полиэтиленовых мешках.
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15.10.2020 12:10 Відповісти
Не, ты не совсем прав, там и аборты, и операции, и реанимация детей etc - жути хватает, но и денег тоже хватает.
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15.10.2020 12:30 Відповісти
Медики, вы же сами виноваты, пока молчали, ваш роддом тю-тю. Шо вам, ковидных не жалко?
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15.10.2020 12:21 Відповісти
Гиппократ, в своё время, немного погорячился...
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15.10.2020 12:39 Відповісти
Есть еще: не навреди.
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15.10.2020 12:46 Відповісти
 
 