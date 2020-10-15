Медики в Луцьку протестують проти перетворення пологового будинку на коронавірусний госпіталь. ФОТОрепортаж

Біля будівлі міської ради Луцька зібралися працівники пологового будинку. Медики просять не перетворювати пологові відділення на госпіталь для хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Майже пів сотні працівників Луцького пологового будинку вимагають у міської влади пояснень, щодо подальшої долі медзакладу. На знак протесту лікарі перекрили дорогу.

На мітинг медики принесли плакати із гаслами та закликами не розміщувати недужих на коронавірус в пологовому будинку.

У міській раді з 9:00 триває бюджетна комісія. Під час засідання депутати обговорювали також питання перепрофілювання пологового будинку в Луцьку.

Станом на 10:00 до медиків з міськради ніхто не вийшов. Працівники пологового будинку перекрили дорогу біля Луцькради. Медики безперервно ходять пішохідним переходом. Щодесять хвилин пропускають автівки, але в центральній частині міста вже утворилися затори.

Відомо, що під час обговорення ситуації з перепрофілюванням пологового будинку на шпиталь для лікування коронавірусної інфекції, депутати підтримали попереднє рішення міської влади.

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