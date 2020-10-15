Прикордонники виявили на Одещині 200-метровий підводний трубопровід для переміщення спирту або інших рідин через кордон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора під час перевірки отриманої інформації про можливу підготовку до вчинення протиправної діяльності прикордонники Подільського загону виявили трубопровід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Поліетиленову трубу діаметром 32 мм було знайдено в очереті біля берега Кучурганського водосховища, що на Одещині.

Зазначається, що трубопровід проклали протиправні елементи, які, імовірно, планували незаконне переміщення спирту або інших рідин через кордон.

Шланг проходив під водою у напрямку кордону з Молдовою.

Також повідомляється, що кінець шланга був закритий заглушкою, будь-яких характерних запахів з нього не відчувалося, тому можна стверджувати, що трубопровід лише готували для можливого використання.

Загалом прикордонники демонтували приблизно 200 метрів трубопроводу до лінії проходження кордону.

"Прикордонники для виявлення різних підземних конструкцій, які можуть використовуватися у протиправній діяльності на державному кордоні, також активно застосовують скануючі радари. Наразі військовослужбовці з георадаром обстежують ділянку Ізмаїльського загону. Нещодавно моніторинг здійснювався й ділянки Білгород-Дністровського загону", - йдеться в повідомленні.









Фото: сайт Держприкордонслужби