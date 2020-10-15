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Прикордонники виявили на Одещині 200-метровий підводний трубопровід для переміщення спирту або інших рідин через кордон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора під час перевірки отриманої інформації про можливу підготовку до вчинення протиправної діяльності прикордонники Подільського загону виявили трубопровід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Поліетиленову трубу діаметром 32 мм було знайдено в очереті біля берега Кучурганського водосховища, що на Одещині.

Зазначається, що трубопровід проклали протиправні елементи, які, імовірно, планували незаконне переміщення спирту або інших рідин через кордон.

Шланг проходив під водою у напрямку кордону з Молдовою.

Прикордонники виявили на Одещині 200-метровий підводний трубопровід для переміщення спирту або інших рідин через кордон 01

Також повідомляється, що кінець шланга був закритий заглушкою, будь-яких характерних запахів з нього не відчувалося, тому можна стверджувати, що трубопровід лише готували для можливого використання.

Прикордонники виявили на Одещині 200-метровий підводний трубопровід для переміщення спирту або інших рідин через кордон 02

Загалом прикордонники демонтували приблизно 200 метрів трубопроводу до лінії проходження кордону.

"Прикордонники для виявлення різних підземних конструкцій, які можуть використовуватися у протиправній діяльності на державному кордоні, також активно застосовують скануючі радари. Наразі військовослужбовці з георадаром обстежують ділянку Ізмаїльського загону. Нещодавно моніторинг здійснювався й ділянки Білгород-Дністровського загону", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники виявили на Одещині 200-метровий підводний трубопровід для переміщення спирту або інших рідин через кордон 03
Прикордонники виявили на Одещині 200-метровий підводний трубопровід для переміщення спирту або інших рідин через кордон 04
Прикордонники виявили на Одещині 200-метровий підводний трубопровід для переміщення спирту або інших рідин через кордон 05
Прикордонники виявили на Одещині 200-метровий підводний трубопровід для переміщення спирту або інших рідин через кордон 06
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) Одеська область (3208)


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Топ коментарі
+2
ХеннессиПровод
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15.10.2020 12:14
+2
Вот клоуны брехливые))) Трубопровод спален еще несколько месяцев назад))) Это хорошо видно по фотке, новый камыш уже вырос) Вот и решили сдать никому не нужные остатки)))
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15.10.2020 12:25
+2
Так он спаленный, и причем давно)))
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15.10.2020 12:25
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Голь на вьідумку хитра.(С)
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15.10.2020 12:05 Відповісти
Вперше бачу як прикордонники міношукачем знайшли 200 м. пластикової труби? А може це спирто-шукач?
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15.10.2020 12:25 Відповісти
Я теж звернув на це увагу. Може там металева обпльотка для жорсткості як в ТV кабелі. ХЗ.
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15.10.2020 12:35 Відповісти
Це не металошукач а ультразвуковий геосонар.
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15.10.2020 12:42 Відповісти
Это геосканер, про него тоже в статье написано
"Пограничники для выявления различных подземных конструкций, которые могут использоваться в противоправной деятельности на государственной границе, также активно применяют сканирующие радары. Сейчас военнослужащие с георадаром обследуют участок ....."
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15.10.2020 12:59 Відповісти
И что такого,в белую бизнес обложили бешеными налогами и безбашенными взяточниками,как людям ещё работать.
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15.10.2020 12:07 Відповісти
Сидели себе пограничники вчера погранички Подольского погранотряда и отмечали Покрову. В конце возникло недоразумение - кому платить за бухло...
Сегодня видим результат угрызений совести постадавшего на бабка вчера...
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15.10.2020 12:08 Відповісти
конкуренты сдали или завистники
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15.10.2020 12:09 Відповісти
Так он спаленный, и причем давно)))
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15.10.2020 12:25 Відповісти
Видать, когда камыш горел... давно.
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15.10.2020 17:55 Відповісти
Опс.. ниже Ваш коммент более полный))
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15.10.2020 17:56 Відповісти
ХеннессиПровод
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15.10.2020 12:14 Відповісти
красавцы одеситы!!пока зелебоб пытается провести опросы ,,о свободной экономической зоне донбасса"одесситы её уже воплощают в ,,жизнь"что значит ,.инициативные"пока вся остальная страна думает!! одесситы работают!!
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15.10.2020 12:21 Відповісти
Вот клоуны брехливые))) Трубопровод спален еще несколько месяцев назад))) Это хорошо видно по фотке, новый камыш уже вырос) Вот и решили сдать никому не нужные остатки)))
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15.10.2020 12:25 Відповісти
Дивин молдавский должен был качаться. Наверное.
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15.10.2020 12:25 Відповісти
А на тому боці кум жене горілку
Я до його хати шлангу пррротяну!!
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15.10.2020 12:54 Відповісти
 
 