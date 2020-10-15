Адвокат і експрокурор Києва вимагали $80 тисяч хабаря за "позитивне" проведення експертизи під час розслідування кримінального провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ДБР задокументовано групу осіб, до складу якої входили адвокат Ради адвокатів Києва і колишній прокурор місцевої прокуратури м.Києва, які намагалися отримати неправомірну вигоду в сумі 80 000 доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що зазначені особи, діючи за попередньою змовою, знаючи про відкрите у слідчому відділі одного із районних управлінь ГУ Національній поліції України в м. Києві кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, будучи адвокатом та колишнім прокурором, вимагали у заявника грошові кошти у сумі 80 тис. доларів США для себе, слідчих Національної поліції України, працівників експертної установи, Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора, за вплив на ухвалення ними рішення за нібито "позитивне" проведення комплексної експертизи під час розслідування кримінального провадження та подальшого його закриття.

Зазначається, що 13 жовтня 2020 року, у ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій під час одержання першої частини коштів у сумі 20 000 доларів США один із фігурантів кримінального провадження - адвокат Ради адвокатів міста Києва був затриманий у порядку статті 208 КПК України.

Проведено невідкладний обшук в одному із районних слідчих управлінь ГУ Національній поліції України в м. Києві, а також інші першочергові слідчі та процесуальні дії.

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13 жовтня 2020 року адвокату Ради адвокатів міста Києва та колишньому прокурору місцевої прокуратури м. Києва повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

На цей час вирішується питання про обрання стосовно фігурантів кримінального провадження запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років з конфіскацією майна.









Фото: сайт ДБР