У Харкові агітатор "Слуги народу" з ножем напав на активіста "Європейської Солідарності", - "ЄС". ФОТОрепортаж

У Харкові агітатор правлячої партії з ножем напав на активіста партії "Європейська Солідарність".

Про це повідомила Харківська територіальна організація партії "Європейська Солідарність" у Facebook, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ. Представники партії подали заяву в поліцію.

"Європейська Солідарність" у ході передвиборчої кампанії стикається з чималим тиском з боку конкурентів. Сьогодні зранку, 15 жовтня, в Харкові біля метро Студентська було здійснено напад на агітатора територіальної організації партії "Європейська Солідарність". Агітатор партії "Слуга народу" розкидав агітаційний матеріал та намагався завдати травм ножем нашому представнику. Злочинець з місця події втік", – йдеться у повідомленні.

Фотографії з місця події опублікувала народна депутатка Ірина Фріз

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"Європейська Солідарність" розцінює даний факт як грубе порушення виборчого процесу, це вказує на некомпетентність та неспроможність протистояти єдиній проукраїнській та проєвропейській силі в регіоні", – зазначає партійна організація.

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