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У Харкові агітатор "Слуги народу" з ножем напав на активіста "Європейської Солідарності", - "ЄС". ФОТОрепортаж

У Харкові агітатор правлячої партії з ножем напав на активіста партії "Європейська Солідарність".

Про це повідомила Харківська територіальна організація партії "Європейська Солідарність" у Facebook, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ. Представники партії подали заяву в поліцію.

"Європейська Солідарність" у ході передвиборчої кампанії стикається з чималим тиском з боку конкурентів. Сьогодні зранку, 15 жовтня, в Харкові біля метро Студентська було здійснено напад на агітатора територіальної організації партії "Європейська Солідарність". Агітатор партії "Слуга народу" розкидав агітаційний матеріал та намагався завдати травм ножем нашому представнику. Злочинець з місця події втік", – йдеться у повідомленні.

Фотографії з місця події опублікувала народна депутатка Ірина Фріз

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У Харкові агітатор Слуги народу з ножем напав на активіста Європейської Солідарності, - ЄС 01
У Харкові агітатор Слуги народу з ножем напав на активіста Європейської Солідарності, - ЄС 02
У Харкові агітатор Слуги народу з ножем напав на активіста Європейської Солідарності, - ЄС 03
У Харкові агітатор Слуги народу з ножем напав на активіста Європейської Солідарності, - ЄС 04
У Харкові агітатор Слуги народу з ножем напав на активіста Європейської Солідарності, - ЄС 05

"Європейська Солідарність" розцінює даний факт як грубе порушення виборчого процесу, це вказує на некомпетентність та неспроможність протистояти єдиній проукраїнській та проєвропейській силі в регіоні", – зазначає партійна організація.

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Кандидати від "Європейської Солідарності" Артем Ревчук та Максим Зеленський звернулися до органів Національної поліції із заявою про скоєння кримінального правопорушення

"Європейська Солідарність" сподівається на оператвине та об’єктивне розслідування справи, адже злочинець має бути обов’язкового покараний – резюмують харківські партійці.

Автор: 

місцеві вибори (1366) напад (1125) Харків (5591) Слуга народу (2812) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+38
Слуга нарота=ватная опзжопь
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15.10.2020 12:28
+27
У зеленых даже в агитпалатках неадекваты
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15.10.2020 12:33
+16
Какой лидер, такие и агитаторы.
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15.10.2020 12:35
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Слуга нарота=ватная опзжопь
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15.10.2020 12:28 Відповісти
пора бы Кровавому Пастору вытащить свой Кровавый Топор, а

пану Ярошу разбросать визитки -

ЗЕльоная гопота распоясалась
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15.10.2020 12:41 Відповісти
Патриотическая элита должна свергнуть прокацапского бандита Зеленского!
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15.10.2020 12:30 Відповісти
русскіє...
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15.10.2020 12:34 Відповісти
У зеленых даже в агитпалатках неадекваты
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15.10.2020 12:33 Відповісти
Це було продовження новини, що порізали агітатора "Слуги народу"? І чого ж це він зник з місця події?
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15.10.2020 15:12 Відповісти
Аваков сможет найти бандюгана или талантов и спецсредств хватает только на прессование мирно раздающих листовки с критикой наивеличайшего?
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15.10.2020 12:33 Відповісти
Та хоч повбивайте один одного...

🤣
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15.10.2020 12:34 Відповісти
В Харкові є Зеленський?! Дайош кожній області по шматку зеленського!
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15.10.2020 12:34 Відповісти
Рік тому в нього було інше прізвище, але він вирішив доторкнутись до прекрасного.
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15.10.2020 15:14 Відповісти
Олень какой-то узкоглазый, случайно не рузьге?
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15.10.2020 12:34 Відповісти
Наших бьют!
В Харькове агитатор "Слуги народа" с ножом совершил нападение на активиста "Европейской Солидарности", - "ЕС" - Цензор.НЕТ 5943
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15.10.2020 12:34 Відповісти
И можна 100% угадать против кого откроют дело аваковцы)
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15.10.2020 12:35 Відповісти
Какой лидер, такие и агитаторы.
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15.10.2020 12:35 Відповісти
Поймать. Сильно (очень сильно) - отмудохать.. Привязать на день к столбу - пусть народ посмотрит и запомнит, кто агитирует за его слуг. Это стадо прихвостней тупого, сопливого клоуна и шута.
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15.10.2020 12:36 Відповісти
зебуины
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15.10.2020 12:37 Відповісти
агітатор "слуги народу" з ножем - ось символ нинішніх виборів!
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15.10.2020 12:37 Відповісти
Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела, -
Прекратилося навек безобразие ..))
©
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15.10.2020 12:38 Відповісти
А зеплесень по другому не может только враньем и ножичком.
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15.10.2020 12:39 Відповісти
Титушня на службу плесени нанялась!
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15.10.2020 12:40 Відповісти
тут жежжижжовский город, куда не плюнь то ..ский, то ..ман.
надо понимать...
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15.10.2020 12:41 Відповісти
У безмозглых слуг нет ни аргументов, ни внятной программы. Люди, выбирайте не ушами с лапшой из телевизора, а умом.
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15.10.2020 12:42 Відповісти
"Слуги народа" от внутренней "дикобразности" уже на людей с ножами кидаются.
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15.10.2020 12:42 Відповісти
я ж кажу - гопота, а не "правляча партія" !
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15.10.2020 12:45 Відповісти
Да уж, плесень сделать уже ничего не может, так за ножи взялись...
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15.10.2020 12:46 Відповісти
Новость ни о чём.
Кто-то уронил несколько листовок и возможно показал нож.
Этого шоколадного даже не отмудохали.
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15.10.2020 12:49 Відповісти
мудохать они не могут никого в принципе
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15.10.2020 12:51 Відповісти
это ваша агония, зесрань, но перед смертью не надышитесь)
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15.10.2020 13:39 Відповісти
Наступне питання найвеличайшего зеленого Мудака:Чи можна шматувати ножем опонентів для перемоги "зеленой партии сепаратистов из народа"
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15.10.2020 12:54 Відповісти
Никаких шансов у "слуг путена" нет и не будет....Пресса, активисты ЕС, адвокаты общественных организаций. проследите , чтобы это чмо с ножичком уселось на нары хотя бы на 2 годика...И никаких условных сроков....На воле он окочурится гораздо раньше....Мне так кажется....
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15.10.2020 12:54 Відповісти
значит хорошиє сапогі) нада брать) треба голосувати за ЄС
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15.10.2020 12:58 Відповісти
это же ватный регион, там население в основном складывается с ваты, дебилов и сепаров, что в ес этого не знают?
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15.10.2020 12:59 Відповісти
Де ви таких дегенератів набираєте? У вас що,спеціальний інкубатор для вирощування зе-дебілів?
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15.10.2020 13:00 Відповісти
А нормальные за зеленую плесень и не пойдут.
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15.10.2020 14:03 Відповісти
Слуги с ножами... ОПЗЖ с стволами... Они 100% объединяться, если еще не объединились.
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15.10.2020 13:04 Відповісти
Так зеленые слуги путена это молодое крыло ОПеЗеЖе. Последние мирных граждан на майдане расстреливали а их ЗЕмлекососы ножичками шматует несогласных.
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15.10.2020 13:10 Відповісти
Агітатори від ,, слуг кремля ", агресивні , обкурені і не адекватні , як і найвеличніший верховний потерпілий !!
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15.10.2020 13:05 Відповісти
У Харкові агітатор "Слуги народу" з ножем напав на активіста "Європейської Солідарності", - "ЄС" - Цензор.НЕТ 2151
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15.10.2020 13:13 Відповісти
кто же пойдет за зеленых имбецилов агитировать, кроме таких же имбецилов.
как таковой партии слуг сброда нет. просто ситуационное сборище зеленого неадекватного говна. не могу понять, кто может голосовать за этих зедегенератов.
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15.10.2020 13:16 Відповісти
ааааа)))))))у ублюдочной зесрани заченая истерия началась - это агония
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15.10.2020 13:37 Відповісти
Уж очень хочется в Верховную Раду
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15.10.2020 13:54 Відповісти
Будущий министр МВД от зелебобиков?
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15.10.2020 13:58 Відповісти
"В Харькове агитатор правящей партии с ножом совершил нападение" - берет пример со старших товарищей, подрастет - будет грабить бюджет, народ. Скоты у власти, скоты и агитаторы...
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15.10.2020 14:02 Відповісти
Быдлоидное быдло и гопнини зеленые
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15.10.2020 14:03 Відповісти
Не удивлюсь если агитатор слуги народа является агитатором европейской солидарности или опзж
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15.10.2020 14:13 Відповісти
Так воно так і є. Піар песиків на крові.
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15.10.2020 15:29 Відповісти
Перебити хребта і нехай все життя повзає перед Україною.
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15.10.2020 14:34 Відповісти
Аваков поймай урода!
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15.10.2020 15:38 Відповісти
 
 