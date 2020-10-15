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Начальник бюро судмедекспертизи Івано-Франківська вимагав $ 4 тис. у підлеглого за підвищення в посаді, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала на хабарі начальника Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 4 тисячі доларів у підлеглого за підвищення по посаді. Для отримання грошей як посередника керівник залучив іншого працівника установи.

Оперативники СБ України затримали зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини суми. У ході обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили всю суму неправомірної вигоди.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Начальник бюро судмедекспертизи Івано-Франківська вимагав $ 4 тис. у підлеглого за підвищення в посаді, - СБУ 01
Начальник бюро судмедекспертизи Івано-Франківська вимагав $ 4 тис. у підлеглого за підвищення в посаді, - СБУ 02
Начальник бюро судмедекспертизи Івано-Франківська вимагав $ 4 тис. у підлеглого за підвищення в посаді, - СБУ 03
Начальник бюро судмедекспертизи Івано-Франківська вимагав $ 4 тис. у підлеглого за підвищення в посаді, - СБУ 04

Автор: 

хабар (4702) Івано-Франківськ (519) СБУ (12809) судмедекспертиза (32)


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любое назначение проверять должно! Вон брат ермака.... И что? И где?
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15.10.2020 12:57 Відповісти
Одним махом убрал и начальника и конкурента, теперь доказывай что не верблюд.
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15.10.2020 13:24 Відповісти
 
 