"Вибачатися перед сусідами не потрібно", - Лещенко пояснив етикетом, чому Зеленський і Єрмак почали їсти раніше військовослужбовців. ФОТО

Екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко пояснив, чому президент Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Єрмак почали їсти раніше за військових під час обіду на передовій 14 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, коментуючи фото обіднього столу.

Лещенко навів слова юриста, фахівця зі світському етикету і ділового позиціонування Мартироса Григоряна: "Суп - єдина страва, яку навіть на урочистому обіді дозволено їсти відразу після подачі, щоб не охолов, не чекаючи, поки обслужать всіх, хто сидить за столом. Вибачатися при цьому перед сусідами не потрібно".

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Нагадаємо, раніше пресслужба глави держави опублікувала фотографію обіду президента Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака з військовослужбовцями на Донбасі. На знімку видно, що індивідуальні тарілки стоять тільки перед Зеленським та Єрмаком.