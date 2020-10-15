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"Вибачатися перед сусідами не потрібно", - Лещенко пояснив етикетом, чому Зеленський і Єрмак почали їсти раніше військовослужбовців. ФОТО

Екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко пояснив, чому президент Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Єрмак почали їсти раніше за військових під час обіду на передовій 14 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, коментуючи фото обіднього столу.

Вибачатися перед сусідами не потрібно, - Лещенко пояснив етикетом, чому Зеленський і Єрмак почали їсти раніше військовослужбовців 01

Вибачатися перед сусідами не потрібно, - Лещенко пояснив етикетом, чому Зеленський і Єрмак почали їсти раніше військовослужбовців 02

Лещенко навів слова юриста, фахівця зі світському етикету і ділового позиціонування Мартироса Григоряна: "Суп - єдина страва, яку навіть на урочистому обіді дозволено їсти відразу після подачі, щоб не охолов, не чекаючи, поки обслужать всіх, хто сидить за столом. Вибачатися при цьому перед сусідами не потрібно".

Вибачатися перед сусідами не потрібно, - Лещенко пояснив етикетом, чому Зеленський і Єрмак почали їсти раніше військовослужбовців 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак прокоментував фото, на якому тарілки стоять лише перед ним і Зеленським, але не перед військовими: найдивніший фейк року. ФОТО

Нагадаємо, раніше пресслужба глави держави опублікувала фотографію обіду президента Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака з військовослужбовцями на Донбасі. На знімку видно, що індивідуальні тарілки стоять тільки перед Зеленським та Єрмаком.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Лещенко Сергій (505) Донбас (22355) військовослужбовці (4743) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+45
бородата прост..ка відробляє вкладене
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15.10.2020 12:47
+34
Цар першим і має хавати. Бидло почєкає.
Ловіть ідею, зебіли.
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15.10.2020 12:47
+28
Якби поруч сидів Лисий, нехай би Зюзя махав ложкою.
Але поруч сиділи воїни БЕЗ поданих для них блюд, коли Зєля і Єрах почали чавкати.
Перед тим Зєля розпинався як він їм зобов'язаний мирним небом над головами його дітей.
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15.10.2020 12:50
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чим більше виправдовунь - тим гідкіше стає...
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15.10.2020 14:22 Відповісти
Ну «прокололись» с этой фоткой.......ну сказали бы: да - была «постановка»=>малёха протупили; в следующий раз - всё учтем и пр....... , но НЕТ - фейк=>все ложь-звездешь-и провокация.......
Кретины блин........
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15.10.2020 14:24 Відповісти
Лизнул )))
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15.10.2020 15:10 Відповісти
зеленский и ЭТИКЕТ - ЭТО ЧТО - ТО ИЗ ФАНТАСТИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
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15.10.2020 15:10 Відповісти
нету зрады? - прицепятся к супу.
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15.10.2020 15:14 Відповісти
угу... суп из корня свєкли с капустой...
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15.10.2020 15:36 Відповісти
точно. твой любимые щи.
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15.10.2020 18:02 Відповісти
в счі корєнь свєкли нє добавляют...
а тот суп - в Украінє борщом називают...
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15.10.2020 18:23 Відповісти
Капитан корабля, при крушении, покидает корабль последним. Вова, ты не капитан. Хотят, может ты принял обстановку за львиный прайд. То тогда, львы едят первыя ,но не лев
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15.10.2020 15:31 Відповісти
Лещенко подлизал так подлизал.
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15.10.2020 16:03 Відповісти
фигня. убогая отмазка и вылизывание шмаркли бородатой жопой.
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15.10.2020 16:03 Відповісти
Бородатая Няня , - Так главнокомандующий должен проконтролировать , что его Солдаты Накормлены обуты и Одеты , а затем самим Есть , тем более Война.С этим все сказано.
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15.10.2020 16:10 Відповісти
а первым в атаку нет ,а жрать первый - точно нелох
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15.10.2020 16:31 Відповісти
Бабий приживальщик лизнул, так лизнул. Видно, неплохо столуется в "УкрЗализнице".
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15.10.2020 16:53 Відповісти
Зэчмо..!
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15.10.2020 17:23 Відповісти
Военным команды не дали (приступать к трапезе), а эти двое, видимо, в армии не служили!
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15.10.2020 17:44 Відповісти
лещ прямо в дупу зазирнув з поясненням етикету, дійсно суп дуже відповідальна страва на святковому столі, піди ще розбери якою ложкою їсти,- бо їх аж шість, а у інших гостей взагалі нема столових приборів, це теж по етикету, про це мовчить вчений лещ, ясно одне,- є головні персони і є масовка, як у поганенькому кліпі чи відосику, -хотіли як краще а сталося як завжди, через дупу
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15.10.2020 17:52 Відповісти
А это и не светский раут , очкарик . Зеля должен был как главнокомандующий проконтролировать чтоб его подчинённые были обеспечены едой . И только потом самому принимать пищу .
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15.10.2020 18:43 Відповісти
Извиняюсь спросить, а кто должен накрыть солдатам поляну , чи солдаты зебику должны, бо он ничего не должен - это вопрос для ЗЕопороса.
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15.10.2020 18:46 Відповісти
Да чё вы придрались к военным! Они думали что ЗЕ по старой привычке ударит хреном по тарелке. 🤡
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15.10.2020 20:34 Відповісти
Видно ихний хрен простыл
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16.10.2020 08:40 Відповісти
Лещенко відомий підор і сраколиз що при будь-якій владі має шматок хліба з маслом.
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15.10.2020 20:54 Відповісти
Якщо, то був світський прийом то всі повинні бути , хоча б у смокінгах! Так що, лещенко в етикетах як свиня в булочній.
В армії командир їсть після підлеглих або разом! Якщо, він дійсно командир!
"Вибачатися перед сусідами не потрібно", - Лещенко пояснив етикетом, чому Зеленський і Єрмак почали їсти раніше військовослужбовців - Цензор.НЕТ 9818


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15.10.2020 22:07 Відповісти
Армия - это не светское общество ,в ней действует устав и писанные ,
и неписанные законы.
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15.10.2020 22:30 Відповісти
Ну, бородата дупа в армії не була, як і шмаркля та дєрьмак...на що можна сподіватися від такого лайна, крім вилизування віслюка під хвостом...?
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16.10.2020 00:09 Відповісти
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