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Дві шахрайки за 950 тис. грн "зняли порчу" з пенсіонерки на Миколаївщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дві шахрайки 33-х і 63-х років обдурили 79-річну жительку Южноукраїнська (Миколаїв). Підійшовши до потерпілої біля магазину, повідомили їй, що мають надздібності і бачать на пенсіонерці смертельну порчу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Незнайомки розповіли бабусі, що можуть допомогти, провівши певний ритуал, для якого потрібні всі наявні гроші та ювелірні вироби. Потерпіла разом із шахрайками пішла до себе додому, зібрала золоті прикраси та гроші на загальну суму майже у 950 тис. гривень, й віддала зловмисницям. Зрозуміла старенька, що стала жертвою аферисток, вже, коли ті пішли.

У результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили місцезнаходження зловмисниць та їхнього водія. Обидві жінки - мешканки Маріуполя, а старша з них вже притягалася до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.

Затримали фігурантів у супроводі бійців роти поліції особливого призначення 12 жовтня у Маріуполі. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили грошові кошти та низку ювелірних виробів, які можуть бути викраденими у потерпілої.

Шахрайок доставили на Миколаївщину, де найближчим часом суд обере їм запобіжний захід.

Нині триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сувеніри на мільйон: у Києві спіймали шахрая, який обмінював долари на фальшиві гривні. ФОТОрепортаж

Дві шахрайки за 950 тис. грн зняли порчу з пенсіонерки на Миколаївщині, - Нацполіція 01
Дві шахрайки за 950 тис. грн зняли порчу з пенсіонерки на Миколаївщині, - Нацполіція 02
Дві шахрайки за 950 тис. грн зняли порчу з пенсіонерки на Миколаївщині, - Нацполіція 03
Дві шахрайки за 950 тис. грн зняли порчу з пенсіонерки на Миколаївщині, - Нацполіція 04
Дві шахрайки за 950 тис. грн зняли порчу з пенсіонерки на Миколаївщині, - Нацполіція 05

Автор: 

шахрайство (1079) Миколаївська область (2273) Нацполіція (15163)


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Топ коментарі
+38
А потому что бабушка скорее всего не простая, наверное мать какого-нибудь высокопоставленного мента, или чинуши или депутата, потому что эту цыганву поймали аж в Мариуполе. Если бы обобрали простого человека, то ни кто бы особо не суетился. Проверено родственниками и знакомыми.
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15.10.2020 13:38
+24
откуда у бабушки лям гривен )
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15.10.2020 13:27
+21
Хорошо живут пенсионеры при Зеленском, вот так вот, порохоботы, шах и мат!
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15.10.2020 13:31
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откуда у бабушки лям гривен )
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15.10.2020 13:27 Відповісти
золотишко фамильное, или читать тебя не учили, только писать?
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15.10.2020 13:31 Відповісти
Судья или депутат припрятал денжат у мамульки, а та их отдала. Сколько подобных случаев на суммы естественно в разы меньше и никто никого не находит.... а тут привлекли полицию особого назначения
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15.10.2020 14:09 Відповісти
на фото посмотрите басурманки ля наркотики такие же из родного табора порченные бабки от порчи и ушли
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15.10.2020 14:32 Відповісти
Где ты там про "фамильное" вычитал?
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15.10.2020 14:19 Відповісти
Золотой брелок "Мазда" от прабабушки достался, ага
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15.10.2020 14:23 Відповісти
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16.10.2020 05:43 Відповісти
сама жебрача країна Європи.
Ви краще запитайте скільки ця жебрачка субсидій від держави на газ отримала...
Я би цих циганок не саджав, а у нашу податкову на роботи прийняв!
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15.10.2020 13:32 Відповісти
Брагар, можешь обратно перелогинится, все собаки уже проданы
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15.10.2020 13:38 Відповісти
ох и дурень
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15.10.2020 13:39 Відповісти
"Ох" це ім'я, "и" по батькові, а решта твоє прізвище?
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15.10.2020 13:46 Відповісти
Нет, дурень это твое жизненное кредо судя по твоему тупому комменту.
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15.10.2020 14:26 Відповісти
та не гони... ти натякаєш, що здатний щось аналізувати і робити висновки? Чувак, не парся, це не твоє!
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15.10.2020 14:58 Відповісти
Ты какой-то генератор случайных тупых фраз, такое особое "мышление" обычно свойственно выпускникам спецшколы по углубленному изучению букваря и рисования черточек в тетради в клеточку.
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15.10.2020 19:09 Відповісти
Якщо ти не розумієш фразу то варіантів завжди два, а не один. Перший, це якщо вона тупа, а другий, це якщо ти тупий.
Я би на твоєму місці приділив більше уваги другому варіанту.
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16.10.2020 14:24 Відповісти
та не гони... ты намекаешь, что способный что-то анализировать и делать выводы? Чувак, не парься, это не твое!
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16.10.2020 14:42 Відповісти
Я натякаю? Та ні, я написав дуже прямо... а ти узяв і підтвердив, що справа саме у другому варіанті
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16.10.2020 15:29 Відповісти
Дружочек все твои "наполеоновские победы" лишь в твоей голове, поверь для здравомыслящего человека все твои потуги блеснуть мнимым разумом (даже не интеллектом), выглядят ничтожно жалко и нелепо. Иногда лучше перестать самозакапываться, остановиться и промолчать, чтобы окружающие тебя люди не стали физическим способом прививать тебе хорошие манеры поведения в обществе. Береги себя, курилка.
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16.10.2020 17:38 Відповісти
Для "здравомислючої людини"? А ці люди тебе уповноважили говорити від їх імені?
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16.10.2020 19:24 Відповісти
а чего Вы удивляетесь, тот кто больше всего ноет, что у него нет денег, обычно имеет и недвижимость и сбережения. У нас так принято)))
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15.10.2020 13:51 Відповісти
так я і думав... я знав! я відчував, що із цим пенсіонерами, щось не так!
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15.10.2020 13:52 Відповісти
О-о-о! Представляю какой вой стоит в нашей стране от "бедных и разнесчастных" коломойских, фирташей, порошенок, янеков ахметовок лёвочкиных и от прочей мафиозной братии))
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15.10.2020 15:06 Відповісти
А чого їм ржати? В їх руках пульт від телека. Що забажають, те і включать, а ви, виконаєте усе, що телек скаже.
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16.10.2020 19:29 Відповісти
Ты лучше бы запитав,за кого эта тупая бабка голосовала на президентских выборах и будет голосовать на местных выборах?!
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15.10.2020 18:23 Відповісти
Виявляеться я зовсім нічого не знаю про життя наших пенсіонерів! 950 тисяч! Пенсійний Фонд теж в шоці!
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15.10.2020 13:49 Відповісти
Картошку с огорода на даче продала.
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15.10.2020 13:49 Відповісти
Картошку с огорода на даче продала- ага! Заледве на три сухогрузи вмістився урожай!
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15.10.2020 13:52 Відповісти
Объявляю создание фонда

"Снятие порчи с Владимира Зеленского"

может помогут цыганки избавиться от родового заклятия дебилизмом, а.....
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15.10.2020 14:09 Відповісти
А говорят что у нас пенсионеры нищие и еле-еле выживают
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15.10.2020 13:27 Відповісти
Хорошо живут пенсионеры при Зеленском, вот так вот, порохоботы, шах и мат!
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15.10.2020 13:31 Відповісти
Це точно! Всього півтора року назад-животіла на 1600 грн в місяцьпри "марадоьрі"! А при ЗЕ- за півтора роки-майже мільйонерка! ЗЕ-ураааааааааааааааааааааа!
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15.10.2020 13:54 Відповісти
Это было заработанное до клоуна . Зебилам Шмыгаль сказал что через 10 лет зебуины будут без пенсий
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15.10.2020 14:07 Відповісти
Бедная такая бабулька...просто - божий одуванчик!
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15.10.2020 13:36 Відповісти
А что лица не замазали? Сегодня постный день?
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15.10.2020 13:36 Відповісти
Мама и дочь видимо... Совершенно одинаковые)
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15.10.2020 13:37 Відповісти
Не ну ничего так пенсионерка,легко собрала лям,золотой кулончик с логотипом MAZDA,наверное в гараже стоит какая нибудь SkyAktiv CX-7 и бабуля на нем в булочную ездит))
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15.10.2020 13:37 Відповісти
Блин досмотрелся это не кулончик это реальный брелок от машины))
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15.10.2020 13:39 Відповісти
#мама любит скорость?
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15.10.2020 13:43 Відповісти
А потому что бабушка скорее всего не простая, наверное мать какого-нибудь высокопоставленного мента, или чинуши или депутата, потому что эту цыганву поймали аж в Мариуполе. Если бы обобрали простого человека, то ни кто бы особо не суетился. Проверено родственниками и знакомыми.
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15.10.2020 13:38 Відповісти
Люто плюсую!!!!!!!!!!Не в бровь,а в глаз!!!
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15.10.2020 13:40 Відповісти
Задержали фигурантов в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения

Источник: https://censor.net/ru/p3224928
Целый спецназ работал. Во как!
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15.10.2020 13:45 Відповісти
Так и есть. Проверил на себе - преступника по сути за руку поймали, все выкатили - заяву с полным описанием в киберполицию - эффект в виде запускания "дурочки" между ведомствами по кругу. А потом в суде теряются заявления, увольняются следователи, а юрлицо как работало, так и работает, занимаясь мошенничеством.
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16.10.2020 00:51 Відповісти
"все, нажитое непосильным трудом, все жеж украли!"(с)
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15.10.2020 13:42 Відповісти
даже жалко стало "ромов")
у старушки видать делирий мозга, ибо за снятие порчи цена в сто раз меньше. и понятно шо не просят принести все золото и деньги.
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15.10.2020 13:43 Відповісти
Это гипноз по-сути.
Цыгане всегда этим промышляли. Но обычно не в таком масштабе.
Да и бабуля видно из блатных. Потому и поймали.
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15.10.2020 13:51 Відповісти
Это гипноз, и им пользуются не только цыгане) Мою жену, лет 15-ть назад, так обчистили прям во дворе моего дома) Правда сняли только то, что было на ней, отправили в дом еще за чем то, а сами в это время слиняли) Рассказывала, что понимаю, что нельзя этого делать, но все равно все сама снимаю и отдаю) Как то так)
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15.10.2020 14:04 Відповісти
Не оскудеет лохами земля ...
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15.10.2020 13:44 Відповісти
Ну так зняли чи ні? головне результат. Байдуже що дорого.
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15.10.2020 13:44 Відповісти
Ааааа, черножопые!
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15.10.2020 13:44 Відповісти
А смертельная болезнь это - совок головного мозга
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15.10.2020 13:45 Відповісти
шутка ли... бабке в 79 сказали, что она может скоро умереть...
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15.10.2020 13:47 Відповісти
А говорять, ще пенсіонерам нема коштів на життя...
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15.10.2020 13:49 Відповісти
Даже не сомневался,шо это цыгане) А у бабки брелок mazda золотой,видать фанатка марки)
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15.10.2020 13:51 Відповісти
Китайские генетики излечили цыган от воровства

Дві шахрайки за 950 тис. грн "зняли порчу" з пенсіонерки на Миколаївщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3071

Воровство в цыганской среде, несмотря на столетия их проживания на территории цивилизованных стран неискоренимо и долгое время являлось одним из глобальных вызовов перед человеческой цивилизацией XXI века.

Отдел связей с общественностью Китайского южного научно-технологического университета в Шеньчжэне сообщил об очередном успехе одной из своих исследовательских групп в сфере модификации человеческого генокода. В официальном пресс-релизе сказано, что ученым удалось успешно изменить ген ROB1, что позволит организму быть невосприимчивым к стойкому желанию бесплатно поживиться чужим имуществом.

«К сожалению, предыдущий эксперимент не был таким удачным. Контрольный образец сохранил тягу к воровству. Другие воспитанники жаловались на пропажу увеселительных принадлежностей, чаще всего игрушечных лошадок. Однако, мы заметили закономерность - шкафчики были обчищены не полностью, а всего лишь наполовину, и решили продолжить работу в данном направлении», - рассказал профессор Минж Ги Ли, координатор исследовательской группы генетиков.

В пресс-релизе отмечено, что искоренить тягу к воровству у цыган не представлялось возможным другими, неинвазивными методами, такими как социальная работа и нейро-лингвистическое программирование, из-за того, что тяга к совершению краж у данной народности была обусловлена генетически.

«Новый образец демонстрирует полную незаинтересованность в приобретении имущества нетрадиционными методами и полностью игнорирует лошадей. Однако нам предстоит еще много работы с данным субъектом, т.к. после размещения в общем блоке у него быстро появилась серьга в ухе и широко расстегнутая рубашка», - рассказала комендант общежития.

В данный момент территория университетского городка закрыта на карантин из-за массового и необъяснимого проявления героиновой зависимости среди местного населения.
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15.10.2020 17:50 Відповісти
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15.10.2020 21:48 Відповісти
Казалось бы при чем тут религия? если бы бабка не верила во всякую туфту, то никому бы не отдала все деньги, а просто бы послала подальше этих аферисток.
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15.10.2020 13:52 Відповісти
Это цыгане или Ромы?
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15.10.2020 14:05 Відповісти
Клоун тоже так зебилов развел
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15.10.2020 14:08 Відповісти
А я бабулю понимаю. Подлечиться и помолодеть хотела лет так на пятьдесят. Вновь завести семью, или молодого любовника. На кой ляд ей на том свете такие гроши?
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15.10.2020 14:14 Відповісти
С таким пузом молодого любовника?
Те кому любовники нужны блюдут свои фигуры.🙂
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15.10.2020 17:33 Відповісти
Дык может лет в двадцать она стройной и была, того и купилась.
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15.10.2020 18:33 Відповісти
Пенсіонерка є "зберігачем" цінностей здобутих корупційним шляхом. Згідно закону України спадок не підлягає розділу між подружжям під час розлучення і не може бути конфіскованим в випадку засудження з конфіскацією. Тому всі хитровкручені корупціонери, злодії і решта розумних громадян оформлюють частину майна на батьків. І батькам добре і їм страховка.
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15.10.2020 14:54 Відповісти
шось я не зрозумів: якому тілу там 33 роки?
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15.10.2020 15:01 Відповісти
Тю, так вона ж на добровольных началах всьо и отдала, с такими же претензиями можно и в храмы божьи вламываццо за пожертвованиями ! Хреста на вас нету, хрестопродавцы !
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15.10.2020 15:11 Відповісти
Украина - ************ страна Европы!
Но если покопать...
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15.10.2020 15:54 Відповісти
И эта бабушка пойдёт на выборы!!! Отгадайте, за кого проголосует?! ...правильно!
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15.10.2020 16:12 Відповісти
Я злая, мне таких тупорылых зебаранов не жаль.

Первое: как можно верить в такой бред?
Второе: как можно такое бабло держать дома, если ты одинокая старушка?
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15.10.2020 17:27 Відповісти
Надо же было так "испортится" старушки, аж на целый лям! Видимо, та еще грешница была!
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15.10.2020 17:36 Відповісти
Прям, как у классика - Мамаша, пройдёмте в закрома. Современные Остап Ибрагимович и Паниковский.
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15.10.2020 18:24 Відповісти
ой шановні, не довелося вам в житті мати справу з циганами
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15.10.2020 18:38 Відповісти
А Я АФЕРИСТОК УЗНАЮ ПО БРОВЯМ...!)
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15.10.2020 22:13 Відповісти
Ну хоть полвареника старушке оставили?
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15.10.2020 23:43 Відповісти
Почти ЛЯМ??????? у пенсионерки нагилячила ? А говорите в Украине пенсы плохо живут!
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16.10.2020 09:42 Відповісти
 
 