Дві шахрайки за 950 тис. грн "зняли порчу" з пенсіонерки на Миколаївщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дві шахрайки 33-х і 63-х років обдурили 79-річну жительку Южноукраїнська (Миколаїв). Підійшовши до потерпілої біля магазину, повідомили їй, що мають надздібності і бачать на пенсіонерці смертельну порчу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Незнайомки розповіли бабусі, що можуть допомогти, провівши певний ритуал, для якого потрібні всі наявні гроші та ювелірні вироби. Потерпіла разом із шахрайками пішла до себе додому, зібрала золоті прикраси та гроші на загальну суму майже у 950 тис. гривень, й віддала зловмисницям. Зрозуміла старенька, що стала жертвою аферисток, вже, коли ті пішли.

У результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили місцезнаходження зловмисниць та їхнього водія. Обидві жінки - мешканки Маріуполя, а старша з них вже притягалася до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.

Затримали фігурантів у супроводі бійців роти поліції особливого призначення 12 жовтня у Маріуполі. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили грошові кошти та низку ювелірних виробів, які можуть бути викраденими у потерпілої.

Шахрайок доставили на Миколаївщину, де найближчим часом суд обере їм запобіжний захід.

Нині триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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