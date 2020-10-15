Дві шахрайки за 950 тис. грн "зняли порчу" з пенсіонерки на Миколаївщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Дві шахрайки 33-х і 63-х років обдурили 79-річну жительку Южноукраїнська (Миколаїв). Підійшовши до потерпілої біля магазину, повідомили їй, що мають надздібності і бачать на пенсіонерці смертельну порчу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Незнайомки розповіли бабусі, що можуть допомогти, провівши певний ритуал, для якого потрібні всі наявні гроші та ювелірні вироби. Потерпіла разом із шахрайками пішла до себе додому, зібрала золоті прикраси та гроші на загальну суму майже у 950 тис. гривень, й віддала зловмисницям. Зрозуміла старенька, що стала жертвою аферисток, вже, коли ті пішли.
У результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили місцезнаходження зловмисниць та їхнього водія. Обидві жінки - мешканки Маріуполя, а старша з них вже притягалася до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.
Затримали фігурантів у супроводі бійців роти поліції особливого призначення 12 жовтня у Маріуполі. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили грошові кошти та низку ювелірних виробів, які можуть бути викраденими у потерпілої.
Шахрайок доставили на Миколаївщину, де найближчим часом суд обере їм запобіжний захід.
Нині триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
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Ви краще запитайте скільки ця жебрачка субсидій від держави на газ отримала...
Я би цих циганок не саджав, а у нашу податкову на роботи прийняв!
Я би на твоєму місці приділив більше уваги другому варіанту.
"Снятие порчи с Владимира Зеленского"
может помогут цыганки избавиться от родового заклятия дебилизмом, а.....
Источник: https://censor.net/ru/p3224928
Целый спецназ работал. Во как!
у старушки видать делирий мозга, ибо за снятие порчи цена в сто раз меньше. и понятно шо не просят принести все золото и деньги.
Цыгане всегда этим промышляли. Но обычно не в таком масштабе.
Да и бабуля видно из блатных. Потому и поймали.
Воровство в цыганской среде, несмотря на столетия их проживания на территории цивилизованных стран неискоренимо и долгое время являлось одним из глобальных вызовов перед человеческой цивилизацией XXI века.
Отдел связей с общественностью Китайского южного научно-технологического университета в Шеньчжэне сообщил об очередном успехе одной из своих исследовательских групп в сфере модификации человеческого генокода. В официальном пресс-релизе сказано, что ученым удалось успешно изменить ген ROB1, что позволит организму быть невосприимчивым к стойкому желанию бесплатно поживиться чужим имуществом.
«К сожалению, предыдущий эксперимент не был таким удачным. Контрольный образец сохранил тягу к воровству. Другие воспитанники жаловались на пропажу увеселительных принадлежностей, чаще всего игрушечных лошадок. Однако, мы заметили закономерность - шкафчики были обчищены не полностью, а всего лишь наполовину, и решили продолжить работу в данном направлении», - рассказал профессор Минж Ги Ли, координатор исследовательской группы генетиков.
В пресс-релизе отмечено, что искоренить тягу к воровству у цыган не представлялось возможным другими, неинвазивными методами, такими как социальная работа и нейро-лингвистическое программирование, из-за того, что тяга к совершению краж у данной народности была обусловлена генетически.
«Новый образец демонстрирует полную незаинтересованность в приобретении имущества нетрадиционными методами и полностью игнорирует лошадей. Однако нам предстоит еще много работы с данным субъектом, т.к. после размещения в общем блоке у него быстро появилась серьга в ухе и широко расстегнутая рубашка», - рассказала комендант общежития.
В данный момент территория университетского городка закрыта на карантин из-за массового и необъяснимого проявления героиновой зависимости среди местного населения.
Те кому любовники нужны блюдут свои фигуры.🙂
Но если покопать...
Первое: как можно верить в такой бред?
Второе: как можно такое бабло держать дома, если ты одинокая старушка?