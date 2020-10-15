"Настав час бути почутими", - під ОП прийшли близькі полонених і без вісті зниклих бійців, їх запросили всередину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рідні і близькі українських військовополонених прийшли сьогодні під Офіс Президента, щоб повторити вимоги, озвучені на недавній акції "Нагадати про кожного".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вимоги учасників акції такі:

Ухвалення закону про полонених, який законодавчо фіксує правовий статус і закріплює необхідну соціальну допомогу. Ухвалення закону про військові злочини, що дозволить імплементувати норми міжнародного права, таким чином підтвердивши здатність України судити за міжнародні злочини, загальновизнані в світі, до яких не застосовуються терміни давності. Забезпечити роботу Комісії Кабміну з питань зниклих без вісті, яка вже не функціонує близько двох років, і дати можливість представникам сімей зниклих без вісті брати участь в засіданнях. Визначити відповідальну особу в Офісі Президента з питань полону і зниклих без вісті для поліпшення комунікації і координації між сім'ями полонених і зниклих без вісті, колишніми полоненими і державними органами. Забезпечити працівникам СБУ ефективну роботу в питанні збору інформації з обміну та правову оцінку дій звільнених. Не секрет, що звільняють не тільки героїв. Були неодноразові випадки, коли звільняли організаторів "референдумів", катів на підвалах. Такі злочинці повинні нести покарання.

На цей момент відомо, що до учасників акції вийшов представник ОП і запросив їх всередину для спілкування.

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Фото, відео - Олег Богачук