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Новини Фото Силовики
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Чиновник митниці в Запорізькій області за хабар сприяв незаконному вивезенню зернової продукції в Євросоюз, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему експорту зернової продукції в Євросоюз, організовану посадовцем одного з митних постів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, оборудку організував керівник митного посту спільно з кількома представниками комерційних структур. Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років посадовець за винагороду сприяв фірмам-експортерам у незаконному вивезенні зернової продукції. Комерсанти зазначали у товарно-супровідних документах недостовірні дані про вартість та походження товару, у такий спосіб штучно занижуючи розмір обов’язкових платежів до держбюджету. Натомість керівник митного посту "не помічав" цих невідповідностей.

У СБУ задокументували черговий факт протиправного експорту зернової продукції на підставі підроблених документів. За попередніми висновками, з цієї відправки до держбюджету могло не надійти понад 1,2 мільйона гривень.

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За оперативною інформацією, такі оборудки зловмисники здійснювали щомісяця до десяти разів, залежно від сезонного збору врожаю.

Під час проведення обшуків у службових приміщеннях і за місцями проживання організатора та фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію, яка доводить організацію корупційної схеми. У ході слідчих дій у начальника митного посту виявлено велику суму грошей у різній валюті, походження якої він не зміг пояснити.

За матеріалами Служби безпеки керівнику митного посту повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

СБУ ініціювала проведення низки експертиз і перевірок, у ході яких буде встановлено фактичну суму державних збитків.

Наразі перевіряється причетність інших посадовців митного посту до корупційних правопорушень.

Чиновник митниці в Запорізькій області за хабар сприяв незаконному вивезенню зернової продукції в Євросоюз, - СБУ 01
Чиновник митниці в Запорізькій області за хабар сприяв незаконному вивезенню зернової продукції в Євросоюз, - СБУ 02
Чиновник митниці в Запорізькій області за хабар сприяв незаконному вивезенню зернової продукції в Євросоюз, - СБУ 03
Чиновник митниці в Запорізькій області за хабар сприяв незаконному вивезенню зернової продукції в Євросоюз, - СБУ 04
Чиновник митниці в Запорізькій області за хабар сприяв незаконному вивезенню зернової продукції в Євросоюз, - СБУ 05
Чиновник митниці в Запорізькій області за хабар сприяв незаконному вивезенню зернової продукції в Євросоюз, - СБУ 06
Чиновник митниці в Запорізькій області за хабар сприяв незаконному вивезенню зернової продукції в Євросоюз, - СБУ 07

Автор: 

корупція (4683) СБУ (12809) силовики (2513) митниця (1872) Запорізька область (3599) зернові (1236)


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А должен был как ? За «спасибо» мудрому и заботливому т-щу зиленскому, который точно так же продаёт украинское зерно на экспорт даже в неурожайный год и при расхищенном госрезерве ради валютной выручки, которую отмоет через ковидный фонд бальшова нае..-«будивныцтва»???
(Ирония)
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15.10.2020 16:44 Відповісти
Представьте себе китайскую таможню, которая требует происхождение ниток для трусов или доказательства себестоимости последних. Вот на этом моменте китайское экономическое чудо закончилось бы.
Задумайтесь, нужна ли нам такая украинская таможня?
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15.10.2020 16:52 Відповісти
В смысле не уплачено в бюджет? А ничего, что при экспорте зерновых нет таможенных платежей в бюджет. Тем более, на это не влияет себестоимость товара. Тут главное, чтоб товар был произведен на Украине. Мало вероятно, что зерно привезли из Китая (или других стран), а потом дальше эскпортируют. Всё это тянет на тупость СБУшников и экономическую безграмотность.
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15.10.2020 19:01 Відповісти
 
 