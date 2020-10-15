Чиновник митниці в Запорізькій області за хабар сприяв незаконному вивезенню зернової продукції в Євросоюз, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему експорту зернової продукції в Євросоюз, організовану посадовцем одного з митних постів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, оборудку організував керівник митного посту спільно з кількома представниками комерційних структур. Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років посадовець за винагороду сприяв фірмам-експортерам у незаконному вивезенні зернової продукції. Комерсанти зазначали у товарно-супровідних документах недостовірні дані про вартість та походження товару, у такий спосіб штучно занижуючи розмір обов’язкових платежів до держбюджету. Натомість керівник митного посту "не помічав" цих невідповідностей.

У СБУ задокументували черговий факт протиправного експорту зернової продукції на підставі підроблених документів. За попередніми висновками, з цієї відправки до держбюджету могло не надійти понад 1,2 мільйона гривень.

Також дивіться: Чиновника митного поста "Київ-південно-західний" затримали на хабарі 1,5 тис. дол., - ДБР. ФОТО

За оперативною інформацією, такі оборудки зловмисники здійснювали щомісяця до десяти разів, залежно від сезонного збору врожаю.

Під час проведення обшуків у службових приміщеннях і за місцями проживання організатора та фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію, яка доводить організацію корупційної схеми. У ході слідчих дій у начальника митного посту виявлено велику суму грошей у різній валюті, походження якої він не зміг пояснити.

За матеріалами Служби безпеки керівнику митного посту повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

СБУ ініціювала проведення низки експертиз і перевірок, у ході яких буде встановлено фактичну суму державних збитків.

Наразі перевіряється причетність інших посадовців митного посту до корупційних правопорушень.













