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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Майже всіх жителів 10-мільйонного китайського Циндао протестували на коронавірус за 4 дні. ФОТО

Майже всіх жителів 10-мільйонного китайського Циндао протестували на коронавірус за 4 дні. ФОТО

У китайському місті Циндао за чотири дні зробили майже 10 млн тестів на коронавірус COVID-19 і усунули з посади голову місцевої комісії з охорони здоров'я Сунь Чженьхуа.

Про це повідомляє в четвер газета People's Daily, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За даними на 08.00 (03.00 мск), в Циндао вже взяли 9 947 304 зразки й отримали результати щодо 7 646 353 з них, крім підтверджених випадків зараження, про які повідомлялося раніше, нових позитивних результатів немає", - йдеться в повідомленні газети в соціальної мережі Weibo.

Сунь Чженьхуа відсторонили 14 жовтня, і зараз щодо нього проводиться розслідування.

Після довгих вихідних з нагоди Дня народження КНР і свята середини осені в Циндао виявили три безсимптомні випадки зараження коронавірусом. Тому влада вирішила протестувати все населення міста.

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Майже всіх жителів 10-мільйонного китайського Циндао протестували на коронавірус за 4 дні 01
Майже всіх жителів 10-мільйонного китайського Циндао протестували на коронавірус за 4 дні 02

Автор: 

карантин (18172) Китай (4584) тестування (456) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Степанова на них нет....
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15.10.2020 16:43
+9
А у нас на область с "меньше миллиона" жителей сделали аж 500 тестов в сутки и - гордятся страшно своим "прорывом"(((((((((
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15.10.2020 16:44
+5
1,5 млрд китайців - 90 тисяч перехворівших, епідемію подолано за кілька місяців.
40 млн українців - вже 270 тис. перехворівших, півроку "плато", яке вже давно є "піком".
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15.10.2020 16:46
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Степанова на них нет....
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15.10.2020 16:43 Відповісти
Повезло им. А нам - нет.
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15.10.2020 16:45 Відповісти
Ось в чому секрет китайської перемоги над коронавірусом - тотальне ПЛР тестування на коронавірус! Мільйон тестів за 4 дня і це тільки в одному місті, це по 300 тис. тестів на добу! А в Україні на всю країну робиться в 10 разів менше -25 тис. ПЛР тестів на добу! Коли Зеленському казали що потрібно будувати не 100 нових стадионів, а 100 нових лабораторій, він не чув. Тепер вже смажений півень в сраку клює, а Зеленський все одно не чує і їде в Туреччину та по закордонах замість того щоб вводити воєнний стан та розгортати шпиталі навколо лікарень!
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15.10.2020 16:49 Відповісти
достаточно 1го нулевого поциента шоб пандемийка началась с начала. они ж не закрыли границы... Так шо врут кетайозы, нагло врут о реальном положении дел
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15.10.2020 16:52 Відповісти
в Китаї кордони відкриті, але... обов'язковий 14-ти денний карантин в ізоляції.
Тобто, запирають в готелі на 14 діб за власний рахунок.
Можна обрати різні категорії готелів... від 3 зірок до 5 зірок.
Запирають так, що з поверху не вийдеш, й отак 14 діб.
Навіть негативний ПЛР не звільняє від ізоляції.
Се ля ві.
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15.10.2020 17:55 Відповісти
Да ладно. Прямо сильно открыты ??
Аж для обладателей действующий рабочих виз , ворк пермитов , семейных и те , у кого pu letter. Таких людей единицы. Ну ещё для белоруссов и армян безвиз.
Большинство людей как не могли въехать так и сидят дома.
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16.10.2020 21:03 Відповісти
Ви точно знаєте про що пишете, так, в Китаї кордони станом на сьогодні відкрити.
Отримати туристичну або бізнес візу не є проблема, від слова "зовсім" -- до 7 діб й віза є. Але обов'язковий карантин 14 діб для всіх без виключення.
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19.10.2020 12:32 Відповісти
Тупое оно, безнадежно тупое..от жеж "выбрали" мудрые избиратели
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15.10.2020 16:56 Відповісти
За шо голосовал, то и получил!
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15.10.2020 17:16 Відповісти
Ситуация ещё завиднее: 10 мільйонів тестів за 4 дня і це тільки в одному місті, це по 2,5 млн. тестів на добу!
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15.10.2020 18:00 Відповісти
Точно, я неправильно порахував. І це тільки в одному місті Китаю, яких там десятки! Потрібно негайно будувати 100 нових лабораторій які зможуть сумарно давати більше 100 тис. ПЛР тестів на добу, щоб хоча б за 10 днів перевірити місто мільйонник повністю!
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15.10.2020 18:03 Відповісти
Секрет я могу раскрыть. Почему так быстро проверяют! Палочки они может и засовывают всем китайцам и иностранцам в городе. Но! Тест один они делают на 5-10 человек. Поэтому и бесплатно , потому и так быстро. Они руководствуются именно скоростью нахождения заболевших. Тоже самое было в Пекине в июне , когда нашли больного на рынке. Более того скажу , что далеко не все проверялись летом тогда.

Вот пробы берут у всех. Потом мешают и если все здоровые , то проверяют дальше. В случаи нахождения вируса - это пробу уже проверят у каждого отдельным тестом.

Вот секрет скорости. Раньше не мог понять как так быстро. Пока мне знакомые не сказали почему эти тесты проводят бесплатно всем.
Об этом вы не прочитаете в интернет новостях.
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16.10.2020 20:56 Відповісти
А у нас на область с "меньше миллиона" жителей сделали аж 500 тестов в сутки и - гордятся страшно своим "прорывом"(((((((((
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15.10.2020 16:44 Відповісти
1,5 млрд китайців - 90 тисяч перехворівших, епідемію подолано за кілька місяців.
40 млн українців - вже 270 тис. перехворівших, півроку "плато", яке вже давно є "піком".
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15.10.2020 16:46 Відповісти
хто нам доктор...
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15.10.2020 16:56 Відповісти
Вова нелох, смотри как надо, и придуркам своим, из 95 квартала, покажи.
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15.10.2020 16:47 Відповісти
да ладно...
а ваще хрень какая-то с этим Китаем, там с марта месяца никто не умер еще от короны, странно
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15.10.2020 16:48 Відповісти
там коммунизм, ничего не поделаешь. в совке тоже так было.
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15.10.2020 20:37 Відповісти
Почти каждый день хотя бы один умерший официально в Китае. Смотрите статистику в Вичате! Если конечно знаете что это такое. Самый главный мессенджер у них. В котором сидят практически все китайцы.
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16.10.2020 20:58 Відповісти
А тут 10-15 процентов знакомых и коллег. Гоните Степанова на хрен вместе с шоблой. Метро с интервалом 8 минут, полные вагоны. Вы о чем ваще
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15.10.2020 16:56 Відповісти
если на один тест тратить по четыре секунды то 120 человек за четверо суток не жравши не сравши с этой задачей справятся
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15.10.2020 17:42 Відповісти
Не вірю.
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15.10.2020 17:52 Відповісти
И по 1000 с каждого брали?Или это только наши имбицилы зеленые на крове пасутся?
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15.10.2020 17:54 Відповісти
всех вылечат) от чего не известно, но вылечат. Как зе уйдет, так и корона сама отвалится.
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15.10.2020 18:34 Відповісти
Молодцы китайцы. Им не насрать на свой народ.
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15.10.2020 19:13 Відповісти
Я не вірю китайським комуністам. їхні тести такі самі, як і все китайське: лайно.
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15.10.2020 20:20 Відповісти
На самом деле это не совсем правда. Вы покупаете за 3 копейки хрень в интернет магазинах. Этот шлак Китай делает на экспорт для вас. В Китае можно купить и хорошего качества. Всё зависит от вашего кошелька.
Например почти везде мебель в Китае именно из дерева. А не того шлака , что в Украине продают.
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16.10.2020 21:00 Відповісти
Насправді, людина/держава, що себе поважає, все та для всіх і завжди робить якісно. Скажімо, Німеччина: хіба вона так само поводиться? А США? Може Ви купили бракований Gibson LP чи HD? Тому я не вірю китайським комуняцьким рилам. Повторю: чесна людина завжди чесно та якісно виконує свою роботу. І не смішіть мене тим, що для своєї комуняцької челяді вони піклуються про якість.
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16.10.2020 21:05 Відповісти
А нашим "посткомуністам" віриш? А в те, що середня китайська зарплата вже вища за всю "постсовкову" (крім прибалтійської) і незабаром на "несправжнє лайно" китайського виробництва тут просто не вистачатиме грошей?
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17.10.2020 13:33 Відповісти
Добродію, йдіть на якийсь кацапський сайт та там проповідуйте китайський комунізм. Гаразд? кацапам це дуже подобається. І про "високу" китайську платню )))))))))))))))
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17.10.2020 16:12 Відповісти
Китайці давно комунізму не будують, як і кацапи. На відміну від наших самогромадянських полібезлідерних горизонталів. з "опенсосаєте", між іншим. Просто читайте щось не лише опщєпанятною, чи переклади з неї ж солов'їною.
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17.10.2020 16:54 Відповісти
Ото ще мені "чітатЄль" -- нещастя.
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17.10.2020 17:11 Відповісти
Майже всіх жителів 10-мільйонного китайського Циндао протестували на коронавірус за 4 дні - Цензор.НЕТ 8407

Это член?
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15.10.2020 21:41 Відповісти
вот интересно: почему китайцы могут сделать 2,5 миллиона теста в день, а в украине - только пару тысяч? там что, сверхлюди живут?
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15.10.2020 22:14 Відповісти
Потому что они делают один тест на 5-10 человек за раз! Поэтому и так быстро.
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16.10.2020 21:01 Відповісти
Та ні, там живуть "звичайні китайці", які звикли до порядку. Свєрхлюді, яким ніякий коронавірус не страшний, живуть в інших країнах...
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17.10.2020 13:46 Відповісти
А У НАС ПДРЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!! И ВЫ ЗА НИХ ЕЩЕ ГОЛОСУЕТЕ !!! Я ПРОСТО ПОЙДУ ИСПОРЧУ БЮЛЛЕТЕНЬ !!!
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15.10.2020 22:19 Відповісти
В першу чергу тестували дітей та літніх людей, однак, найбільш неприйнятним для слвних ліберальних реформаторів залишається не те, що тести були "тоталітарно" обов'язковими для всіх, а той факт, що вони для всіх були безплатними.
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17.10.2020 13:24 Відповісти
Китайці почали тестувати свою вакцину на добровольцях. До цього її випробовували на самих розробниках, працівниках фармацевтиних компаній та їхньому начальстві - в обов'язковому порядку, але безплатно. Тепер бажаючі можуть зробити прививку все ще експериментальною вакциною за 60 баксів (у нас стільки коштує тест на коронавірус з кількадобовим очікуванням на результат):
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-54582150
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17.10.2020 16:55 Відповісти
Уряд Словаччини повідомив, що з понеділка в країні почнеться тестувааня всіх жителів, старших 10 років. Спецоперація готувалася таємно. Закуплено більше 13 мільйонів "швидких тестів" по 4 євро за штуку. Всією процедурою займатиметься військо - щоб не відривати медиків, які зайняті в шпиталях.
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/slovensko-pripravuje-plosne-testovani-40339560

*населення Словаччини майже п'ять з половиною мільйонів чоловік.
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17.10.2020 18:28 Відповісти
 
 