Майже всіх жителів 10-мільйонного китайського Циндао протестували на коронавірус за 4 дні. ФОТО

У китайському місті Циндао за чотири дні зробили майже 10 млн тестів на коронавірус COVID-19 і усунули з посади голову місцевої комісії з охорони здоров'я Сунь Чженьхуа.

Про це повідомляє в четвер газета People's Daily, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За даними на 08.00 (03.00 мск), в Циндао вже взяли 9 947 304 зразки й отримали результати щодо 7 646 353 з них, крім підтверджених випадків зараження, про які повідомлялося раніше, нових позитивних результатів немає", - йдеться в повідомленні газети в соціальної мережі Weibo.

Сунь Чженьхуа відсторонили 14 жовтня, і зараз щодо нього проводиться розслідування.

Після довгих вихідних з нагоди Дня народження КНР і свята середини осені в Циндао виявили три безсимптомні випадки зараження коронавірусом. Тому влада вирішила протестувати все населення міста.

Також читайте: Свині в Китаї захворіли на коронавірус SADS-CoV, що викликає синдром гострої діареї: він небезпечний і для людини, - американські вчені



