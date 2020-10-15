Майже всіх жителів 10-мільйонного китайського Циндао протестували на коронавірус за 4 дні. ФОТО
У китайському місті Циндао за чотири дні зробили майже 10 млн тестів на коронавірус COVID-19 і усунули з посади голову місцевої комісії з охорони здоров'я Сунь Чженьхуа.
Про це повідомляє в четвер газета People's Daily, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За даними на 08.00 (03.00 мск), в Циндао вже взяли 9 947 304 зразки й отримали результати щодо 7 646 353 з них, крім підтверджених випадків зараження, про які повідомлялося раніше, нових позитивних результатів немає", - йдеться в повідомленні газети в соціальної мережі Weibo.
Сунь Чженьхуа відсторонили 14 жовтня, і зараз щодо нього проводиться розслідування.
Після довгих вихідних з нагоди Дня народження КНР і свята середини осені в Циндао виявили три безсимптомні випадки зараження коронавірусом. Тому влада вирішила протестувати все населення міста.
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Тобто, запирають в готелі на 14 діб за власний рахунок.
Можна обрати різні категорії готелів... від 3 зірок до 5 зірок.
Запирають так, що з поверху не вийдеш, й отак 14 діб.
Навіть негативний ПЛР не звільняє від ізоляції.
Се ля ві.
Аж для обладателей действующий рабочих виз , ворк пермитов , семейных и те , у кого pu letter. Таких людей единицы. Ну ещё для белоруссов и армян безвиз.
Большинство людей как не могли въехать так и сидят дома.
Отримати туристичну або бізнес візу не є проблема, від слова "зовсім" -- до 7 діб й віза є. Але обов'язковий карантин 14 діб для всіх без виключення.
Вот пробы берут у всех. Потом мешают и если все здоровые , то проверяют дальше. В случаи нахождения вируса - это пробу уже проверят у каждого отдельным тестом.
Вот секрет скорости. Раньше не мог понять как так быстро. Пока мне знакомые не сказали почему эти тесты проводят бесплатно всем.
Об этом вы не прочитаете в интернет новостях.
40 млн українців - вже 270 тис. перехворівших, півроку "плато", яке вже давно є "піком".
а ваще хрень какая-то с этим Китаем, там с марта месяца никто не умер еще от короны, странно
Например почти везде мебель в Китае именно из дерева. А не того шлака , что в Украине продают.
Это член?
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-54582150
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/slovensko-pripravuje-plosne-testovani-40339560
*населення Словаччини майже п'ять з половиною мільйонів чоловік.