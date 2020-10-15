Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала в Одесі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який згідно з обліком Генерального секретаріату Інтерполу, перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що на територію нашої держави нелегально прибув громадянин однієї з країн Центральної Азії, який причетний до тероризму. Встановлено, що раніше іноземець пройшов підготовку в таборах терористів на Близькому Сході.

В Україні зловмисник планував організувати транзитне перевезення бойовиків із різних країн до лав "ІД".

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця в Одесі.

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