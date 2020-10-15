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Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала в Одесі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який згідно з обліком Генерального секретаріату Інтерполу, перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що на територію нашої держави нелегально прибув громадянин однієї з країн Центральної Азії, який причетний до тероризму. Встановлено, що раніше іноземець пройшов підготовку в таборах терористів на Близькому Сході.

В Україні зловмисник планував організувати транзитне перевезення бойовиків із різних країн до лав "ІД".

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця в Одесі.

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Учасника терористичної організації Ісламська держава затримали в Одесі, - СБУ 01
Учасника терористичної організації Ісламська держава затримали в Одесі, - СБУ 02
Учасника терористичної організації Ісламська держава затримали в Одесі, - СБУ 03
Учасника терористичної організації Ісламська держава затримали в Одесі, - СБУ 04
Учасника терористичної організації Ісламська держава затримали в Одесі, - СБУ 05

Автор: 

затримання (4339) Одеса (5451) СБУ (12812) ІДІЛ (307)


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Топ коментарі
+7
по запросу ФСБ скорее всего
- не удивлюсь, если этот боец мочил русьню в Сирии..
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15.10.2020 17:36
+1
Какое государство??? Оставьте человека в покое.
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15.10.2020 17:35
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Какое государство??? Оставьте человека в покое.
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15.10.2020 17:35 Відповісти
по запросу ФСБ скорее всего
- не удивлюсь, если этот боец мочил русьню в Сирии..
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15.10.2020 17:36 Відповісти
вместо судьи чауса?
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15.10.2020 18:43 Відповісти
Форма у СБУ конечно пипец...
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15.10.2020 19:12 Відповісти
Україна не приймає участі у походах на мусульманські держави, тож нам нічого боятися їхніх партизан. Наші вороги -- православні російські нацисти.
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15.10.2020 21:35 Відповісти
Стецькив пора в гарем.
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15.10.2020 22:28 Відповісти
 
 