Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України затримала в Одесі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який згідно з обліком Генерального секретаріату Інтерполу, перебував у міжнародному розшуку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники спецслужби отримали інформацію, що на територію нашої держави нелегально прибув громадянин однієї з країн Центральної Азії, який причетний до тероризму. Встановлено, що раніше іноземець пройшов підготовку в таборах терористів на Близькому Сході.
В Україні зловмисник планував організувати транзитне перевезення бойовиків із різних країн до лав "ІД".
Під час спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця в Одесі.
Топ коментарі
+7 Лео Кот
показати весь коментар15.10.2020 17:36
+1 вова хутин
показати весь коментар15.10.2020 17:35
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- не удивлюсь, если этот боец мочил русьню в Сирии..