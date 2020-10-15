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У пошкодженому вибухом газу будинку на Позняках знайшли зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини, - КМДА. ФОТО

В одній із квартир будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 рятувальники знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Вчора, 14 жовтня, приблизно о 14:00, під час проведення робіт із повернення речей мешканців будинку на Соломії Крушельницької, 1/5, в одній з квартир знайдено нелегальну вогнепальну зброю. Зокрема, з квартири вилучено пістолети, рушниці, боєприпаси і ємності, попередньо, з вибухонебезпечною речовиною.

Відкрито кримінальне провадження. Вилучену зброю, боєприпаси і ємності передано в поліцію для проведення слідчих дій. Власника квартири затримано.

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У пошкодженому вибухом газу будинку на Позняках знайшли зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини, - КМДА 01

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

Автор: 

боєприпаси (2269) КМДА (2370) Київ (19461) зброя (7461)


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Топ коментарі
+8
За час, що будинок стояв, можна було цілий арсенал занести. А то якось скромно...
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15.10.2020 18:19
+7
Новенькі, майже в маслі… видно будівельне сміття, корозія і пил на них не діють )))
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15.10.2020 18:24
+3
Попандос то какой, а?
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15.10.2020 17:43
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А, ну да. Газовщики не винні.
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15.10.2020 17:39 Відповісти
Попандос то какой, а?
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15.10.2020 17:43 Відповісти
Мусорье мародерит квартиры?
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15.10.2020 17:53 Відповісти
з часом, про щось інше, а не відмову лівого двигуна ан26ш розкажуть...і потім догадуйся про той спалах фар освітлення літака, після якого він самоскерувався вліво
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15.10.2020 18:11 Відповісти
За час, що будинок стояв, можна було цілий арсенал занести. А то якось скромно...
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15.10.2020 18:19 Відповісти
Новенькі, майже в маслі… видно будівельне сміття, корозія і пил на них не діють )))
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15.10.2020 18:24 Відповісти
Ну, увидел РКС (резинострел, в Полтаве выпускают), пачка мелкокалиберных патронов (5,6 мм), макет гранаты (черный цвет - учебная), УЗРГ (запал к гранате, возможно также учебный). Какая то газовая хрень типа китайского револьвера).
Полная ерундовина. РКС под стрельбу боевыми переделать сложно. Если только в ствол вкладыш всанадалить от ТОЗ для 5,6 мм.
Короче бред.
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15.10.2020 18:43 Відповісти
..а две пачки 9х19.. тоже типа хня..??- хотя лажа всё равно однозначная, потому как зашли без санкции- мало-мальский юрист размажет такое обвинение за бесплатно без масла на булочку...)))
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16.10.2020 01:55 Відповісти
Хоть бы кожушок от РПГ поклали. А тут даже ружья из картона не вырезали. Фантазии по нулям.
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15.10.2020 19:30 Відповісти
Ще знайшли, рядом в гаражах.
У пошкодженому вибухом газу будинку на Позняках знайшли зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини, - КМДА - Цензор.НЕТ 4672
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15.10.2020 22:30 Відповісти
А диски это оружие или емкости со взрывоопасными веществами?
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16.10.2020 00:14 Відповісти
Якщо під час розслідування виясниться, зо власник хотів ліквідувати Медведчука, то власника відпустити, повернути все вилучене і додати гранатомет.
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16.10.2020 01:18 Відповісти
 
 