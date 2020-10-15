У пошкодженому вибухом газу будинку на Позняках знайшли зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини, - КМДА. ФОТО

В одній із квартир будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 рятувальники знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Вчора, 14 жовтня, приблизно о 14:00, під час проведення робіт із повернення речей мешканців будинку на Соломії Крушельницької, 1/5, в одній з квартир знайдено нелегальну вогнепальну зброю. Зокрема, з квартири вилучено пістолети, рушниці, боєприпаси і ємності, попередньо, з вибухонебезпечною речовиною.

Відкрито кримінальне провадження. Вилучену зброю, боєприпаси і ємності передано в поліцію для проведення слідчих дій. Власника квартири затримано.

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.