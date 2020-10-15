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"Ми говоримо диктатурі ні", - на акцію проти Лукашенка в Мінську вийшли інваліди. ФОТОрепортаж
Марш почався від Красної церкви і закінчився біля підземного переходу поблизу ГУМу. Підземний перехід став перепоною для учасників маршу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.
"Ми хочемо вийти на вулиці, щоб сказати "ні" диктатурі! Скажи ні насильству, несправедливості та брехні. Ми теж хочемо, щоб нас чули!" - зазначалося в оголошенні про марш.
Під час маршу було затримано як мінімум одну людину, повідомляє Єврорадіо: Олега Граблевського, юриста Управління з прав інвалідів.
Топ коментарі
+19 Губернатор
показати весь коментар15.10.2020 22:56
+11 vitaliymkua
показати весь коментар15.10.2020 22:56
+10 pacerhard melina
показати весь коментар15.10.2020 23:08
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Эй! Одни только выборы Зеленского уже дают повод сомневаться в том, что граждане Украины могут поучать "неправильных" белорусов.
Так что никаких "эй!"
А тут без проблем может подать "руку помощи" рускагаварящему населению
те украинцы,что стояли на Майдане ,с беларусов не смеются
или ой - ты ж из Лахты? под германским прокси!
P.S. Заметил одну закономерность - к ночи на форуме много швали собирается и высеры разных уродов в топ выводят.
Ты не находишь, что есть такая тенденция?
от сябров
Я удивляюсь, зачем об этой группке людей вообще что-то сообщать.
Украинцы, что с вами?..