"Ми говоримо диктатурі ні", - на акцію проти Лукашенка в Мінську вийшли інваліди. ФОТОрепортаж

Марш почався від Красної церкви і закінчився біля підземного переходу поблизу ГУМу. Підземний перехід став перепоною для учасників маршу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.

"Ми хочемо вийти на вулиці, щоб сказати "ні" диктатурі! Скажи ні насильству, несправедливості та брехні. Ми теж хочемо, щоб нас чули!" - зазначалося в оголошенні про марш.

Під час маршу було затримано як мінімум одну людину, повідомляє Єврорадіо: Олега Граблевського, юриста Управління з прав інвалідів.











