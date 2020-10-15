Зеленський нагородив ветеранів "Динамо" з нагоди 45-ї річниці перемоги у Кубку володарів кубків. ФОТОрепортаж

З нагоди 45-ї річниці перемоги футбольного клубу "Динамо" (Київ) в Кубку володарів кубків і Суперкубка УЄФА сезону 1974/1975 років президент України Володимир Зеленський зустрівся з видатними гравцями клубу і вручив їм державні нагороди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Піднімати імідж України як у самій країні, так і за кордоном - чого сьогодні дуже не вистачає - можливо тільки через такі легендарні перемоги", - сказав Зеленський.

Згідно з указом президента, деяких ветеранів "Динамо" нагороджено державними нагородами.

Так, за вагомі особисті заслуги у розвитку і популяризації вітчизняного футболу, піднесення міжнародного спортивного престижу України та з нагоди 45-річчя перемог у фінальних матчах Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА, нагороджено:

орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - Блохін О.В,

орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня - Буряк Л.І., Веремєєв В.Г., Малюта В.І., Мунтян В.Ф.

орденом "За заслуги" I ступеня - Коньков А.Д., Онищенко В.І., Решко С.М., Фоменко М.І.

орденом "За заслуги" II ступеня - Дамін А.Н., Кузнєцов С.В., Маслов В.Б., Ошемков М.О., Слободян П.П., Шепель О.М.

Зазначимо, що Зеленський, вручаючи державні нагороди ветеранам "Динамо", був без маски, хоча контактував із людьми похилого віку з групи ризику щодо COVID-19.

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Представники ФК "Динамо" подарували Зеленському м'ячі з автографами і фотографіями гравців команди і ретро-футболку сезону 1974/1975 років з автографами ветеранів клубу.

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