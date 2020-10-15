Зеленський нагородив ветеранів "Динамо" з нагоди 45-ї річниці перемоги у Кубку володарів кубків. ФОТОрепортаж
З нагоди 45-ї річниці перемоги футбольного клубу "Динамо" (Київ) в Кубку володарів кубків і Суперкубка УЄФА сезону 1974/1975 років президент України Володимир Зеленський зустрівся з видатними гравцями клубу і вручив їм державні нагороди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Піднімати імідж України як у самій країні, так і за кордоном - чого сьогодні дуже не вистачає - можливо тільки через такі легендарні перемоги", - сказав Зеленський.
Згідно з указом президента, деяких ветеранів "Динамо" нагороджено державними нагородами.
Так, за вагомі особисті заслуги у розвитку і популяризації вітчизняного футболу, піднесення міжнародного спортивного престижу України та з нагоди 45-річчя перемог у фінальних матчах Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА, нагороджено:
- орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - Блохін О.В,
- орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня - Буряк Л.І., Веремєєв В.Г., Малюта В.І., Мунтян В.Ф.
- орденом "За заслуги" I ступеня - Коньков А.Д., Онищенко В.І., Решко С.М., Фоменко М.І.
- орденом "За заслуги" II ступеня - Дамін А.Н., Кузнєцов С.В., Маслов В.Б., Ошемков М.О., Слободян П.П., Шепель О.М.
Зазначимо, що Зеленський, вручаючи державні нагороди ветеранам "Динамо", був без маски, хоча контактував із людьми похилого віку з групи ризику щодо COVID-19.
Представники ФК "Динамо" подарували Зеленському м'ячі з автографами і фотографіями гравців команди і ретро-футболку сезону 1974/1975 років з автографами ветеранів клубу.
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Настало лето
Спасиба бубочке за это
ему еще етой примазавшейся сопли, за 3 года до победы Динамо не родившейся, не хватало.
Так чем «ихние» деньги пахнут?
И чем ты лучше избирателя голобородьки и сватов с таким мозгом?!
кроты хоть раз? - нет....копай иди....
Шахтёр - Вердер - 2:1 (1:1, 1:1)
тогда 45 лет назад, не смотрел и не собирается.
к чему весь етот зеленый замес?
лох ето ты
Евтушенко в конце концов де?
да, на заменах все больше Евтушенко играл, но выстреливал же и именно тогда когда было нужно и именно тогда когда ТРЕНЕР ето понимал....
Вот то, что Беляша не видно ни на одном фото - это странно. Ему ж самую высокую награду вручали, якобы.
Вр 1 Евгений Рудаков
Защ 6 Владимир Трошкин
Защ 3 Виктор Матвиенко
Защ 5 Стефан Решко
Защ 4 Михаил Фоменко
ПЗ 7 Владимир Мунтян
ПЗ 2 Анатолий Коньков
ПЗ 10 Леонид Буряк
ПЗ 9 Виктор Колотов (к)
Нап 8 Владимир Онищенко
Нап 11 Олег Блохин
Тренер: Валерий Лобановский
І ще: Веремєв, в матчі з ПСВ, в півфіналі отримав червону (за гру рукою), тому в фіналі з Фкренцварошем не грав; але вклад в перемогу вніс чималий...
Оторопь берет
Представляете, король Испании награждает Реал по поводу полувековой победыв Куьке чемпионов? Госордена там раздает? Смешно?
А нафига им это делать, когда они каждый год в претендентах на этот кубок, а не раз в 50 лет мля...
1/16 финала
Первый матч
«Динамо» К - ЦСКА Сф - 1:0 (0:0)
Гол: Блохин, 57.
«Динамо»: Рудаков, Шепель, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин (Маслов, 62), Мунтян, Онищенко, Колотов, Веремеев, Блохин.
18 сентября 1974 года. Киев. Республиканский стадион. 13 градусов. 75 000 зрителей.
Ответный матч
ЦСКА Сф - «Динамо» К - 0:1 (0:0)
Гол: Блохин, 81.
«Динамо»: Рудаков, Буряк, Матвиенко, Фоменко, Решко, Зуев, Шепель, Онищенко, Колотов, Веремеев, Блохин.
2 октября 1974 года. София. Стадион «Василь Левски». 17 градусов. 20 293 зрителя.
1/8 финала
Первый матч
«Айнтрахт» - «Динамо» К - 2:3 (1:1)
Голы: Никкель, 2 - 1:0. Онищенко, 32 - 1:1. Кербель, 64 - с пенальти - 2:1. Блохин, 83 - 2:2. Мунтян, 87 - 2:3.
«Динамо»: Рудаков, Зуев, Матвиенко, Фоменко, Решко, Маслов, Мунтян, Онищенко, Колотов, Веремеев, Блохин.
3 октября 1974 года. Франкфурт-на-Майне. «Вальдштадион». 13 градусов. 21 282 зрителя.
Ответный матч
«Динамо» К - «Айнтрахт» - 2:1 (2:0)
Голы: Онищенко, 1 - 1:0. Онищенко, 37 - 2:0. Рорбах, 46 - 2:1.
«Динамо»: Рудаков, Буряк, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Колотов, Веремеев, Блохин.
5 ноября 1974. Киев. Республиканский стадион. 6 градусов. 60 000 зрителей.
1/4 финала
Первый матч
«Бурсаспор» - «Динамо» К - 0:1 (0:1)
Гол: Онищенко, 21.
«Динамо»: Рудаков, Трошкин, Матвиенко, Фоменко, Решко, Коньков, Мунтян, Веремеев, Колотов, Онищенко, Блохин.
5 марта 1975 года. Бурса. «Ататюрк стади». 8 градусов. 16 765 зрителей.
Ответный матч
«Динамо» К - «Бурсаспор» - 2:0 (0:0)
Голы: Колотов, 72 - с пенальти - 1:0. Мунтян, 87 - 2:0.
«Динамо»: Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Колотов, Веремеев (Буряк, 74), Блохин.
19 марта 1975 года. Киев. Республиканский стадион. 8 градусов. 95 000 зрителей.
1/2 финала
Первый матч
«Динамо» К - ПСВ - 3:0 (2:0)
Голы: Колотов, 17 - 1:0. Онищенко, 31 - 2:0. Блохин, 56 - 3:0.
«Динамо»: Рудаков, Трошкин, Матвиенко, Фоменко, Решко, Коньков, Мунтян, Онищенко (Кузнецов, 74), Колотов, Буряк, Блохин.
9 апреля 1975 года. Киев. Республиканский стадион. 12 градусов. 100 000 зрителей.
Ответный матч
ПСВ - «Динамо» К - 2:1 (1:0)
Голы: Эдстрем, 22 - 1:0. Экстрем, 85 - 2:0. Буряк, 77 - 2:1.
«Динамо»: Рудаков, Трошкин, Фоменко, Решко, Матвиенко, Коньков, Мунтян (Буряк, 70), Колотов, Веремеев, Онищенко, Блохин.
23 апреля 1975 года. Эйндховен. Стадион «ПСВ». 24 000 зрителей.
Финал
«Ференцварош» - «Динамо» К - 0:3 (0:2)
Голы: Онищенко, 17 - 0:1. Онищенко, 39 - 0:2. Блохин, 66 - 0:3.
«Динамо»: Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Колотов, Буряк, Блохин.
14 мая 1975 года. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк». 10 897 зрителей.
- 30 грудня (напередодні Нового року) нагородити Олега Блохіна званням Герой
Радянського СоюзуУкраїни з нагоди 45-річчя вручення йому Золотого м'яча
- з нагоди 20-річчя здобуття золотих олімпійських медалей з плавання (олімпіада у Сіднеї, вересень 2020) із невеличким запізненням нагородити Яну Клочкову
- з нагоди 25-річчя встановлення світового рекорду (не побитого досі!) у потрійному стрибку (серпень 1995) із невеличким запізненням нагородити Інесу Кравець
- з нагоди 25-річчя здобуття золотих медалей чемпіонату Європи нагородити членів тогочасної жіночої збірної України з баскетболу
- і т.д., і т.п.
Коротше кажучи, "нєт повода нє
випітьпоторговать таблом" на камеру!