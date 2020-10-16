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Зеленський у Стамбулі помолився за Україну і зустрівся з Варфоломієм. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідує Вселенський патріархат, де з представниками української громади в Туреччині взяв участь у спільній молитві за Україну в церкві Святого Георгія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зараз почалася зустріч Президента України зі Вселенським патріархом Варфоломієм у його резиденції на Фанарі.

Також читайте: Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини, очікується зустріч з Ердоганом, - ОП

Президента супроводжує дружина Олена Зеленська, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.

Зеленський у Стамбулі помолився за Україну і зустрівся з Варфоломієм 01
Зеленський у Стамбулі помолився за Україну і зустрівся з Варфоломієм 02
Зеленський у Стамбулі помолився за Україну і зустрівся з Варфоломієм 03

Автор: 

Варфоломій (216) Зеленський Володимир (23815) Константинопольський патріархат (129) Стамбул (177) Туреччина (3502) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+17
Повіз Томос назад?
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16.10.2020 13:58
+16
Паскуды, не перестаю задаваться вопросом: за что вы так ненавидите Украину, что привели к власти этого дегенерата?!

Зеленский в Стамбуле помолился за Украину и встретился с Варфоломеем - Цензор.НЕТ 8355
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16.10.2020 14:40
+14
ПИАР НА ТОМАСЕ! БРАВО НЕЛОХ ТЫ ЭТО СДЕЛАЛ ! ТЫ ПРИЗНАЛ ЗАСЛУГИ ПОРОХА!
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16.10.2020 14:03
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Зеленський пояснив, чому українська земля одна з найдешевших у Європі и её может купить любой желающий и даже с другой верой.
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16.10.2020 14:23 Відповісти
Выкрест или дебил?
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16.10.2020 14:23 Відповісти
"Зеленский помолился в церкви" выглядит так же дико, как и "антилопа убила и съела льва".
Зеленский в Стамбуле помолился за Украину и встретился с Варфоломеем - Цензор.НЕТ 9025
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16.10.2020 14:25 Відповісти
МРАЗЬ ЛИЦЕМЕРНАЯ
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16.10.2020 14:25 Відповісти
Жалкий плагиатор достижений Пороха. Бессовестно пиратит и не называет автора.
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16.10.2020 14:29 Відповісти
Это на зывается мультиконфессиональность. С Торой в подмышке,надев кипу и взяв в руки крест воздал славу Аллаху. А на хорах продолжает звучать рама рама кришна рама.
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16.10.2020 14:31 Відповісти
А зачем зельку поставили на стульчик? Стихи читать?
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16.10.2020 14:32 Відповісти
Чтоб ты тварь жила сто лет и пережила своих детей и внуков, оно ублюдочное молится
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16.10.2020 14:36 Відповісти
Паскуды, не перестаю задаваться вопросом: за что вы так ненавидите Украину, что привели к власти этого дегенерата?!

Зеленский в Стамбуле помолился за Украину и встретился с Варфоломеем - Цензор.НЕТ 8355
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16.10.2020 14:40 Відповісти
Зебовдур на ешафоті стоїть?
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16.10.2020 14:52 Відповісти
так воно же не православне! І навіть не християнське!
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16.10.2020 15:06 Відповісти
Порох тоже , вроде не иудей.

https://strana.ua/img/forall/u/10/79/%D0%B8%D0%B7%D1%801.jpg
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16.10.2020 15:13 Відповісти
За лінк на ресурс мертвечука іди в спам.
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16.10.2020 15:17 Відповісти
Там всего лишь фотогорафия Порошенко у Станы Плача в кипе. Фейк?
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16.10.2020 15:22 Відповісти
а хіба кіпа не регламентована для почесних гостей біля стіни?
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16.10.2020 15:47 Відповісти
Був там не раз, кіпа (ярмулка) - обов'язкова.
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16.10.2020 16:36 Відповісти
Якщо ти шаришся по сайтам мертвечука, то ти підтримуєш таким чином мертвечука.
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16.10.2020 16:48 Відповісти
Здається ви не дуже розумієте, як працює пошук в інтернеті. Якщо в Гуглі задати поіскт з питання "Порошенко поруч зі Стіною плачу", то ви отримаєте тисячі посилань на ресурси з цим фото. А які у вас там сайти Медведчука, які НЕ Медведчука тільки в Україні і знають. Чи ви вважаєте, що весь світ повинен в цьому розбиратися? Ви знаєте які сайти кому належать у нас в Ізраїлі?
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16.10.2020 16:55 Відповісти
Зеленський у Стамбулі помолився за Україну і зустрівся з Варфоломієм - Цензор.НЕТ 3744
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16.10.2020 15:25 Відповісти
Регламентована. І не тільки для почесний гостей. Але це місце молитви євреїв. Однак ж ніхто не обурюється коли там моляться християни.
Зеленський зустрічався з Варфоломієм в храмі не як іудей (тим більше, що він не веруюющій), а як глава держави. Можна по-різному ставиться до Зеленського, але в даному випадку його національність не має значення.
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16.10.2020 15:55 Відповісти
Одягти кіпу в святому, для іудеїв, місці - все одно, що знять взуття при вході в мечеть, чи жінці покрить голову в християнському храмі хусткою і чоловікові - знять шапку... Однак, для основної маси ідіотів кіпа на голові Порошенка - ознака належності його до євреїв... І нічим це переконання не переламаєш - судять "со своей колокольни...".
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16.10.2020 16:24 Відповісти
Здається ви не зрозуміли сенс мого поста. Якщо не єврей Порошенко молився біля Стіни Плачу, то чому такий геволт, що не християнин Зеленський відвідав християнський храм? Так зрозуміло?
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16.10.2020 16:39 Відповісти
Кожний християнин в релігійному плані єврей бо ми вивчаємо П'ятикнижжя і віримо в Єдиного Бога. Претензії до зєлєнского не в тому що він єврей, а в тому що він називав Томос термосом, Україну повією, і так далі. Короче, претензії до нього є в плані відповідальности як громадянина України і в плані культури як члена українського суспільства.
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16.10.2020 17:45 Відповісти
Я прекрасно все зрозумів... Я просто висловив свою думку... Я людина не релігійна, однак, шаную істинно віруючих людей - у них, на відміну від дурного бидла, є визначена система цінностей у житті і повага до ближнього. Мені колись сказав мій солдат, що закінчив медресе в Бухарі, і з яким ми частенько говорили на теми релігій: "Мій учитель казав: "Бог єдиний для всіх... Просто люди його називають по-різному і вибирають різні форми поклоніння..."
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16.10.2020 17:49 Відповісти
А что, там тоже деньги обещали?
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16.10.2020 15:56 Відповісти
почему то стало уж очень противно....
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16.10.2020 16:33 Відповісти
о Дасть Бог ще Гарним Християном стане
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16.10.2020 16:48 Відповісти
Это Зеленский себе баллы у православной Украины перед выборами набирает. Порох то до сих пор не понял за что его 71 процентов турнули.
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16.10.2020 16:48 Відповісти
Тепер прийдеться молитися за здоров*я Вселенського Патріарха, за Ердогана я більш спокійний, а вот що може очікувати країну Турція невідомо.
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16.10.2020 17:32 Відповісти
раввин теперь зеле порвёт очко на немецкий крест
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17.10.2020 14:22 Відповісти
Звучить як святотатство...пересмішник-кловун.
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17.10.2020 14:49 Відповісти
Коли нарешті чекістів російської церкви у рясі в Україні нарешті заборонять?
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17.10.2020 15:06 Відповісти
Це якийсь треш. Профанація, дебілізм і святостатсво. Жінки з непокритою головою в церкві - просто курви, а шмаркля - образа віруючих.
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18.10.2020 00:24 Відповісти
Хорошо, правильный шаг.
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18.10.2020 01:08 Відповісти
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