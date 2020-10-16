Зеленський у Стамбулі помолився за Україну і зустрівся з Варфоломієм. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідує Вселенський патріархат, де з представниками української громади в Туреччині взяв участь у спільній молитві за Україну в церкві Святого Георгія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зараз почалася зустріч Президента України зі Вселенським патріархом Варфоломієм у його резиденції на Фанарі.

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Президента супроводжує дружина Олена Зеленська, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.





