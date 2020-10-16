Зеленський у Стамбулі помолився за Україну і зустрівся з Варфоломієм. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський відвідує Вселенський патріархат, де з представниками української громади в Туреччині взяв участь у спільній молитві за Україну в церкві Святого Георгія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зараз почалася зустріч Президента України зі Вселенським патріархом Варфоломієм у його резиденції на Фанарі.
Президента супроводжує дружина Олена Зеленська, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.
Топ коментарі
+17 5 копійок
показати весь коментар16.10.2020 13:58
+16 Сергей Васильев #322886
показати весь коментар16.10.2020 14:40
+14 Nataliia Radchenko
показати весь коментар16.10.2020 14:03
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Зеленський зустрічався з Варфоломієм в храмі не як іудей (тим більше, що він не веруюющій), а як глава держави. Можна по-різному ставиться до Зеленського, але в даному випадку його національність не має значення.