"Смотрящий" Личаківської виправної колонії організував поставку на зону наркотиків, канал перекрили, - поліція. ФОТО

Наркотики купували на свободі, перекидали через паркан колонії і продавали ув'язненим. Учасники схеми заробляли близько 20 тис. грн за день.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Організував поставки наркотичних засобів до виправної установи так званий "смотрящий" за Личаківською виправною колонією. До протиправної діяльності залучив інших засуджених і жителів області. Останні за вказівкою організатора закуповували наркотичні засоби і психотропні речовини. Надалі перекидали через паркан "товар" на територію колонії, а інші учасники угруповання вже реалізовували наркотики засудженим. Щоденний дохід від протиправної діяльності становив майже 20 000 гривень", - сказано в повідомленні поліції.

Двох учасників угруповання затримали на заправці у Львові вночі 16 жовтня. Вони саме поверталися в місто з черговою партією наркотиків, які збиралися продати засудженим. Під час обшуку у чоловіків вилучили 400 пігулок наркотичного засобу вартістю близько 200 тис. грн.

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Організатору і чотирьом учасникам угруповання повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконний збут наркотиків).

Покарання за цією статтею - від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





