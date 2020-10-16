УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12325 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 293 5

"Смотрящий" Личаківської виправної колонії організував поставку на зону наркотиків, канал перекрили, - поліція. ФОТО

Наркотики купували на свободі, перекидали через паркан колонії і продавали ув'язненим. Учасники схеми заробляли близько 20 тис. грн за день.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Організував поставки наркотичних засобів до виправної установи так званий "смотрящий" за Личаківською виправною колонією. До протиправної діяльності залучив інших засуджених і жителів області. Останні за вказівкою організатора закуповували наркотичні засоби і психотропні речовини. Надалі перекидали через паркан "товар" на територію колонії, а інші учасники угруповання вже реалізовували наркотики засудженим. Щоденний дохід від протиправної діяльності становив майже 20 000 гривень", - сказано в повідомленні поліції.

Двох учасників угруповання затримали на заправці у Львові вночі 16 жовтня. Вони саме поверталися в місто з черговою партією наркотиків, які збиралися продати засудженим. Під час обшуку у чоловіків вилучили 400 пігулок наркотичного засобу вартістю близько 200 тис. грн.

Дивіться також: Житель Тернопільщини з-за ґрат організував продаж наркотиків у 3 областях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Організатору і чотирьом учасникам угруповання повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконний збут наркотиків).

Покарання за цією статтею - від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Смотрящий Личаківської виправної колонії організував поставку на зону наркотиків, канал перекрили, - поліція 01
Смотрящий Личаківської виправної колонії організував поставку на зону наркотиків, канал перекрили, - поліція 02
Смотрящий Личаківської виправної колонії організував поставку на зону наркотиків, канал перекрили, - поліція 03

Автор: 

колонія (255) Львів (3069) наркотики (1447) Нацполіція (15164) Львівська область (2425)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С чего вдруг? Зелен не хватает?
показати весь коментар
16.10.2020 19:08 Відповісти
да это в каждой зоне есть
перекрыли канал, там уже новых 3 канала открылось
показати весь коментар
16.10.2020 19:13 Відповісти
Слили отработанный персонал, делов-то...
показати весь коментар
16.10.2020 19:41 Відповісти
Не перекрыли а взяли под личный контроль.
показати весь коментар
16.10.2020 19:58 Відповісти
глядите-ка, какой предприимчивый зэчара… малюська в Минюст как раз таких опытных на работу и подискивает давно (сам об этом не раз в интервью заявлял).
показати весь коментар
16.10.2020 21:57 Відповісти
 
 