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Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території
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Військовослужбовець ВМС Пишна, влітку відпочивала в окупованому Криму, отримала від держави квартиру в Одесі. ФОТО

Марія Пишна не перший рік проходить службу у Військово-Морських силах ЗС України. Цього року вона отримала квартиру в Одесі. Влітку жінка відпочивала в окупованому Криму і виклала в соцмережі відповідні фотографії.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал", інформує Цензор.НЕТ.

Видання наводить опубліковані на сторінці Марії фото з нової квартири.

Військовослужбовець ВМС Пишна, влітку відпочивала в окупованому Криму, отримала від держави квартиру в Одесі 01

І фотографії відпочинку в окупованому Криму, які жінка вже видалила зі своєї сторінки.

Військовослужбовець ВМС Пишна, влітку відпочивала в окупованому Криму, отримала від держави квартиру в Одесі 02 Військовослужбовець ВМС Пишна, влітку відпочивала в окупованому Криму, отримала від держави квартиру в Одесі 03

Військовослужбовець ВМС Пишна, влітку відпочивала в окупованому Криму, отримала від держави квартиру в Одесі 04 Військовослужбовець ВМС Пишна, влітку відпочивала в окупованому Криму, отримала від держави квартиру в Одесі 05

Це не перший випадок, коли українські військові відвідують окуповану територію. Росія регулярно затримує українських громадян на території окупованого Кримського півострова і висуває їм різні звинувачення.

Так, наприкінці травня 2020 року поблизу адміністративного кордону з Кримом зник український військовий Євген Добринський, згодом ФСБ оголосило про його затримання.

Правозахисники повідомляють про 101 українського політв'язня, яких Росія утримує в окупованому Криму. В основному полонені - це місцеві жителі, котрі проявили проукраїнську позицію.

Читайте також: Окупанти провели біля берегів Криму ракетні стрільби

Автор: 

ВМС (1384) житло (1065) квартира (297) Крим (14143) Одеса (5452) військовослужбовці (4744) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+78
Я так понимаю, что уже все участники АТО заслуженно получили квартиры и теперь квартиры раздают всевозможным сосалкам за минетные заслуги?
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16.10.2020 21:34
+64
А герої, які здоров.я втратили чи стали каліками, роками стоять у чергах та нічого не отримують в кінці.
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16.10.2020 21:00
+44
Окупантам трипер відвозила?
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16.10.2020 21:07
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Пособникам оккупантов - нет.
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16.10.2020 21:31 Відповісти
Собственно, может арахамия и прав - на хрена увеличивать расходы на армию, если они идут на отпуска, льготы и квартиры ватным бездельникам? В любом случае, если война, то не эта тетя ж пойдет с русскими воевать. Опять пойдут работяг мобилизировать.
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16.10.2020 21:30 Відповісти
Зашибись бл***. И как вы думаете на кого она работает? Или вы думаете что ФСБ ее просто так в крым пустило а потом зря ей квартиру дали?
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16.10.2020 21:32 Відповісти
Я так понимаю, что уже все участники АТО заслуженно получили квартиры и теперь квартиры раздают всевозможным сосалкам за минетные заслуги?
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16.10.2020 21:34 Відповісти
Ездила на инструктаж.
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16.10.2020 21:35 Відповісти
"на выход!!!" таких военнослужащих и других силовых или правовых организаций.А потом удивляемся,что у нас сливается информация врагу и партнёры по НАТО нам отказывают в полноценном участии,заявляя вслух и без дипломатии-"Очистите сперва свои секретные службы от российских шпионов и информаторов"
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16.10.2020 21:35 Відповісти
А можно озвучить КТО подписал приказ о выделении жилья, КТО так рьяно отреагировал на её прошение...
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17.10.2020 09:29 Відповісти
Кацапка, повія, в ВМСУ бардак....
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16.10.2020 21:36 Відповісти
Ну а як в ВМС без корабельної сосни-то?!
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16.10.2020 23:57 Відповісти
Консерва. Инфа 146%
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16.10.2020 21:40 Відповісти
*****...., 26 календарів безперервної....і )(ер тобі, а не житло. А тут в Криму ........ торганула (альо, контррозвідка....) - на, отримай хату. А якби там злапали - фсьо-героїня-страдальниця-голодувальниця, вже така була звєзда-героїня. Консерва вона фсб-шна, ще й з допуском, напевно. Куди воно все котиться?
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16.10.2020 21:40 Відповісти
Взяли бы? За что ее взяли бы? Она к своим в окупированный крым и поехала. Ета скатина работает на росийскую разведку. Так просто в окупированный крым не заедешь.
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16.10.2020 21:45 Відповісти
От "за что" я б подумав-би
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16.10.2020 21:51 Відповісти
Ну всеодно-Баканову великий привіт, що ця киця ще з допуском біга по секретним частинам, добре, коли раз на місяць просто в форму записати, щоб бабулєтіків доплатили за роботу з документами, а якщо ні?- треба дивитися, що вона отримувала і чи входить ця інформація в коло її обов"язків. І судячи з гламуру-штабна сосна (як зараз прийнято).
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16.10.2020 21:57 Відповісти
Ктось-та за нійо паручілса.
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16.10.2020 22:22 Відповісти
"чем дальше в тыл - тем жирней генералы" (с) классик
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16.10.2020 21:42 Відповісти
НАС*САЛА ? Та ні , ви що, тільки розумом
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16.10.2020 21:42 Відповісти
їхала значить мала гарантії.
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16.10.2020 21:46 Відповісти
ВСУ, СБУ и прочие конторы - это рассадник ваты. Туда идут не служить Украине, а за льготами, квартирами и прочими пряниками. Украину они защищать не будут, при любом удобном случае, при какой-то заварушке в Одессе эта ***** переметнется на сторону Рашки.
Было бы интересно, чтоб журналисты расследовали, а руководство ВМС пояснило бы:
1. За какие заслуги?
2. Как человек. служащий в украинской армии, съездил в Крым во время войны и благополучно вернулся?
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16.10.2020 21:48 Відповісти
У ЗСУ-всі ватники.Либогь,тоді ти звідти пишеш,з окопу...
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16.10.2020 22:19 Відповісти
зебилы, пора в ростов, этапом, зла -немеряно
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16.10.2020 21:51 Відповісти
Потім візьмуть за жабри кацапи і почнеться: спасітє, памагіте....
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16.10.2020 21:53 Відповісти
Не возьмут. Она завербована.
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16.10.2020 22:05 Відповісти
Ще й номер карти буде, з проханням про мат. допомогу)
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16.10.2020 22:14 Відповісти
Ведь дело на самом то деле вовсе не в квартире полученной и не в отдыхе на оккупированных врагом территориях…
все дело в том, что вся справочная база со служащими украинских военных и парамилитарных формирований в фсб уже давно и только обновляется… поэтому действительно вопрос - почему ее не тронули… либо тихо вербанули и она «стесняется" в этом признаться или...
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16.10.2020 21:54 Відповісти
Брат контрактник, два раза, сначала в АТО, потом ООС, Марьинка, Попасная. Про квартиру и не мечтает, обещанный участок земли ждет пятый год. А тут такая удача, видать заслуженная тетя...
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16.10.2020 22:00 Відповісти
ага, штабна сосна.
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16.10.2020 22:10 Відповісти
Что за кипишь? Может она магнитные мины на суда устанавливала.
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16.10.2020 22:01 Відповісти
Заразою негарною кацапню труїла.
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16.10.2020 22:21 Відповісти
Думаю, эту новость нужно вынести в "главные", а то затеряется.
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16.10.2020 22:07 Відповісти
Что же эту 3,14зду кацапы не тронули....
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16.10.2020 22:22 Відповісти
Який "головнокомандувач", такі і "герої"
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16.10.2020 22:23 Відповісти
Неижпапа уже погоны должен сожрать, к этим патриотам вышедшим из Крымской области одни вопросы
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16.10.2020 22:27 Відповісти
Їй так хотілося і рибку з'їсти, і на... конику покататися.
Поки що вийшло: і в окупованому Криму відпочивала, і квартиру від "дурних хохлів" отримала.
Баканов, ауууу!
Хоча... Про що це я?

Військовослужбовець ВМС Пишна, влітку відпочивала в окупованому Криму, отримала від держави квартиру в Одесі. - Цензор.НЕТ 1520
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16.10.2020 22:28 Відповісти
А может её вели а тут все пропало, или Бутусов у нужно всё докладывать)
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16.10.2020 22:32 Відповісти
А шо, нельзя отдыхать в Крыму? Крым чей, Крым чей?
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16.10.2020 22:37 Відповісти
Нельзя, рагулина тупая, нельзя.
Хотя может ті хочешь, чтоб тебя рашкованы там виипали?
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16.10.2020 22:44 Відповісти
В мене племінниця наївна дівчинка теж так вважала, після ночі на підвалі в КДБ окупаційної влади тікала звідти аж гай шумів.
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17.10.2020 10:01 Відповісти
Завербована. Смокче і в раші, і в Україні. Аж захлинається на смокче. Іпло лядовите.
Але що агент раші - то стовідсотково.
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16.10.2020 22:43 Відповісти
ФСБ нагородило тьотю путівкою в Крим (совєцкая практика), ну і як тут відмовитись. А контррозвідка СБУ з новим начальником дивиться не за ворогами, а з кого б грошенят здерти
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16.10.2020 22:48 Відповісти
Круто, отдохнуть в Крыму, а потом ещё получить квартиру в Одессе...
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16.10.2020 22:49 Відповісти
Ще й у Криму отримає житло.
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16.10.2020 22:57 Відповісти
Це пісець.......
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16.10.2020 23:27 Відповісти
***** фсбэшная!!!! На допрос и в кутузку !!!
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16.10.2020 23:48 Відповісти
Эту мскли не задержали, но выдали ей задание
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17.10.2020 00:44 Відповісти
Всех людей призывного возраста,действующих военнослужащих,участников АТО и всех причастных к армии за последние 7 лет запретить посещать Крым и территорию РФ на период военных действий.В плоть до лишения всех привилегий званий и наказанием в лоть до уголовного срока.Этот цирк пора заканчивать.!Они едут туда их там фсб под ручки они попадает или в тюрьму или на обмен или пакуют под наркоту.Если люди с мозгами особенно кто прошёл войну не понимают что нельзя туда ехать тогда им популярно объяснить разворачивать.
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17.10.2020 00:51 Відповісти
Ну вообщем..не цей во...а подарили)
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17.10.2020 01:26 Відповісти
Зачекайте, ви думаєте вона сама в Крим на море їздила? Сама отак сіла та поїхала в Крим? Її возили в Крим, як возять шефи всіх дівчат зазвичай! Хтось поки що залишається у тіні, той хто її просува по кар,єрній драбині, допомагає зі званнями та отриманням різномантіних благ типу квартири. Але це той, хто залишається за кадром на світлинах, але він також з систему ВМС України. Ви розумієте, що проблема навіть не в цьому пересічному безмозглому дівчиську, яка користується своєю молодістю та зовнішністю у середовищі військових, де кожна буде почуватися королевою. А в тому, що ніщо не змінилося з часів совка у цих штабістів.
Потім, тим, хто каже мовляв, а що такого в тому, щоб до Криму їхати: в Україні на законодавчому рівні встановлено, що росія - це країна-війський агресор по відношенню до України, а Крим окупований цією країною-агресором. Це всерівно що за часів другої світової хтось з радянських штабістів поїхав би у відпустку до ворога відпочивати, до гітлерівської Німечинни. Ну таким то "какая разніца", звісно.
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17.10.2020 01:30 Відповісти
"В человеке всё должно быть прекрщасно:
погоны, кокарда, исподнее.
Иначе это не человек, а млекопитающее"©
А шо ж тут удивительного? Просто, милитарная фемина надлежаще усвоила и безупречно исполняет главную неписанную статью устава для военнослужащих-женщин:
"Женские колготки в области икроножных мышц в наименьшей степени повреждаются о вышитые погоны высшего офицерского состава, принося при этом владелице наибольшие преимущества".
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17.10.2020 02:14 Відповісти
Работает на два фронта?) вполне может быть завербована кацапами и работает на спецслужбы РФ. Ее бы проверить нужно, после такой поездки.
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17.10.2020 02:51 Відповісти
Проверить на трипер?
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17.10.2020 11:22 Відповісти
ТАК ЭТО Ж МОЛОЧНИЦА ПУТИНСКАЯ )))
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17.10.2020 05:03 Відповісти
А відпочивати в Криму хіба заборонено?
Адже Крим це Україна?
Чи вже ні?
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17.10.2020 06:08 Відповісти
крым это аннексированная территория. почему в 1941м советские солдаты не ездили на отдых в трускавец, захваченный немцами? это же территория ссср была))))
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17.10.2020 07:23 Відповісти
http://www.radikal.ru Військовослужбовець ВМС Пишна, влітку відпочивала в окупованому Криму, отримала від держави квартиру в Одесі - Цензор.НЕТ 9239
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17.10.2020 10:03 Відповісти
Цікаво, як вона дивиться в очі морякам, переведеним з Криму після окупації?
Мабуть так як і контрозвідникам, з цинічним презирством.
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17.10.2020 10:04 Відповісти
А может она там была на спецзадании?
http://www.radikal.ru Військовослужбовець ВМС Пишна, влітку відпочивала в окупованому Криму, отримала від держави квартиру в Одесі - Цензор.НЕТ 2446
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17.10.2020 10:08 Відповісти
сосут не только на гражданке, а если еще и фанат цирка, то можно и против мовы выступить.
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17.10.2020 10:15 Відповісти
Насосала.
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17.10.2020 11:20 Відповісти
ЗЕлёное быдло пресратило ВМС в дом терпимости. И шо там делают эти *****?
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17.10.2020 11:30 Відповісти
шлёндра кремлевская....
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17.10.2020 15:33 Відповісти
Ну и дела.Даже в СА отдельную квартиру имели право получить только от майора и выше,ежели холостые и незамужние,а сия особа вроде не старший офицер.Так за какие такие заслуги она ее заполучила?Достойные кадровые офицеры ВСУ и запаса годами ждут жилье и улучшения условий проживания,а тут почитательнице "рашкрыма" жилье да еще в Одессе..
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17.10.2020 16:06 Відповісти
И как эта профура , могла получить квартиру, да ещё в одессе??? наверное хороша штучка!! Всему виной жидяра Зеленский!!
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17.10.2020 17:13 Відповісти
це зрадниця
не інакше.
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17.10.2020 17:22 Відповісти
когда этот совок закончится? ПОЛУЧИЛА квартиру, а почему столяр петя или санитарка клава не получили квартиру от государства? везде дают квартиры в беспроцентный кредит, уволился значит просрал квартиру.
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17.10.2020 17:53 Відповісти
квартиру она могла только насосать явно не рядовой
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17.10.2020 18:32 Відповісти
І, чому мене це не дивує?
В армії (ЗСУ), не було чистки від прихвостнів янека і потім багато втерлись, навіть таких, що в 14му тікали в масква від мбілізації(на Схід такі не їздять!).
Хто був в армії і тим більше на Сході добре знає, що при перетині кордону з москвією, зразу ж загребуть. Бо всі злиті!
А ви кротів шукаєте! Вони вже на всіх рівнях!
Військовослужбовець ВМС Пишна, влітку відпочивала в окупованому Криму, отримала від держави квартиру в Одесі - Цензор.НЕТ 7812
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17.10.2020 18:40 Відповісти
Уже завербовали гебнявые, давным давно эту соску!
Поклонская номер два? Украинского там нет ничего! Это ПОЗОРИЩЕ!
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17.10.2020 19:22 Відповісти
у множества граждан Украины там родственники, собственность. Ничего не поделаешь.
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18.10.2020 02:08 Відповісти
Атошніки з 15-20 років вислугою без квартир, а ця "воїтєльніца" вже з квартирою і в Криму побувала не "на підвалі"фсб!...
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18.10.2020 09:21 Відповісти
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