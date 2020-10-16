Військовослужбовець ВМС Пишна, влітку відпочивала в окупованому Криму, отримала від держави квартиру в Одесі. ФОТО

Марія Пишна не перший рік проходить службу у Військово-Морських силах ЗС України. Цього року вона отримала квартиру в Одесі. Влітку жінка відпочивала в окупованому Криму і виклала в соцмережі відповідні фотографії.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал", інформує Цензор.НЕТ.

Видання наводить опубліковані на сторінці Марії фото з нової квартири.

І фотографії відпочинку в окупованому Криму, які жінка вже видалила зі своєї сторінки.

Це не перший випадок, коли українські військові відвідують окуповану територію. Росія регулярно затримує українських громадян на території окупованого Кримського півострова і висуває їм різні звинувачення.

Так, наприкінці травня 2020 року поблизу адміністративного кордону з Кримом зник український військовий Євген Добринський, згодом ФСБ оголосило про його затримання.

Правозахисники повідомляють про 101 українського політв'язня, яких Росія утримує в окупованому Криму. В основному полонені - це місцеві жителі, котрі проявили проукраїнську позицію.

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