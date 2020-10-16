Військовослужбовець ВМС Пишна, влітку відпочивала в окупованому Криму, отримала від держави квартиру в Одесі. ФОТО
Марія Пишна не перший рік проходить службу у Військово-Морських силах ЗС України. Цього року вона отримала квартиру в Одесі. Влітку жінка відпочивала в окупованому Криму і виклала в соцмережі відповідні фотографії.
Про це повідомляє "Український мілітарний портал", інформує Цензор.НЕТ.
Видання наводить опубліковані на сторінці Марії фото з нової квартири.
І фотографії відпочинку в окупованому Криму, які жінка вже видалила зі своєї сторінки.
Це не перший випадок, коли українські військові відвідують окуповану територію. Росія регулярно затримує українських громадян на території окупованого Кримського півострова і висуває їм різні звинувачення.
Так, наприкінці травня 2020 року поблизу адміністративного кордону з Кримом зник український військовий Євген Добринський, згодом ФСБ оголосило про його затримання.
Правозахисники повідомляють про 101 українського політв'язня, яких Росія утримує в окупованому Криму. В основному полонені - це місцеві жителі, котрі проявили проукраїнську позицію.
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Было бы интересно, чтоб журналисты расследовали, а руководство ВМС пояснило бы:
1. За какие заслуги?
2. Как человек. служащий в украинской армии, съездил в Крым во время войны и благополучно вернулся?
все дело в том, что вся справочная база со служащими украинских военных и парамилитарных формирований в фсб уже давно и только обновляется… поэтому действительно вопрос - почему ее не тронули… либо тихо вербанули и она «стесняется" в этом признаться или...
Поки що вийшло: і в окупованому Криму відпочивала, і квартиру від "дурних хохлів" отримала.
Баканов, ауууу!
Хоча... Про що це я?
Хотя может ті хочешь, чтоб тебя рашкованы там виипали?
Але що агент раші - то стовідсотково.
Потім, тим, хто каже мовляв, а що такого в тому, щоб до Криму їхати: в Україні на законодавчому рівні встановлено, що росія - це країна-війський агресор по відношенню до України, а Крим окупований цією країною-агресором. Це всерівно що за часів другої світової хтось з радянських штабістів поїхав би у відпустку до ворога відпочивати, до гітлерівської Німечинни. Ну таким то "какая разніца", звісно.
погоны, кокарда, исподнее.
Иначе это не человек, а млекопитающее"©
А шо ж тут удивительного? Просто, милитарная фемина надлежаще усвоила и безупречно исполняет главную неписанную статью устава для военнослужащих-женщин:
"Женские колготки в области икроножных мышц в наименьшей степени повреждаются о вышитые погоны высшего офицерского состава, принося при этом владелице наибольшие преимущества".
Адже Крим це Україна?
Чи вже ні?
Мабуть так як і контрозвідникам, з цинічним презирством.
http://www.radikal.ru
не інакше.
В армії (ЗСУ), не було чистки від прихвостнів янека і потім багато втерлись, навіть таких, що в 14му тікали в масква від мбілізації(на Схід такі не їздять!).
Хто був в армії і тим більше на Сході добре знає, що при перетині кордону з москвією, зразу ж загребуть. Бо всі злиті!
А ви кротів шукаєте! Вони вже на всіх рівнях!
Поклонская номер два? Украинского там нет ничего! Это ПОЗОРИЩЕ!