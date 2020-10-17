Затримано першого заступника міського голови на Луганщині: брав "відкати" за укладення договорів підряду. ФОТОрепортаж
Першого заступника міського голови на Луганщині затримали правоохоронці під процесуальним керівництвом Сєверодонецької місцевої прокуратури під час одержання неправомірної вигоди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, чиновник вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю "відкат" у розмірі 10% за визнання підприємства переможцем тендеру й укладення договорів на виконання робіт з благоустрою території міста. Він отримав від місцевого підприємця 46 тис. грн хабаря за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку.
Перший заступник міськголови був затриманий правоохоронцями у службовому кабінеті під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.
Слідчі та процесуальні дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Заходи з викриття проводилися Головним відділом боротьби з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та Рубіжанським відділом поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.
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Не пиши чушь.
Тут такие фопы уже сейчас рулят!
бо они ж завтра другому давать будут - тут важно под корень,
шо б уже не выросло, а не верхушки сбивать.
можно одну сторону занаждачить, но всегда останется другая, а можно обе.
не знаю как ето сделать, но сделать надо.
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Пародировал Вова президентов, пародировал. Пока сам не стал пародией на президента.
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