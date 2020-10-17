Затримано першого заступника міського голови на Луганщині: брав "відкати" за укладення договорів підряду. ФОТОрепортаж

Першого заступника міського голови на Луганщині затримали правоохоронці під процесуальним керівництвом Сєверодонецької місцевої прокуратури під час одержання неправомірної вигоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, чиновник вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю "відкат" у розмірі 10% за визнання підприємства переможцем тендеру й укладення договорів на виконання робіт з благоустрою території міста. Він отримав від місцевого підприємця 46 тис. грн хабаря за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку.

Перший заступник міськголови був затриманий правоохоронцями у службовому кабінеті під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція в Києві затримала чоловіка, який вимагав у бізнесмена $88 тис. "боргу". ФОТО

Слідчі та процесуальні дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводилися Головним відділом боротьби з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та Рубіжанським відділом поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.









