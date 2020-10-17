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Новини Фото Хабарники
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Затримано першого заступника міського голови на Луганщині: брав "відкати" за укладення договорів підряду. ФОТОрепортаж

Першого заступника міського голови на Луганщині затримали правоохоронці під процесуальним керівництвом Сєверодонецької місцевої прокуратури під час одержання неправомірної вигоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, чиновник вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю "відкат" у розмірі 10% за визнання підприємства переможцем тендеру й укладення договорів на виконання робіт з благоустрою території міста. Він отримав від місцевого підприємця 46 тис. грн хабаря за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку.

Перший заступник міськголови був затриманий правоохоронцями у службовому кабінеті під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

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Слідчі та процесуальні дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводилися Головним відділом боротьби з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та Рубіжанським відділом поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.

Затримано першого заступника міського голови на Луганщині: брав відкати за укладення договорів підряду 01
Затримано першого заступника міського голови на Луганщині: брав відкати за укладення договорів підряду 02
Затримано першого заступника міського голови на Луганщині: брав відкати за укладення договорів підряду 03
Затримано першого заступника міського голови на Луганщині: брав відкати за укладення договорів підряду 04
Затримано першого заступника міського голови на Луганщині: брав відкати за укладення договорів підряду 05

Автор: 

хабар (4702) здирство (284) Сєверодонецьк (508) Офіс Генпрокурора (3249) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+7
В кожному населеному пункті місцева влада бере хабарі і є надзвичайно корумпованою. Тому це абсолютно нікого не дивує. Дивує чому кожен день не затримують заступників міських голів по всій Україні!
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17.10.2020 10:45
+6
На третьому з гори фото: красномовна жестикуляція "персонажа" ("хлопці, а що саме я зробив НЕ ТАК, як це робить решта моїх колег?"
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17.10.2020 10:41
+2
Не по чину брал, потому что он простой квартальный, а есть еще городничий
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17.10.2020 10:49
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На третьому з гори фото: красномовна жестикуляція "персонажа" ("хлопці, а що саме я зробив НЕ ТАК, як це робить решта моїх колег?"
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17.10.2020 10:41 Відповісти
В кожному населеному пункті місцева влада бере хабарі і є надзвичайно корумпованою. Тому це абсолютно нікого не дивує. Дивує чому кожен день не затримують заступників міських голів по всій Україні!
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17.10.2020 10:45 Відповісти
Так может нужно сделать все это через аукционы??? Потому что колличество "головок" желающих легкой наживы не прекратиться никогда!
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17.10.2020 11:11 Відповісти
Поки буде державний чиновник як такий доки буде корупція та хабарі! Сам принцип роботи держчиновника побудований на корупції. Потрібно відмовитись від держчиновників як таких! Потрібно наймати ФОПівця на виконання функцій державного адміністрування і ФОП сам вирішить скільки йому людей потрібно для організації роботи районної чи міської державної адміністрації. У ФОПа буде план по зверненням громадян, які він має прийняти і опрацювати, ФОП буде юридично відповідати всім своїм майном за результати своєї роботи і буде мати право надавати платні послуги населенню та підприємцям на законних підставах! ФОПу не потрібно буде брати хабарі, бо в нього буде можливість заробити великі гроші на економії витрат абсолютно офіційно, без відкатів!
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17.10.2020 11:15 Відповісти
да ты шо? И кто бедет этим ФОПовцем который будет все решать? Твой папа или брат...???
Не пиши чушь.
Тут такие фопы уже сейчас рулят!
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17.10.2020 11:57 Відповісти
ФОПом буде той хто отримає сертифікацію та ліцензію на державне управління і на зможе на конкурсі на посаду виконати планові показники района чи міста найменшим бюджетом!
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17.10.2020 12:37 Відповісти
вот ты бредятину морозишь! А кто лицензию будет выдавать? Твой друг?
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17.10.2020 12:55 Відповісти
Ліцензію на державне управління буде видавати державний орган ліцензування, сертифікацію ФОПа на рівень державного управління буде робити державний орган сертифікації який буде перевіряти досвід ФОПа і відсутність кримінального минулого по минулим роботам. А перелік питань які потрібно вирішити в місті чи населеному пункті будуть визначати виборці, голосуванням і вже на визначений перелік питань буде найматись відповідний ФОП з відповідним досвідом реалізації тих чи інших проектів!
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17.10.2020 13:05 Відповісти
а кто будет устанавливать цифру бюджета? Вон зебилоиды каждый раз уменьшают показатели и героически их просерают.
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17.10.2020 12:56 Відповісти
Кандидати ФОПи на посаду мера будуть виходити зі своїми бізнес-планами! Наприклад в місті потрібно побудувати за 5 років 10 естакад, 3 мости, кілька трамвайних та тролейбусних ліній, модернізувати водопровід та каналізаційні споруди, відремонтувати аварійний житловий фонд і навчальні заклади, переоблаштувати центральні дороги та тротуари! На цю роботу висуваються кандидатами 10 ФОПів і кожен висуває свій бізнес-план як і якими коштами виконати поставлені завдання - використати бюджет міста, залучити кредитні кошти, ввести додаткові комунальні податки і збори. А на виборах виборці будуть обирати з кількох кандидатів-ФОПів з конкретними бізнес-планами того кому вони довіряють посаду мера. Цей ФОП сам наймає весь склад виконавчої влади в місті і вони працюють на нього особисто як наймані працівники ФОПа, після 5 років, вони всі звільняються якщо цей ФОП не переміг на повторних виборах або відмовився від участі в виборах!
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17.10.2020 13:11 Відповісти
і голів також
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17.10.2020 11:18 Відповісти
Не по чину брал, потому что он простой квартальный, а есть еще городничий
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17.10.2020 10:49 Відповісти
а голова не в курсе.)))
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17.10.2020 10:50 Відповісти
а те хто давал тоже задержаны?
бо они ж завтра другому давать будут - тут важно под корень,
шо б уже не выросло, а не верхушки сбивать.
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17.10.2020 10:55 Відповісти
те кто давал - сотрудничали с полицией иначе не получится задокументировать так чтоб суд не отпустил сразу
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17.10.2020 11:36 Відповісти
не знаю с кем они там сотрудничали, но у етой медали две стороны - есть те кто дают и те кто берут.
можно одну сторону занаждачить, но всегда останется другая, а можно обе.
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17.10.2020 11:42 Відповісти
"Те, кто давал"-это процентов 99, если не сто! Иначе- без работы! Систему нужно ломать, а это никому не интересно.
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17.10.2020 12:04 Відповісти
именно за ето и курлычу...
не знаю как ето сделать, но сделать надо.
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17.10.2020 12:11 Відповісти
Такого, щоб вони затримували "свої" вже зелених не пригадаю.
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17.10.2020 10:57 Відповісти
Странно, так все делают. Я тоже готов дать откат за заключение договора подряда...
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17.10.2020 11:07 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза



Пародировал Вова президентов, пародировал. Пока сам не стал пародией на президента.


https://twitter.com/i/status/1317159749260107777 https://twitter.com/i/status/1317159749260107777
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17.10.2020 11:09 Відповісти
Иииии .. от негодяй, вы представляете брал откаты за подряды, сволочь
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17.10.2020 11:19 Відповісти
Та да! Сенсацию нашли... десят процентов-это, как комара укус, До сорока доходит у "аксакалов"-бюджетопилов.
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17.10.2020 11:56 Відповісти
Все меры городов и их замы берут откаты за каждый более-имения стоящий проект и все об этом знают. Вся система на этом построена. А берут только тех у кого что то с "крышей" не в порядке или "крышу" перекупили за еще большие деньги. В данном случае думаю все дело в предстоящих выборах - копают под мера, надо поставить нужного товарища от зеленых.
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17.10.2020 16:04 Відповісти
 
 