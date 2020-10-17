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У Києві через сильний дощ підтоплено понад десять вулиць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві через зливу підтоплено проїжджі частини низки вулиць. Через це на цих ділянках ускладнено рух транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція столиці.

Проїжджа частина затоплена чи підтоплена на вулицях Осінній, Пріорській, Автозаводській, Уманській, Іскрівській та Пилипа Козицького.

Через затоплення на вулицях Пріорській та Автозаводській партуль перенаправляє автомобілі на вулицю Вишгородську.

Оновлено (12:51): підтоплено вулиці Новопирогівська, Сирецька, Кирилівська та Копилівська. На Кирилівській зупинено рух трамваїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потужні зливи на Закарпатті викликали небезпечні зсуви, які зруйнували декілька будинків, - ОДА

У Києві через сильний дощ підтоплено понад десять вулиць 01
У Києві через сильний дощ підтоплено понад десять вулиць 02
У Києві через сильний дощ підтоплено понад десять вулиць 03
У Києві через сильний дощ підтоплено понад десять вулиць 04

У Києві через сильний дощ підтоплено понад десять вулиць 05

Фото Olga Gorodenko

Автор: 

дощі (108) Київ (19463) потоп (85)


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Топ коментарі
+19
Верещук бы их спасла, но она не знает, где находится Проирка.
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17.10.2020 13:35
+15
, а где ударение в последнем слове ставить?
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17.10.2020 13:41
+8
А хіба не було в історії Києва - Льонькі Космоса ?
Хочете нагадаю вам зайвий раз - президентом України обрали зрадливого клоуна.
Смішно тепер ?
А всього лишень, щоб не ганьбитись, треба було голосовати за Порошенка.
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17.10.2020 14:36
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шо за район?
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17.10.2020 13:30 Відповісти
Сырец-Приорка
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17.10.2020 13:34 Відповісти
Верещук бы их спасла, но она не знает, где находится Проирка.
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17.10.2020 13:35 Відповісти
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17.10.2020 17:17 Відповісти
погода была просто....НЕ ЛЕТНАЯ!!!)))))))))))
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17.10.2020 17:18 Відповісти
Сырец? - не гуд совсем...
надеюсь Ковальский переулок обминуло .
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17.10.2020 13:37 Відповісти
Нічого собі....
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17.10.2020 13:32 Відповісти
Угу. А один киевский местный дурачок идет со своим ударом на выборы, ничего за время своей каденции умного и хорошего не сделал. Стеклянный мост и разворованные миллиарды в угоду своим подельникам-корешам не в счет.
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17.10.2020 14:19 Відповісти
а ви за верещучку, да ?
вона голосніше всіх верещить.
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17.10.2020 14:22 Відповісти
Тогда плавайте молча.
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17.10.2020 14:25 Відповісти
а верещучка підніме тебе на крилах....галасу ?
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17.10.2020 14:29 Відповісти
На парасольці+
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17.10.2020 16:27 Відповісти
а ти думаєш парасолька у ній на вітру літає? від галасу літає, він теж вітер здіймає.
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17.10.2020 22:33 Відповісти
Треба виходити з рейтингів. Київ не обире кристально чесну людину, бо самі кияни не такі вже і чесні.
Головне не пропустити зелену наволоч.
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17.10.2020 14:30 Відповісти
Тогда мэром Киева может стать любой городской сумасшедший...
Грустно, что даже здравомыслящие люди делают свой выбор "в никуда".
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17.10.2020 14:32 Відповісти
А хіба не було в історії Києва - Льонькі Космоса ?
Хочете нагадаю вам зайвий раз - президентом України обрали зрадливого клоуна.
Смішно тепер ?
А всього лишень, щоб не ганьбитись, треба було голосовати за Порошенка.
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17.10.2020 14:36 Відповісти
голосувати*
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17.10.2020 14:37 Відповісти
голо сувати*
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17.10.2020 14:40 Відповісти
це тобі голо сували ?
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17.10.2020 14:53 Відповісти
тоби сунуть- якщо будеш олигархов пиарить здесь)))
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17.10.2020 20:23 Відповісти
Не смеши!

У Києві через сильний дощ підтоплено понад десять вулиць - Цензор.НЕТ 62
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17.10.2020 14:38 Відповісти
У Києві через сильний дощ підтоплено понад десять вулиць - Цензор.НЕТ 7144
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17.10.2020 17:13 Відповісти
Насчет Порошенко - Вы правы. Я был почти единственный в компании, где работаю, кто говорил: " криворожский клоун" - это беда для Украины, если не ее конец.
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17.10.2020 14:40 Відповісти
У Вас в компанії мабуть самі "понаєхавші". І як вони рефлексують тепер на діяльність ЗЕ?
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17.10.2020 14:59 Відповісти
Просто сам барин сепар, из Донбасса, сам перебрался в Киев, а все ностальгирует по "донецким крепким хозяйственникам", а большинство его приспешников просто плывут по течению, не имея собственного мнения. Барин в локальной сети даже Цензор и ряд др.изданий заблокировал, чтоб неповадно было "крамолу" читать.
У меня есть вторая （основная） работа, где разумные люди, где здравый смысл и хороший коллектив, а не преданные лицемеры и сброд подонков.
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17.10.2020 15:13 Відповісти
А что за фирмочка если не секрет?
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17.10.2020 16:29 Відповісти
Поскольку мы с Вами заочно знакомы много лет, поделюсь, почему считал и считаю, что Зеленский - зло, беда (если не сказать больше). И это касается и всех осталбных "кварталовцев" и всех "шоу", включая савика шустера и проч. пошесть.

‍"Запомните, что надо уходить оттуда, где люди занимаются зубоскальством, пересмеиванием, где издеваются над ближними своими. Уходите, уходите, когда попадете в такую нечистую среду... Заткните уши ваши и уходите от этих несчастных зубоскалов и смехотворцев"
Святитель Лука Войно-Ясенецкий (Лука Крымский)
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17.10.2020 14:55 Відповісти
Зе висміював святі для українця речі.
За подібні жартики, скажімо, над євреями, він би отримав всенародне презирство і статус нерукопожатного.
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17.10.2020 14:58 Відповісти
А евреи везде евреи, сущность не меняется.
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17.10.2020 15:14 Відповісти
Їм можна все. А коли вказуєш на їхні діяння - ти антисеміт.
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17.10.2020 15:17 Відповісти
Треба було голосувати проти Зеленського. Без варіантів. А бути за Порошенка, чи проти нього, це вже питання політичного смаку.
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17.10.2020 16:30 Відповісти
А мудрий наріт проголосував навпаки.
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17.10.2020 16:40 Відповісти
Але у випадку Кличка все інакше.
Бо Кличко не випадково заявив відвід ЕС.
А з зеленими він натомість домовився.
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17.10.2020 19:13 Відповісти
Кличко подався в повії.
Я це зрозуміла.
Але все одно він краще ніж верещучка.
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17.10.2020 19:16 Відповісти
А він і в 14 був такий.
Я гадаю, що Верещук не добере.
ЇЇ Пальчевський зробить.
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17.10.2020 19:24 Відповісти
Так. Тоді треба, щоб пальчевський не зробив Кличка.
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17.10.2020 19:25 Відповісти
Ну там і побачимо, проти кого голосувати.
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17.10.2020 19:34 Відповісти
Хохо, уважно дивимось на склад КМДА та Київради, і опача, от він, Льоня. Шановна, не тупіть, або не косіть під недолугу.
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17.10.2020 17:40 Відповісти
гАлАсуем за Кличко !!!
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17.10.2020 13:34 Відповісти
точно, Кличко должен был самолично прочистить все стоки, которые засерали или вообще застроили за тысячу лет до его появления в Киеве на должности мэра! а еще лучше, чтобы Кличко выровнял Киев, зачем все эти бугры?!
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17.10.2020 13:43 Відповісти
Ты в своем уме !? оно блин МЕР - и это все в его компетенции как и уборка снега, мусор в городе и т.д.
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17.10.2020 13:46 Відповісти
Нет, не в своем. Он же Борменталь, ему не положено. Он же думает, что мэр - это перерезать ленточки и не видеть, что столица Украины стала самой грязной, дурно пахнущей клоакой (в прямом смысле). С боксера не вышло ни политика, ни хозяйственника. Ни просто порядочного человека.
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17.10.2020 14:20 Відповісти
подпишусь под каждой буквой !!!
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17.10.2020 14:26 Відповісти
Варшаву в цьому році теж добре затопило. Справа в зміні клімату, а не у водозливах.
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17.10.2020 16:45 Відповісти
..Не ну бывает такое у нормальных меров - раз в 2-3 года... но у Боксеруна - что снег или дождь в Киеве - все равно всегда приравнивается к стихийному бедствию !!!
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17.10.2020 23:22 Відповісти
Дренажна система забита сміттям, а подекуди і взагалі закатана асфальтом. Зате ж красіво.
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17.10.2020 13:34 Відповісти
Угу, и в городе нет органов управления, разных служб, нет огромного разожравшегося аппарата...
Зато есть киевский городской сумасшедший, который в каждом ролике ютьюба за бюджетные средства пиарит себя и свой недоудар.
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17.10.2020 14:28 Відповісти
як завжди - Поділ, Плоске, Пріорка... ну, і Либідь вийшла на заплаву
https://www.youtube.com/watch?v=6oG2UJnZMB8&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
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17.10.2020 13:35 Відповісти
Совпадение?
В Киеве из-за сильного дождя подтоплены более десяти улиц - Цензор.НЕТ 9543
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17.10.2020 13:35 Відповісти
, а где ударение в последнем слове ставить?
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17.10.2020 13:41 Відповісти
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17.10.2020 20:26 Відповісти
Нет, там сначала наш горе-президент проехал. Горенесущий наш.
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17.10.2020 13:54 Відповісти
Та ей доході и популярность Чапман покоя не дают. Завидует, ****. Хочет "пострадать".
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17.10.2020 15:02 Відповісти
это жж неспроста, столько воды бывает обычно, когда ветер дует с востока
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17.10.2020 13:35 Відповісти
Враждебная погода! Тварь!
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17.10.2020 13:35 Відповісти
Хочу заметить дождик то не сильный и такая лажа!
Кто то что то не доработал. Но конечно будет виноват дождик и как мы его накажем?
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17.10.2020 13:40 Відповісти
Начинается период опадания листьев, стоки забиваются.
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17.10.2020 13:53 Відповісти
Окупированый рассией Крым пускай завидует
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17.10.2020 13:59 Відповісти
Крисчанам зараз зле
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17.10.2020 14:01 Відповісти
Тільки що глянув погоду у них. Ясно, тепло сухо. Опадів не пердбачається навіть на найближчий тиждень.
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17.10.2020 14:10 Відповісти
Зато грибники з лісу їхали з повними корзинами. Навіть дощ не завадив збирати гриби
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17.10.2020 14:19 Відповісти
из сети -

Кличко обязан подать в суд на ливень за компрометирующую его как казнокрада кампанию прямо перед выборами!!! Кличко нам не мэр!
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17.10.2020 14:30 Відповісти
зебилка все равно не пройдет, уймись)
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17.10.2020 15:15 Відповісти
та мне пох эта зебилка и иже с ними - я буду голосовать за Кучеренко..
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17.10.2020 15:17 Відповісти
річка Либідь вийшла з берегів і затопила Солом'янку.
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17.10.2020 15:41 Відповісти
назовите мне мэра, который перестроит киевскую канализацию...
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17.10.2020 15:51 Відповісти
Объясните мне пожалуйста-какого хрена надо на машине лезть в вводу,хана кузову и если гидроудар то движку,ведь машину можно оставить на ближайшей платной стоянке?
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17.10.2020 16:03 Відповісти
Бо самые умные!
Таких оленей везде хватает.
А потом стоит посреди лужи с открытым ртом и крышкой капота и не может понять, что же случилось с авто?
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17.10.2020 16:31 Відповісти
Ох це листя, яке постійно забиває стічні системи!
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18.10.2020 16:19 Відповісти
 
 