У Києві через сильний дощ підтоплено понад десять вулиць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві через зливу підтоплено проїжджі частини низки вулиць. Через це на цих ділянках ускладнено рух транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція столиці.

Проїжджа частина затоплена чи підтоплена на вулицях Осінній, Пріорській, Автозаводській, Уманській, Іскрівській та Пилипа Козицького.

Через затоплення на вулицях Пріорській та Автозаводській партуль перенаправляє автомобілі на вулицю Вишгородську.

Оновлено (12:51): підтоплено вулиці Новопирогівська, Сирецька, Кирилівська та Копилівська. На Кирилівській зупинено рух трамваїв.

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Фото Olga Gorodenko