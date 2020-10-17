У Києві через сильний дощ підтоплено понад десять вулиць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві через зливу підтоплено проїжджі частини низки вулиць. Через це на цих ділянках ускладнено рух транспорту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція столиці.
Проїжджа частина затоплена чи підтоплена на вулицях Осінній, Пріорській, Автозаводській, Уманській, Іскрівській та Пилипа Козицького.
Через затоплення на вулицях Пріорській та Автозаводській партуль перенаправляє автомобілі на вулицю Вишгородську.
Оновлено (12:51): підтоплено вулиці Новопирогівська, Сирецька, Кирилівська та Копилівська. На Кирилівській зупинено рух трамваїв.
Фото Olga Gorodenko
Топ коментарі
+19 Alex Lodje
показати весь коментар17.10.2020 13:35
+15 Дмитрий Кузнецов #466462
показати весь коментар17.10.2020 13:41
+8 Ksenia VB
показати весь коментар17.10.2020 14:36
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надеюсь Ковальский переулок обминуло .
вона голосніше всіх верещить.
Головне не пропустити зелену наволоч.
Грустно, что даже здравомыслящие люди делают свой выбор "в никуда".
Хочете нагадаю вам зайвий раз - президентом України обрали зрадливого клоуна.
Смішно тепер ?
А всього лишень, щоб не ганьбитись, треба було голосовати за Порошенка.
У меня есть вторая （основная） работа, где разумные люди, где здравый смысл и хороший коллектив, а не преданные лицемеры и сброд подонков.
"Запомните, что надо уходить оттуда, где люди занимаются зубоскальством, пересмеиванием, где издеваются над ближними своими. Уходите, уходите, когда попадете в такую нечистую среду... Заткните уши ваши и уходите от этих несчастных зубоскалов и смехотворцев"
Святитель Лука Войно-Ясенецкий (Лука Крымский)
За подібні жартики, скажімо, над євреями, він би отримав всенародне презирство і статус нерукопожатного.
Бо Кличко не випадково заявив відвід ЕС.
А з зеленими він натомість домовився.
Я це зрозуміла.
Але все одно він краще ніж верещучка.
Я гадаю, що Верещук не добере.
ЇЇ Пальчевський зробить.
Зато есть киевский городской сумасшедший, который в каждом ролике ютьюба за бюджетные средства пиарит себя и свой недоудар.
https://www.youtube.com/watch?v=6oG2UJnZMB8&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
Кто то что то не доработал. Но конечно будет виноват дождик и как мы его накажем?
Кличко обязан подать в суд на ливень за компрометирующую его как казнокрада кампанию прямо перед выборами!!! Кличко нам не мэр!
Таких оленей везде хватает.
А потом стоит посреди лужи с открытым ртом и крышкой капота и не может понять, что же случилось с авто?