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У Мінську відбуваються марші жінок і студентів, силовики почали жорсткі затримання. ВІДЕО+ФОТО
У столиці Білорусі в суботу, 17 жовтня, відбуваються традиційний протестний жіночий марш, а також студентський "Марш молодості". Силовики Лукашенка, який захопив владу, почали жорсткі затримання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Телеграм-каналі Nexta.
Як зазначає видання, колона протестувальниць дійшла до Академії наук і рушила далі, там поки обходиться без затримань.
А от 10 учасників студентського маршу вже затримали - на перехресті Незалежності і Козлова.
Крім того, були затримані фотокореспондент порталу TUT.BY Вадим Замировський, кореспондент TUT.BY і БелаПАН Всеволод Зарубін, журналістка Onliner Дарина Спевак, а також кореспондент РІА "Новости".
Топ коментарі
+52 Baden
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https://twitter.com/i/status/1317380061675343872 99 дней протестов в Хабаровске
оно фрукт,перепоясаный колорадской лентой.
Когда же они успели туда попасть?
Протестовали только женщины...
Семейные разборки
Это даже не Йуля в лучшие ее годы..
заменила тестирование маршами.
Значит ты - беларусский мужчына !
Всё дело в "мирности" протестов.
У них протесты мирные, а у нас были - "мирными".
Янык сбежал, когда стрелять начали.
Белорусская оппозиция оружие не применяет.
Где коктейли/сотни/огнестрел со стороны протестующих??
мотивируя тем, что если Мудищев не подавит протесті любой ценой, то плешивий кремлядский карлик его бросит, он презирает слабаков, а без помощи карлика, у Мудищева тупо нет ресурсов, нет ресурсов даже кормить своих отморозков омоновцев
но глядя на єти "протесті, я все-таки немногго сомневаюсь, что Мудищеву вот-вот кранти
и заменила его маршами.
кажить лукадрищеву дали срок до 25 октября собрать манатки?
сейчас именно этот процесс и происходит-мобилизация пробеларуских сил
Нам вождей недоставало.
Настоящих буйных мало,
Вот и нету вожаков (с)
https://charter97.org/ru/news/2020/10/17/397291/