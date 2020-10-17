У Мінську відбуваються марші жінок і студентів, силовики почали жорсткі затримання. ВІДЕО+ФОТО

У столиці Білорусі в суботу, 17 жовтня, відбуваються традиційний протестний жіночий марш, а також студентський "Марш молодості". Силовики Лукашенка, який захопив владу, почали жорсткі затримання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Телеграм-каналі Nexta.

Як зазначає видання, колона протестувальниць дійшла до Академії наук і рушила далі, там поки обходиться без затримань.









А от 10 учасників студентського маршу вже затримали - на перехресті Незалежності і Козлова.

Крім того, були затримані фотокореспондент порталу TUT.BY Вадим Замировський, кореспондент TUT.BY і БелаПАН Всеволод Зарубін, журналістка Onliner Дарина Спевак, а також кореспондент РІА "Новости".

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