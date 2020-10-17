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Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко. ФОТОрепортаж

У Кропивницькому через сильний вітер зірвано дахи будинків, в деяких будівлях зруйновано стіни.

Про це повідомив у фейсбуці голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Страшної шкоди завдала сьогоднішня негода. Серйозно постраждав Кропивницький. Шквальний вітер позносив дахи, позривав зовнішні конструкції на будівлях… Навіть зруйнував стіни в будинках! Одним словом, біда. На гарячу лінію надходить багато дзвінків. О 16:00 оперативно збирається Кропивницька міська комісія ТЕБ та НС. Будуть ухвалювати план дій", - написав глава ОДА.

Він додав, що рятувальники, поліція, газовики, а також інші служби вже працюють на місці.

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Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко 01
Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко 02
Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко 03
Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко 04
Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко 05
Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко 06
Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко 07
Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко 08

Автор: 

Кропивницький (343) негода (757)


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Топ коментарі
+5
Обрешетка почти через метр, стропила - через полтора, ни ветровых, ни подбитой пелены, и при этом - задранные крыши.. Любой мало мальски сильный ветер и нема крыши.. Жадный, или непрофессиональный платит дважды, а то и пять раз - пока жизнь(ветер) не научит.
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17.10.2020 17:16
+4
https://twitter.com/santehnikki

https://twitter.com/santehnikki Сантехник киевский

Яка падла 10 тис. років тому набудувала заводів та почала на автівках їздити? Зразу після льодовикового періоду

Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко - Цензор.НЕТ 5667
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17.10.2020 17:18
+3
И кирпич положен на песок.
Развалился как костяшки домино - целенький без признаков цемента.
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17.10.2020 17:34
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Нічого собі... А у нас лише лило, як з відра, хоч і вітер був (не сказав би, що сильний) Той самий Кропивницкий.
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17.10.2020 17:06 Відповісти
Ужас... Очень хочется поддержать людей...
Урок №1 - декоммунизация от природной стихии не спасает.
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17.10.2020 17:09 Відповісти
Абсолютно згідний, при комуністах такого бути не могло.
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17.10.2020 17:15 Відповісти
Могло.
Но переименование города не помогло.
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17.10.2020 17:32 Відповісти
Допомогло. Бо могли б отримати "камні_с_нєба_ліш_би_КОЛО(вог)РАД"
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17.10.2020 17:42 Відповісти
"камни_с_неба"
Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко - Цензор.НЕТ 3416
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17.10.2020 17:45 Відповісти
Декомунізація має другі цілі, впершу чергу вивести рагулів які живуть на авось пронесе.
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17.10.2020 17:45 Відповісти
Вывели?
А тех, которых топит каждый год, тоже выведем?
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17.10.2020 17:47 Відповісти
ви ж і є той самий рогуль.
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17.10.2020 18:10 Відповісти
Если стыдно, вали всё на меня.
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17.10.2020 18:16 Відповісти
Ну так вас заводили десятками років в Україну, а ти хочеш щоб вивели за 2 роки.
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17.10.2020 21:25 Відповісти
Обрешетка почти через метр, стропила - через полтора, ни ветровых, ни подбитой пелены, и при этом - задранные крыши.. Любой мало мальски сильный ветер и нема крыши.. Жадный, или непрофессиональный платит дважды, а то и пять раз - пока жизнь(ветер) не научит.
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17.10.2020 17:16 Відповісти
И кирпич положен на песок.
Развалился как костяшки домино - целенький без признаков цемента.
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17.10.2020 17:34 Відповісти
Ага. "Обрєшотка" від смерчу не спасає. І саме декілька їх сьогодні прошло у нас по місту.
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17.10.2020 23:37 Відповісти
https://twitter.com/santehnikki

https://twitter.com/santehnikki Сантехник киевский

Яка падла 10 тис. років тому набудувала заводів та почала на автівках їздити? Зразу після льодовикового періоду

Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко - Цензор.НЕТ 5667
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17.10.2020 17:18 Відповісти
Та нет надо было профиля на длинные саморезы прикручивать 75 мм не менше ,а они на 35 мм прикрутили 100 %
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17.10.2020 17:38 Відповісти
Там саморезы - какие надо саморезы. или заклёпки. Ща таких не делают. На 3-ем фото Забор с бетонированными столбиками лёг и сварку с поперечин оторвало. Но профнастил остался прикрученным (или приклёпанным)
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17.10.2020 19:39 Відповісти
Ого, там не только шифер а местами дому уже трындец настал, боюсь даже представить во сколько ремонт выйдет.
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17.10.2020 17:53 Відповісти
Видать хреново строили...
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17.10.2020 17:57 Відповісти
а мастер по крышам в это время живет у киеве и не знает куда себя деть
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17.10.2020 18:43 Відповісти
У нас город залило конкретно. в местом телеграмме выкладывают видео из Кропивницкого и области - там жесть конечно
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17.10.2020 19:54 Відповісти
жалко людей...
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17.10.2020 20:26 Відповісти
Возвмтуительно! Враждебная погода!
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17.10.2020 22:16 Відповісти
Який "шквальний вєтер" , коли то був досить потужний смерч (про що свідчать відео) в трьох різних місцях міста?
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17.10.2020 23:35 Відповісти
 
 