Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко. ФОТОрепортаж
У Кропивницькому через сильний вітер зірвано дахи будинків, в деяких будівлях зруйновано стіни.
Про це повідомив у фейсбуці голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Страшної шкоди завдала сьогоднішня негода. Серйозно постраждав Кропивницький. Шквальний вітер позносив дахи, позривав зовнішні конструкції на будівлях… Навіть зруйнував стіни в будинках! Одним словом, біда. На гарячу лінію надходить багато дзвінків. О 16:00 оперативно збирається Кропивницька міська комісія ТЕБ та НС. Будуть ухвалювати план дій", - написав глава ОДА.
Він додав, що рятувальники, поліція, газовики, а також інші служби вже працюють на місці.
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Урок №1 - декоммунизация от природной стихии не спасает.
Но переименование города не помогло.
А тех, которых топит каждый год, тоже выведем?
Развалился как костяшки домино - целенький без признаков цемента.
https://twitter.com/santehnikki Сантехник киевский
Яка падла 10 тис. років тому набудувала заводів та почала на автівках їздити? Зразу після льодовикового періоду