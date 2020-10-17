Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко. ФОТОрепортаж

У Кропивницькому через сильний вітер зірвано дахи будинків, в деяких будівлях зруйновано стіни.

Про це повідомив у фейсбуці голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Страшної шкоди завдала сьогоднішня негода. Серйозно постраждав Кропивницький. Шквальний вітер позносив дахи, позривав зовнішні конструкції на будівлях… Навіть зруйнував стіни в будинках! Одним словом, біда. На гарячу лінію надходить багато дзвінків. О 16:00 оперативно збирається Кропивницька міська комісія ТЕБ та НС. Будуть ухвалювати план дій", - написав глава ОДА.

Він додав, що рятувальники, поліція, газовики, а також інші служби вже працюють на місці.

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