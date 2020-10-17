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Вірменська балістична ракета зруйнувала житловий будинок у Гянджі: 12 людей вбито, понад 40 - поранені, це теракт, - помічник президента Азербайджану Гаджиєв. ФОТОрепортаж

Вірменія під час обстрілу азербайджанського міста Гянджа застосувала оперативно-тактичні балістичні ракети Р-17 "Скад".

Про це написав у твітері помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджиєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно ANAMA (Національне агентство з очищення територій від мін. - Ред.), ракети, випущені в місті Гянджа, є оперативно-тактичними балістичними ракетами "Скад" (Р-17, радянська рідинна одноступінчата балістична ракета на довгозбережуваних компонентах палива, що входить до ракетного комплексу оперативно-тактичного призначення 9К72 "Ельбрус". - Ред.). Про це свідчать осколки", - написав Гаджиєв.

Вірменська балістична ракета зруйнувала житловий будинок у Гянджі: 12 людей вбито, понад 40 - поранені, це теракт, - помічник президента Азербайджану Гаджиєв 01

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Вірменська балістична ракета зруйнувала житловий будинок у Гянджі: 12 людей вбито, понад 40 - поранені, це теракт, - помічник президента Азербайджану Гаджиєв 02
Фото: twitter.com/HikmetHajiyev
Вірменська балістична ракета зруйнувала житловий будинок у Гянджі: 12 людей вбито, понад 40 - поранені, це теракт, - помічник президента Азербайджану Гаджиєв 03
Фото: twitter.com/HikmetHajiyev
Вірменська балістична ракета зруйнувала житловий будинок у Гянджі: 12 людей вбито, понад 40 - поранені, це теракт, - помічник президента Азербайджану Гаджиєв 04
Фото: twitter.com/HikmetHajiyev
Вірменська балістична ракета зруйнувала житловий будинок у Гянджі: 12 людей вбито, понад 40 - поранені, це теракт, - помічник президента Азербайджану Гаджиєв 05
Фото: twitter.com/HikmetHajiyev

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Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в ракетних обстрілах у ніч на суботу, 17 жовтня. Зокрема, в ніч на 17 жовтня відповідне оголошення зробив Баку, звинувативши Вірменію в ракетних ударах по містах Гянджа і Мінгечевір. За словами помічника президента Азербайджану Хікмета Гаджиєва, унаслідок атаки загинули понад 10 осіб і ще понад 40 зазнали поранень.

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) обстріл (28449)


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Топ коментарі
+45
Саддам тоже мирное население Израэля обстреливал такими же точно СКАДами. До Гааги, правда, не доехал, нашлась веревка в Багдаде.
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17.10.2020 21:07
+43
паскудинян очки зарабатывает для Гааги.
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17.10.2020 21:01
+25
Хочет видимо вытянут Азербайджан на ответку уже по Армении и втягивания Рашки и прослезения и пожаления мировой общественности
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17.10.2020 21:06
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У Р-17 "Скад", точность около 500 метров.
То есть точность отсутствует как таковая.
Поэтому эту ракету можно использовать с одной единственной целью: террор гражданского населения.
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18.10.2020 14:55 Відповісти
Не только азербайджанцам Степанакерт можно обстреливать с мирным армянским населением. Армяне тоже ответить могут.
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19.10.2020 10:13 Відповісти
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