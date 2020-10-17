Вірменська балістична ракета зруйнувала житловий будинок у Гянджі: 12 людей вбито, понад 40 - поранені, це теракт, - помічник президента Азербайджану Гаджиєв. ФОТОрепортаж

Вірменія під час обстрілу азербайджанського міста Гянджа застосувала оперативно-тактичні балістичні ракети Р-17 "Скад".

Про це написав у твітері помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджиєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно ANAMA (Національне агентство з очищення територій від мін. - Ред.), ракети, випущені в місті Гянджа, є оперативно-тактичними балістичними ракетами "Скад" (Р-17, радянська рідинна одноступінчата балістична ракета на довгозбережуваних компонентах палива, що входить до ракетного комплексу оперативно-тактичного призначення 9К72 "Ельбрус". - Ред.). Про це свідчать осколки", - написав Гаджиєв.

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Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в ракетних обстрілах у ніч на суботу, 17 жовтня. Зокрема, в ніч на 17 жовтня відповідне оголошення зробив Баку, звинувативши Вірменію в ракетних ударах по містах Гянджа і Мінгечевір. За словами помічника президента Азербайджану Хікмета Гаджиєва, унаслідок атаки загинули понад 10 осіб і ще понад 40 зазнали поранень.