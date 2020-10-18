Водії понад сотні вантажівок саботують зважування і заблокували рух на трасі під Миколаєвом, - Укртрансбезпека. ФОТОрепортаж

На відремонтованій ділянці дороги на Миколаївщині розгорнуто пункт габаритно-вагового контролю (ГВК). Перевізники другий день поспіль саботують зважування і створюють штучний затор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укртрансбезпеки.

Також 17 жовтня на ділянці а/д Н-11 в місті Новий Буг Миколаївської області розгорнули додатковий пересувний пункт габаритно-вагового контролю, який повинен був працювати цілодобово. Відповідне рішення ухвалено "для запобігання руйнування дороги".

"Станом на вечір 17 жовтня водії вантажних автомобілів відмовляються проїхати через ГВК і створюють штучний затор з більш ніж 100 вантажівок. За попередньою інформацією - вночі планується прорив. На місці чергує Національна поліція", - йдеться в повідомленні.







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