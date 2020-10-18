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Переможний Budapest Trophy: українські фігуристи завоювали три "золота" і "срібло". ФОТОрепортаж

Українські фігуристи повертаються додому з чотирма нагородами міжнародного турніру Budapest Trophy, який завершився в столиці Угорщини. Наші спортсмени були найсильнішими в трьох з чотирьох видів змагань, в яких вони брали участь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Федерацію фігурного катання.

В останній змагальний день на найвищу сходинку п’єдесталу зійшли юніори – одиночниця Анастасія Шаботова та танцюристи Марія Голубцова/Кіріл Бєлобров, а також "дорослий" танцювальний дует Олександра Назарова/Максим Нікітін. Друге призове місце в юніорській категорії посіла ще одна українська танцювальна пара – Марія Пінчук/Микита Погорєлов.

Переможний Budapest Trophy: українські фігуристи завоювали три золота і срібло 01

Сьогодні наші фігуристи виступали з довільними програмами і повною мірою підтвердили статус лідерів, отриманий після першого прокату.

14-річна Анастасія Шаботова, котра зображала "дівчину Бонда" у своїй довільній композиції, припустилася низки помилок, але компенсувала це чистим виконанням потрійного акселя – елементу рівня ультра-сі, який входить до арсеналу лічених фігуристок у світі. Її другий виступ судді оцінили у 102.45 бала, а у підсумку набрала переможні 153.87 бала.

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Переможний Budapest Trophy: українські фігуристи завоювали три золота і срібло 02

У нинішньому сезоні спортсменка до турніру в Будапешті не виступала у змаганнях. Як зазначила раніше тренер спортсменки Світлана Панова, її учениця почала тренуватися в повноцінному режимі з липня і наразі стрибкові елементи практично поновлено. Серед найважливіших завдань на найближче майбутнє тренер назвала стабільне виконання потрійного акселя, а також вивчення тулупа у чотири оберти, який Анастасія зараз тренує.

Друге та третє місця на турнірі Budapest Trophy зберегли за собою відповідно Марія Бреєва(Литва) – 137.29 та Амалія Зеленяк (Естонія) – 126.59.

Серед юніорських танцювальних дуетів неперевершеними в довільному танці, як і в ритмічному, були учні Марії Тумановської-Чайки Марія Голубцова/Кіріл Бєлобров. В обох програмах вони засвідчили хорошу роботу над елементами і виглядали на льоду впевнено, артистично та вишукано. Підсумкова сума балів українських танцюристів склала 154.49 бала, а за довільний танець вони отримали 91.98 бала.

В наступному сезоні фігуристи переходять до дорослої категорії, яка вочевидь отримає цікавий перспективний дует зі своїм стилем та почерком.

Друге місце посіли також українські танцюристи – вихованці харківського тренера Галини Чурілової Марія Пінчук/Микита Погорєлов. Вони набрали в загальному заліку 126.53 бала, а довільний танець виконали на 75.35 бала. Ці результати дають всі підстави стверджувати, що "презентація" новоствореного дуету на міжнародній арені була успішною.

Переможний Budapest Trophy: українські фігуристи завоювали три золота і срібло 03

Варто зазначити, що такий розвиток подій порадував не лише тренера талановитих танцюристів, але й постановників їхніх програм – Олександру Назарову та Максима Нікітіна.

Чемпіони України таким чином святкували в Будапешті подвійний успіх – і як танцювальний дует, який здобув беззаперечну перемогу, показавши справжній майстер-клас на льоду, і як дебютанти-постановники, роботу яких було визнано на міжнародному рівні. Назарова та Нікітін набрали загалом 178.97 бала, найвищу оцінку – 107.22 вони отримали і за свою довільну програму під музику Рене Обрі. Фігуристи показали дещо оновлений варіант своєї минулорічної композиції, в якій вони виступають в образах французьких мімів. Нова, більш складна підтримка та хореографічні деталі удосконалили танець, який наш дует виконав динамічно, яскраво, з настроєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це єдина база, - частина одеських спортсменів виступила проти створення госпіталю для інфікованих коронавірусом у спорткомплексі

На другу позицію вийшли німецькі танцюристи Катаріна Мюллер/Тим Дік – 164.99, на третій – Саша Фіар/Джордж Уоделл з Великої Британії – 152.34.

Переможний Budapest Trophy: українські фігуристи завоювали три золота і срібло 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские фигуристы Голубцова и Белобров победили на международном турнире в Венгрии. ФОТО

Автор: 

Будапешт (66) спорт (1621) фігурне катання (42)


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Топ коментарі
+22
ВІТАЄМО !!!!
Победный Budapest Trophy: украинские фигуристы завоевали три "золота" и "серебро" - Цензор.НЕТ 9464

...
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18.10.2020 11:53
+10
Переможний Budapest Trophy: українські фігуристи завоювали три "золота" і "срібло" - Цензор.НЕТ 7331
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18.10.2020 12:03
+8
Україна надзвичайно багата талантами. Як тільки в Україні тривалий час при владі будуть дійсно проукраїнські, некомпрадорські,що не будуть заглядати в рота Орді,проєвропейські сили, Україна розквітне.
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18.10.2020 12:59
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ВІТАЄМО !!!!
Победный Budapest Trophy: украинские фигуристы завоевали три "золота" и "серебро" - Цензор.НЕТ 9464

...
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18.10.2020 11:53 Відповісти
Спорт вне политики.(С)
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18.10.2020 11:55 Відповісти
и вне коронавируса ))))
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18.10.2020 11:58 Відповісти
Молодцы!!!
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18.10.2020 11:58 Відповісти
Переможний Budapest Trophy: українські фігуристи завоювали три "золота" і "срібло" - Цензор.НЕТ 7331
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18.10.2020 12:03 Відповісти
Украиночки красотульки, а кацапки страшные, шо моя жисть
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18.10.2020 18:46 Відповісти
Лидеры конечно этот третьестепенный турнир проигнорировали, но всё-равно приятно!
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18.10.2020 12:09 Відповісти
вам ,кацапам, не о "третьесортных" турнирах бы сейчас думать и не о олимпиадах ,куда вас больше не пускают... а о том, как ваше вЯличие расползается к чертям прямо на глазах, со страшной скоростью)
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18.10.2020 12:16 Відповісти
И это в воюющей, обнищалой стране!
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18.10.2020 12:18 Відповісти
Твои лидеры сейчас говно едят, лаптеногое
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18.10.2020 18:47 Відповісти
посмотрела все выступления ... они действительно были сильнейшими ...
а вот у женщин победила бельгийка !
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18.10.2020 12:16 Відповісти
тройного акселя - элемента уровня ультра-си, который входит в арсенал считанных фигуристок в мире. Источник: https://censor.net/ru/p3225426

Вроде четверные уже давно девушки прыгают.
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18.10.2020 12:31 Відповісти
Четверные прыгают 15-16, а тройной аксель 4 девушки в мире, среди них и наша Анастасия Шаботова. Это крайне сложный прыжок и камень преткновения всех фигуристов.
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18.10.2020 14:20 Відповісти
Получается, тройной аксель сложнее, чем четверной?
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19.10.2020 02:14 Відповісти
Да.
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19.10.2020 07:54 Відповісти
Україна надзвичайно багата талантами. Як тільки в Україні тривалий час при владі будуть дійсно проукраїнські, некомпрадорські,що не будуть заглядати в рота Орді,проєвропейські сили, Україна розквітне.
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18.10.2020 12:59 Відповісти
 
 