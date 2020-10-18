Переможний Budapest Trophy: українські фігуристи завоювали три "золота" і "срібло". ФОТОрепортаж

Українські фігуристи повертаються додому з чотирма нагородами міжнародного турніру Budapest Trophy, який завершився в столиці Угорщини. Наші спортсмени були найсильнішими в трьох з чотирьох видів змагань, в яких вони брали участь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Федерацію фігурного катання.

В останній змагальний день на найвищу сходинку п’єдесталу зійшли юніори – одиночниця Анастасія Шаботова та танцюристи Марія Голубцова/Кіріл Бєлобров, а також "дорослий" танцювальний дует Олександра Назарова/Максим Нікітін. Друге призове місце в юніорській категорії посіла ще одна українська танцювальна пара – Марія Пінчук/Микита Погорєлов.

Сьогодні наші фігуристи виступали з довільними програмами і повною мірою підтвердили статус лідерів, отриманий після першого прокату.

14-річна Анастасія Шаботова, котра зображала "дівчину Бонда" у своїй довільній композиції, припустилася низки помилок, але компенсувала це чистим виконанням потрійного акселя – елементу рівня ультра-сі, який входить до арсеналу лічених фігуристок у світі. Її другий виступ судді оцінили у 102.45 бала, а у підсумку набрала переможні 153.87 бала.

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У нинішньому сезоні спортсменка до турніру в Будапешті не виступала у змаганнях. Як зазначила раніше тренер спортсменки Світлана Панова, її учениця почала тренуватися в повноцінному режимі з липня і наразі стрибкові елементи практично поновлено. Серед найважливіших завдань на найближче майбутнє тренер назвала стабільне виконання потрійного акселя, а також вивчення тулупа у чотири оберти, який Анастасія зараз тренує.

Друге та третє місця на турнірі Budapest Trophy зберегли за собою відповідно Марія Бреєва(Литва) – 137.29 та Амалія Зеленяк (Естонія) – 126.59.

Серед юніорських танцювальних дуетів неперевершеними в довільному танці, як і в ритмічному, були учні Марії Тумановської-Чайки Марія Голубцова/Кіріл Бєлобров. В обох програмах вони засвідчили хорошу роботу над елементами і виглядали на льоду впевнено, артистично та вишукано. Підсумкова сума балів українських танцюристів склала 154.49 бала, а за довільний танець вони отримали 91.98 бала.

В наступному сезоні фігуристи переходять до дорослої категорії, яка вочевидь отримає цікавий перспективний дует зі своїм стилем та почерком.

Друге місце посіли також українські танцюристи – вихованці харківського тренера Галини Чурілової Марія Пінчук/Микита Погорєлов. Вони набрали в загальному заліку 126.53 бала, а довільний танець виконали на 75.35 бала. Ці результати дають всі підстави стверджувати, що "презентація" новоствореного дуету на міжнародній арені була успішною.

Варто зазначити, що такий розвиток подій порадував не лише тренера талановитих танцюристів, але й постановників їхніх програм – Олександру Назарову та Максима Нікітіна.

Чемпіони України таким чином святкували в Будапешті подвійний успіх – і як танцювальний дует, який здобув беззаперечну перемогу, показавши справжній майстер-клас на льоду, і як дебютанти-постановники, роботу яких було визнано на міжнародному рівні. Назарова та Нікітін набрали загалом 178.97 бала, найвищу оцінку – 107.22 вони отримали і за свою довільну програму під музику Рене Обрі. Фігуристи показали дещо оновлений варіант своєї минулорічної композиції, в якій вони виступають в образах французьких мімів. Нова, більш складна підтримка та хореографічні деталі удосконалили танець, який наш дует виконав динамічно, яскраво, з настроєм.

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На другу позицію вийшли німецькі танцюристи Катаріна Мюллер/Тим Дік – 164.99, на третій – Саша Фіар/Джордж Уоделл з Великої Британії – 152.34.

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